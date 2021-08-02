Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
1:1
Второй тайм: 84'
Стадион: Студентернас
Эребру
30' Желтая карточкаАли Хусейн
0:1
45' ГолСегер Давид
1:1
66' ГолШабани Лаорент
69' Желтая карточкаСегер Давид
76' Желтая карточкаХелльборг Адам
77' Желтая карточкаСковгор Андреас
10
Сугита
Юкия
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
99
Хуммет
Денис
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Булут ЭкинНападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
30'
45'
0:1
66'
1:1
69'
76'
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.46
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.23
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.08
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.08
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|6.
|Булут Экин
|1
|0.08
|7.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|4
|0.31
|2.
|Сегер Давид
|1
|0.08
|3.
|Мехмети Агон
|1
|0.08
|4.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.08
|5.
|Колландер Деннис
|1
|0.08
|6.
|Валкер Кевин
|0
|0
|7.
|Али Хусейн
|0
|0
|8.
|Бесара Нахир
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|6
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Герзич Нордин
|3
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|4.
|Аллен Бобби
|3
|0
|5.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|6.
|Валкер Кевин
|2
|0
|7.
|Колландер Деннис
|2
|0
|8.
|Али Хусейн
|1
|0
|9.
|Мехмети Агон
|1
|0
|10.
|Хуммет Денис
|1
|0
|11.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|12.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|13.
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Эребру
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю
Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус Сириус 1:1 Треллеборг
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру
Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус
Последние игры между собой
Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|АИК
|1:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|8.
|Сириус
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 24
|16
|9.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|16.
|Эребру
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|2:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Гётеборг
|1:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Хальмстад
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|9.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|11.
|Сириус
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 17
|4
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|5
|0