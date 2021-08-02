Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
2:3
Второй тайм: 84'
Браге
1:0
9' ГолХаллениус Линус
45' Желтая карточкаОлссон Деннис
48' Желтая карточкаСилфвер Понтус
56' Желтая карточкаТити Адиль
2:0
56' ГолБлумквист Александр
2:1
76' ГолКарлберг Дуглас
2:2
81' ГолКарлберг Дуглас
2:3
83' ГолПлана Леонард
14
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лундин ОскарПолузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
-
20 Хават ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
9'
45'
48'
56'
56'
76'
81'
2:2
83'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблум Понтус
|5 (1)
|0.36
|2.
|Халлениус Линус
|4
|0.29
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.29
|4.
|Андерссон Эрик
|1
|0.07
|5.
|Олссон Деннис
|1
|0.07
|6.
|Пичках Пайя
|1
|0.07
|7.
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|8.
|Экстрём Альбин
|1
|0.07
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.07
|10.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|11.
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плана Леонард
|4 (2)
|0.29
|2.
|Йоханссон Александр
|2
|0.14
|3.
|Сёдерберг Никлас
|2
|0.14
|4.
|Махолли Шкодран
|1
|0.07
|5.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.07
|6.
|Карлберг Дуглас
|1
|0.07
|7.
|Селлин Роббин
|0
|0
|8.
|Перссон Хоаким
|0
|0
|9.
|Лундин Антон
|0
|0
|10.
|Лильестранд Маттиас
|0
|0
|11.
|Хиндрикес Понтус
|0
|0
|12.
|Уильямс Ноа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|3.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|4.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0
|6.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|7.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|8.
|Ludvig Naavik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лильестранд Маттиас
|4
|0
|2.
|Антонссон Бьярни
|2
|1
|3.
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|4.
|Лундин Оскар
|3
|0
|5.
|Хиндрикес Понтус
|3
|0
|6.
|Уильямс Ноа
|3
|0
|7.
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|8.
|Плана Леонард
|2
|0
|9.
|Тити Адиль
|2
|0
|10.
|Селлин Роббин
|1
|0
|11.
|Лундин Антон
|1
|0
|12.
|Мавила Натан
|1
|0
|13.
|Макаси Мозес
|1
|0
|14.
|Йоханссон Александр
|1
|0
|15.
|Хилтунен Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|Браге
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС
Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд
Браге Последние 20 матчей: +5 =4 -11Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге
Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Браге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 8
|29
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|7.
|Сундсвалль
|2:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|2:2 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|6.
|Сундсвалль
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|2:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Вернаму
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Браге
|2:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|2:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|5
|0