Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
2:3
Второй тайм: 84'
Браге
0'
1:0
9' Гол
Халлениус Линус
45' Желтая карточка
Олссон Деннис
48' Желтая карточка
Силфвер Понтус
56' Желтая карточка
Тити Адиль
2:0
56' Гол
Блумквист Александр
2:1
76' Гол
Карлберг Дуглас
2:2
81' Гол
Карлберг Дуглас
2:3
83' Гол
Плана Леонард
84'
1
Андерссон
Андреас
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
2
Эрикссон
Антон
17
Экстрём
Альбин
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
14
Пичках
Пайя
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
1
Энгдал
Адриан
18
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Лильестранд
Маттиас
13
Хиндрикес
Понтус
21
Хилтунен
Лукас
3
Макаси
Мозес
5
Тити
Адиль
23
Лундин
Оскар
24
Уильямс
Ноа
10
Плана
Леонард
19
Махолли
Шкодран
Сундсвалль
3-5-2
Браге
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблум Понтус 5 (1) 0.36
2. Халлениус Линус 4 0.29
3. Бенгтссон Йохан 4 0.29
4. Андерссон Эрик 1 0.07
5. Олссон Деннис 1 0.07
6. Пичках Пайя 1 0.07
7. Блумквист Александр 1 0.07
8. Экстрём Альбин 1 0.07
9. Дальстрём Никлас 1 0.07
10. Стенссон Даниэль 0 0
11. Лундстрём Роберт 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плана Леонард 4 (2) 0.29
2. Йоханссон Александр 2 0.14
3. Сёдерберг Никлас 2 0.14
4. Махолли Шкодран 1 0.07
5. Антонссон Бьярни 1 0.07
6. Карлберг Дуглас 1 0.07
7. Селлин Роббин 0 0
8. Перссон Хоаким 0 0
9. Лундин Антон 0 0
10. Лильестранд Маттиас 0 0
11. Хиндрикес Понтус 0 0
12. Уильямс Ноа 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Стенсхаген Теодор 2 0
3. Карстрем Йеспер 2 0
4. Силфвер Понтус 1 0
5. Андерссон Эрик 1 0
6. Стенссон Даниэль 1 0
7. Эрикссон Антон 1 0
8. Ludvig Naavik 1 0
Браге
# Игрок      
1. Лильестранд Маттиас 4 0
2. Антонссон Бьярни 2 1
3. Зеттерстрём Александр 2 1
4. Лундин Оскар 3 0
5. Хиндрикес Понтус 3 0
6. Уильямс Ноа 3 0
7. Сёдерберг Никлас 3 0
8. Плана Леонард 2 0
9. Тити Адиль 2 0
10. Селлин Роббин 1 0
11. Лундин Антон 1 0
12. Мавила Натан 1 0
13. Макаси Мозес 1 0
14. Йоханссон Александр 1 0
15. Хилтунен Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)
 Браге 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос Сундсвалль 2:0 ГАИС
Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд
Браге Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Браге 0:1 Треллеборг ГАИС 0:2 Браге Браге 1:3 Эргрюте Ландскруна 2:1 Браге
Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 2:2 Браге Эстер 1:2 Браге Браге 1:2 Норрбю Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Браге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Сундсвалль 0:1 Браге Суперэттан Браге 1:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 3:1 Браге Товарищеские матчи Сундсвалль 4:0 Браге Суперэттан
Браге 1:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:0 Браге Суперэттан Браге 0:0 Сундсвалль Суперэттан Браге 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму 2:0 Заявка 14 9 2 3 16 - 8 29
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг 0:2 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
7. Сундсвалль 2:2 Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14. Браге 2:2 Заявка 14 3 4 7 13 - 17 13
15. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
16. Фалькенберг Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму 2:0 Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг 0:2 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Сундсвалль 2:2 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
12. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге 2:2 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Вернаму 2:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Браге 2:2 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Йёнчёпинг 0:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль 2:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Норрбю Пекальски Иво 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Олссон Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Браге
1.98
3.73
3.90
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Где смотреть матч Сундсвалль 2:3 Браге онлайн




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