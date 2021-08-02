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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
0:3
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
26' Гол
Винст Фредди
0:2
30' Гол
Удденес Оскар
45' Желтая карточка
Свенссон Йеспер
51' Желтая карточка
Бечирович Эдвин
73' Желтая карточка
Бекай Перпарим
0:3
84' Гол в свои ворота
Свенссон Йеспер
90'+5
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
7
Крона
Себастьян
6
Ламин
Адам
Бен
20
Страндсатер
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
19
Бук
Робин
24
Николич
Марко
22
Люнг
Даниэль
17
Эдквист
Адриан
9
Бекай
Перпарим
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Вилар
Бернардо
4
Сундгрен
Альбин
18
Оливейра
Вендерсон
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
9
Йоханссон
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
17
Удденес
Оскар
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2
Вернаму
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омонди Эрик 5 (1) 0.36
2. Эдквист Адриан 5 0.36
3. Бук Робин 3 0.21
4. Страндсатер Даниэль 2 0.14
5. Зейдан Мустафа 1 0.07
6. Бекай Перпарим 1 0.07
7. Николич Марко 1 0.07
8. Люнг Даниэль 1 0.07
9. Нордстрем Элиас 1 0.07
10. Свенссон Йеспер 0 0
11. Edin Hamidovic 0 0
12. Дегерлунд Маркус 0 0
Вернаму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоханссон Оскар 2 0.14
2. Магаши Абдуссалам 2 0.14
3. Christian Moses 2 0.14
4. Дзабич Робин 2 0.14
5. Бечирович Эдвин 2 0.14
6. Винст Фредди 1 0.07
7. Удденес Оскар 1 0.07
8. Вилар Бернардо 1 0.07
9. Стивенс Джоэл 1 0.07
10. Камара Креспо 1 0.07
11. Брэндон Эрик 1 (1) 0.07
12. Оливейра Вендерсон 0 0
13. Исмаил Исса 0 0
14. Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 3 0
2. Бекай Перпарим 3 0
3. Крона Себастьян 3 0
4. Зейдан Мустафа 2 0
5. Дегерлунд Маркус 0 1
6. Омонди Эрик 1 0
7. Кваква Энок 1 0
8. Эдквист Адриан 1 0
9. Ламин Адам Бен 1 0
10. Николич Марко 1 0
11. Густафсон Элиас 1 0
12. Страндсатер Даниэль 1 0
13. Родеблад Лове Кевин 1 0
14. Фазал Мохаммад 1 0
Вернаму
# Игрок      
1. Виндехолл Чарли 5 0
2. Винст Фредди 3 0
3. Вилар Бернардо 3 0
4. Бечирович Эдвин 1 1
5. Магаши Абдуссалам 2 0
6. Брэндон Эрик 2 0
7. Йоханссон Оскар 1 0
8. Стивенс Джоэл 1 0
9. Камара Креспо 1 0
10. Эрикссон Виктор 1 0
11. Ларссон Виктор 1 0
12. Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 15% (3)
 Вернаму 6.25% (1) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг
Вернаму Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму
Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассирийска Турабдин Линдоме 1:1 Вернаму Вернаму 0:0 Ландскруна

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вернаму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Йёнчёпинг 1:3 Вернаму Суперэттан Вернаму 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 5:1 Вернаму Товарищеские матчи Вернаму 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Йёнчёпинг 2:1 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Вернаму Суперэттан Вернаму 1:5 Йёнчёпинг Суперэттан Вернаму 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:3 Вернаму Суперэттан Вернаму 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 9 2 3 17 - 8 29
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
7. Сундсвалль Заявка 14 6 3 5 20 - 17 21
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14. Браге Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
15. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
16. Фалькенберг Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
12. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
4. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Норрбю Пекальски Иво 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Свенссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Удденес Оскар бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Винст Фредди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:3 Вернаму онлайн




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