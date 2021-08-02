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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12112
Хальмстад
0'
1:0
22' Гол
Стефанелли Николас
51' Желтая карточка
Рогич Филип
88' Желтая карточка
Страннегорд Том
90' Желтая карточка
Баффо Джозеф
90'+5
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Лундевалль
Симон
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
АИК
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

22'
Стефанелли Николас
1:0
41'
Рогич Филип
Бауи Набиль
 
51'
Рогич Филип
 
70'
 
Боман Микаэль
Лундевалль Симон
70'
 
Викстрём Эмиль
Карим Садат
76'
 
Ахльстранд Эрик
Кроон Самуэль
78'
Радулович Боян
Гойтом Хенок
 
87'
Карлссон Пер
Zachary Elbouzedi
 
87'
Страннегорд Том
Стефанелли Николас
 
87'
 
Бернтссон Александер
Бенгтссон Андреас
88'
Страннегорд Том
 
90'
 
Баффо Джозеф

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 4 0.31
2. Бауи Набиль 3 0.23
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.15
4. Радулович Боян 2 0.15
5. Юлятупа Саку 1 0.08
6. Гойтом Хенок 1 0.08
7. Милошевич Александер 1 0.08
8. Рогич Филип 1 0.08
9. Страннегорд Том 1 0.08
10. Оума Эрик 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.38
2. Карим Садат 1 0.08
3. Боман Микаэль 1 0.08
4. Аль-Аммари Амир 1 0.08
5. Кроон Самуэль 1 0.08
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 5 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Яношевич Будимир 2 0
4. Оума Эрик 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Карлссон Пер 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Милошевич Александер 1 0
10. Рогич Филип 1 0
11. Офори Эбенезер 1 0
12. Сильва Стефан 1 0
13. Радулович Боян 1 0
14. Каль Эрик 1 0
15. Страннегорд Том 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 3 0
2. Боаки Томас 1 1
3. Баффо Джозеф 2 0
4. Лундевалль Симон 2 0
5. Аль-Аммари Амир 2 0
6. Куртулус Эдвин 2 0
7. Нильссон Малькольм 1 0
8. Ахльстранд Эрик 1 0
9. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Хальмстад 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК
АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад
Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос

Последние игры между собой

АИК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
АИК 3:1 Хальмстад Кубок АИК 4:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:1 АИК Аллсвенскан Хальмстад 0:1 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Хальмстад Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:2 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Хальмстад Аллсвенскан АИК 1:2 Хальмстад Кубок Швеции АИК 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 АИК Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. АИК Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
5. Хаммарбю Заявка 13 6 4 3 25 - 17 22
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
8. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
9. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Хальмстад Заявка 13 3 6 4 10 - 11 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 13 3 2 8 9 - 25 11
15. Мьельбю Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
16. Эстерсунд Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Гётеборг Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
9. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
11. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
13. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Мьельбю Заявка 7 0 2 5 6 - 12 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эребру Сковгор Андреас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 41'
    Бауи Набиль уходит с поля. Рогич Филип выходит вместо него
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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