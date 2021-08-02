Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
1:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Френдс Арена
Хальмстад
1:0
22' ГолСтефанелли Николас
51' Желтая карточкаРогич Филип
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Рогич ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
22'
51'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|4
|0.31
|2.
|Бауи Набиль
|3
|0.23
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.15
|4.
|Радулович Боян
|2
|0.15
|5.
|Юлятупа Саку
|1
|0.08
|6.
|Гойтом Хенок
|1
|0.08
|7.
|Милошевич Александер
|1
|0.08
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.08
|9.
|Страннегорд Том
|1
|0.08
|10.
|Оума Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.38
|2.
|Карим Садат
|1
|0.08
|3.
|Боман Микаэль
|1
|0.08
|4.
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.08
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.08
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|4.
|Оума Эрик
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Карлссон Пер
|1
|0
|8.
|Бауи Набиль
|1
|0
|9.
|Милошевич Александер
|1
|0
|10.
|Рогич Филип
|1
|0
|11.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|12.
|Сильва Стефан
|1
|0
|13.
|Радулович Боян
|1
|0
|14.
|Каль Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|2.
|Боаки Томас
|1
|1
|3.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|4.
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|5.
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|6.
|Баффо Джозеф
|1
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|8.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|9.
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Хальмстад
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =10 -4Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад
Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос
Последние игры между собой
АИК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
АИК 2:1 Хальмстад Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:2 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Хальмстад Аллсвенскан АИК 1:2 Хальмстад Кубок Швеции АИК 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|8.
|Сириус
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 24
|16
|9.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|16.
|Эребру
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|9.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Сириус
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 17
|4
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|5
|0