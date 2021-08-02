Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
1:2
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 2691
Эребру
30' Желтая карточкаАли Хусейн
0:1
45' ГолСегер Давид
1:1
66' ГолШабани Лаорент
69' Желтая карточкаСегер Давид
76' Желтая карточкаХелльборг Адам
77' Желтая карточкаСковгор Андреас
1:2
85' ГолБесара Нахир
85' Желтая карточкаБесара Нахир
10
Сугита
Юкия
24
Али
Хусейн
89
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
99
Хуммет
Денис
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Булут ЭкинНападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
30'
45'
0:1
66'
1:1
69'
76'
77'
85'
1:2
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куаку Кристиан III
|6
|0.46
|2.
|Ортмарк Якоб
|3
|0.23
|3.
|Карлссон Йохан
|1
|0.08
|4.
|Саид Мохаммед
|1
|0.08
|5.
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|6.
|Шабани Лаорент
|1
|0.08
|7.
|Булут Экин
|1
|0.08
|8.
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|9.
|Ларсон Карл
|0
|0
|10.
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|4
|0.31
|2.
|Сегер Давид
|1
|0.08
|3.
|Мехмети Агон
|1
|0.08
|4.
|Бесара Нахир
|1
|0.08
|5.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.08
|6.
|Колландер Деннис
|1
|0.08
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Али Хусейн
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелльборг Адам
|7
|0
|2.
|Матисен Маркус
|3
|0
|3.
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|4.
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|5.
|Роше Джейми
|2
|0
|6.
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|7.
|Карлссон Йохан
|1
|0
|8.
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|9.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|10.
|Сугита Юкия
|1
|0
|11.
|Куаку Кристиан III
|1
|0
|12.
|Колли Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|5
|0
|2.
|Герзич Нордин
|3
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|4.
|Аллен Бобби
|3
|0
|5.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|6.
|Валкер Кевин
|2
|0
|7.
|Колландер Деннис
|2
|0
|8.
|Али Хусейн
|1
|0
|9.
|Мехмети Агон
|1
|0
|10.
|Бесара Нахир
|1
|0
|11.
|Хуммет Денис
|1
|0
|12.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|13.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|14.
|Райт Кевин
|1
|0
|15.
|Сегер Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Эребру
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю
Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 1:2 Сириус Сириус 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 Сириус Вестерос 1:2 Сириус Браге 3:2 Сириус Сириус 0:0 Сундсвалль Сириус 0:1 Гётеборг Эребру 2:2 Сириус Сириус 1:1 Треллеборг
Эребру Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эребру 1:1 АИК Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру
Норрчёпинг 1:0 Эребру Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус
Последние игры между собой
Сириус: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Эребру 0:2 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:2 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:0 Сириус Аллсвенскан Эребру 3:0 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 3:4 Эребру Аллсвенскан Сириус 1:0 Эребру Товарищеские матчи Эребру 2:1 Сириус Аллсвенскан Эребру 2:4 Сириус Товарищеские матчи Эребру 0:1 Сириус Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|3.
|АИК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|8.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 25
|11
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 16
|10
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|9.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|5
|0