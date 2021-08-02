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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
1:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Эребру
0'
30' Желтая карточка
Али Хусейн
0:1
45' Гол
Сегер Давид
1:1
66' Гол
Шабани Лаорент
69' Желтая карточка
Сегер Давид
76' Желтая карточка
Хелльборг Адам
77' Желтая карточка
Сковгор Андреас
84'
1
Нильссон
Давид
22
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
8
Бьоркстрем
Тим
18
Шабани
Лаорент
2
Хелльборг
Адам
27
Карлссон
Йохан
21
Видгрен
Деннис
11
Нетабай
Нахом
Гирмай
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
30
Красники
Мергим
24
Али
Хусейн
6
Хьертстранд
Бенджамин
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
8
Колландер
Деннис
89
Валкер
Кевин
25
Герзич
Нордин
16
Сегер
Давид
99
Хуммет
Денис
11
Бесара
Нахир
Сириус
3-4-3
Эребру
4-4-2

Ход матча

30'
 
Али Хусейн
45'
0:1
Сегер Давид
(Валкер Кевин)
46'
Зейдан Мустафа
Карлссон Йохан
 
65'
Штоль Адам
Нетабай Нахом Гирмай
 
66'
Шабани Лаорент
(Матисен Маркус)
1:1
69'
 
Сегер Давид
76'
Хелльборг Адам
 
76'
 
Броберг Мартин
Колландер Деннис
77'
 
Сковгор Андреас
78'
Саид Мохаммед
Куаку Кристиан
 
78'
Булут Экин
Хелльборг Адам
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куаку Кристиан III 6 0.46
2. Ортмарк Якоб 3 0.23
3. Карлссон Йохан 1 0.08
4. Саид Мохаммед 1 0.08
5. Матисен Маркус 1 0.08
6. Булут Экин 1 0.08
7. Нетабай Нахом Гирмай 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Ларсон Карл 0 0
10. Бьорнстрем Аксель 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 4 0.31
2. Сегер Давид 1 0.08
3. Мехмети Агон 1 0.08
4. Мартенссон Йохан 1 0.08
5. Колландер Деннис 1 0.08
6. Валкер Кевин 0 0
7. Али Хусейн 0 0
8. Бесара Нахир 0 0
9. Галль Ромен 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Хелльборг Адам 6 0
2. Матисен Маркус 3 0
3. Ортмарк Якоб 3 0
4. Нетабай Нахом Гирмай 3 0
5. Роше Джейми 2 0
6. Бьорнстрем Аксель 2 0
7. Карлссон Йохан 1 0
8. Бьоркстрем Тим 1 0
9. Саид Мохаммед 1 0
10. Сугита Юкия 1 0
11. Куаку Кристиан III 1 0
12. Колли Джозеф 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 4 0
2. Герзич Нордин 3 0
3. Мартенссон Йохан 3 0
4. Аллен Бобби 3 0
5. Альмебек Михаэль 2 0
6. Валкер Кевин 2 0
7. Колландер Деннис 2 0
8. Али Хусейн 1 0
9. Мехмети Агон 1 0
10. Хуммет Денис 1 0
11. Бьорндал Эрик 1 0
12. Хьертстранд Бенджамин 1 0
13. Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Эребру 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю
Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус Сириус 1:1 Треллеборг
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру
Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус

Последние игры между собой

Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Эребру 2:2 Сириус Кубок Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:1 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан
Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
3. АИК 1:0 Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
5. Хаммарбю Заявка 13 6 4 3 25 - 17 22
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
8. Сириус 1:1 Заявка 13 4 4 5 15 - 24 16
9. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
11. Гётеборг 1:2 Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
12. Хальмстад 0:1 Заявка 13 3 6 4 10 - 11 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Мьельбю Заявка 13 2 4 7 9 - 16 10
15. Эстерсунд Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
16. Эребру 1:1 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Гётеборг 1:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад 0:1 Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру 1:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг 2:1 Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Гётеборг 1:2 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. Хальмстад 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
9. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
11. Сириус 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру 1:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 17 4
15. Мьельбю Заявка 7 0 2 5 6 - 12 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эребру Сковгор Андреас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сегер Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Али Хусейн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Эребру
3.30
4.10
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:1 Эребру онлайн




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