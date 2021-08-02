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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Хальмстад
0'
1:0
22' Гол
Стефанелли Николас
51' Желтая карточка
Рогич Филип
80'
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Лундевалль
Симон
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
АИК
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

22'
Стефанелли Николас
1:0
41'
Рогич Филип
Бауи Набиль
 
51'
Рогич Филип
 
70'
 
Боман Микаэль
Лундевалль Симон
70'
 
Викстрём Эмиль
Карим Садат
76'
 
Ахльстранд Эрик
Кроон Самуэль
78'
Радулович Боян
Гойтом Хенок
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 4 0.31
2. Бауи Набиль 3 0.23
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.15
4. Радулович Боян 2 0.15
5. Юлятупа Саку 1 0.08
6. Гойтом Хенок 1 0.08
7. Милошевич Александер 1 0.08
8. Рогич Филип 1 0.08
9. Страннегорд Том 1 0.08
10. Оума Эрик 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.38
2. Карим Садат 1 0.08
3. Боман Микаэль 1 0.08
4. Аль-Аммари Амир 1 0.08
5. Кроон Самуэль 1 0.08
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 5 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Яношевич Будимир 2 0
4. Оума Эрик 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Карлссон Пер 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Милошевич Александер 1 0
10. Рогич Филип 1 0
11. Офори Эбенезер 1 0
12. Сильва Стефан 1 0
13. Радулович Боян 1 0
14. Каль Эрик 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 3 0
2. Боаки Томас 1 1
3. Лундевалль Симон 2 0
4. Аль-Аммари Амир 2 0
5. Куртулус Эдвин 2 0
6. Баффо Джозеф 1 0
7. Нильссон Малькольм 1 0
8. Ахльстранд Эрик 1 0
9. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Хальмстад 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК
АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад
Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос

Последние игры между собой

АИК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
АИК 3:1 Хальмстад Кубок АИК 4:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:1 АИК Аллсвенскан Хальмстад 0:1 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Хальмстад Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:2 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Хальмстад Аллсвенскан АИК 1:2 Хальмстад Кубок Швеции АИК 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. АИК 1:0 Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
5. Хаммарбю Заявка 13 6 4 3 25 - 17 22
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
8. Сириус 1:1 Заявка 13 4 4 5 15 - 24 16
9. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг 1:2 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Хальмстад 0:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 11 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15. Эстерсунд Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
16. Эребру 1:1 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Гётеборг 1:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад 0:1 Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Гётеборг 1:2 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Хальмстад 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
9. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру 1:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 17 4
15. Мьельбю Заявка 7 0 2 5 6 - 12 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эребру Сковгор Андреас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Бауи Набиль уходит с поля. Рогич Филип выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хальмстад
1.84
6.20
5.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:0 Хальмстад онлайн




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