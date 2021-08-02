Швеция: Суперэттан 2021
0:1
26' ГолВинст Фредди
0:2
30' ГолУдденес Оскар
45' Желтая карточкаСвенссон Йеспер
51' Желтая карточкаБечирович Эдвин
73' Желтая карточкаБекай Перпарим
0:3
84' Гол в свои воротаСвенссон Йеспер
19
Бук
Робин
22
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
26'
0:1
30'
45'
51'
73'
84'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.36
|2.
|Эдквист Адриан
|5
|0.36
|3.
|Бук Робин
|3
|0.21
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.14
|5.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.07
|6.
|Бекай Перпарим
|1
|0.07
|7.
|Николич Марко
|1
|0.07
|8.
|Люнг Даниэль
|1
|0.07
|9.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.07
|10.
|Свенссон Йеспер
|0
|0
|11.
|Edin Hamidovic
|0
|0
|12.
|Дегерлунд Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоханссон Оскар
|2
|0.14
|2.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.14
|3.
|Christian Moses
|2
|0.14
|4.
|Дзабич Робин
|2
|0.14
|5.
|Бечирович Эдвин
|2
|0.14
|6.
|Винст Фредди
|1
|0.07
|7.
|Удденес Оскар
|1
|0.07
|8.
|Вилар Бернардо
|1
|0.07
|9.
|Стивенс Джоэл
|1
|0.07
|10.
|Камара Креспо
|1
|0.07
|11.
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.07
|12.
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|13.
|Исмаил Исса
|0
|0
|14.
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|3
|0
|2.
|Бекай Перпарим
|3
|0
|3.
|Крона Себастьян
|3
|0
|4.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|5.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|6.
|Омонди Эрик
|1
|0
|7.
|Кваква Энок
|1
|0
|8.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|9.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|10.
|Николич Марко
|1
|0
|11.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|12.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|13.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|14.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виндехолл Чарли
|5
|0
|2.
|Винст Фредди
|3
|0
|3.
|Вилар Бернардо
|3
|0
|4.
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|5.
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|6.
|Брэндон Эрик
|2
|0
|7.
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|8.
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|9.
|Камара Креспо
|1
|0
|10.
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|11.
|Ларссон Виктор
|1
|0
|12.
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|Вернаму
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг
Вернаму Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вернаму 1:0 Васалунд Хельсинборг 2:3 Вернаму Вернаму 2:0 Эстер Норрбю 2:0 Вернаму
Вернаму 0:1 Треллеборг Эргрюте 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 Акрополис Вестерос 0:0 Вернаму Вернаму 1:0 ГАИС Фалькенберг 0:3 Вернаму Вернаму 1:0 Браге Вернаму 2:1 Сундсвалль Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 3:3 Вернаму Варберг БоИС 2:0 Вернаму Мьельбю 0:2 Вернаму Вернаму 1:3 Хальмстад Вернаму 2:0 Ассирийска Турабдин Линдоме 1:1 Вернаму Вернаму 0:0 Ландскруна
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вернаму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|17 - 8
|29
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|5
|0