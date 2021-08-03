Швеция: Суперэттан 2021
7' Желтая карточкаХульквист Даниэль
32' Желтая карточкаЛумбана Борис
1:0
47' ГолАндреассон Антон
86' Желтая карточкаСвенссон Уильям
90' Желтая карточкаАндерссон Фредрик
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Peru Ruiz
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
-
22 Харви АйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фаяд ЮссефПолузащитник
-
13 Ятта НухаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
32'
47'
85'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|8
|0.57
|2.
|Полсон Дэниел
|3
|0.21
|3.
|Андреассон Антон
|2
|0.14
|4.
|Сьогрелл Херман
|1
|0.07
|5.
|Дальквист Хампус
|0
|0
|6.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|7.
|Ailton Jose Almeida1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.14
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.14
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.14
|4.
|Линдберг Йонас
|1
|0.07
|5.
|Лумбана Борис
|1
|0.07
|6.
|Вангберг Август
|1
|0.07
|7.
|Каргбо Майкл
|1
|0.07
|8.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|9.
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Брорссон Арвид
|2
|1
|3.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|3
|0
|5.
|Абукар Айдарус
|2
|0
|6.
|Ланс Антон
|1
|0
|7.
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0
|8.
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|9.
|Акерманн Кевин
|1
|0
|10.
|Дальквист Хампус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Лумбана Борис
|2
|0
|3.
|Марич Аднан
|2
|0
|4.
|Вангберг Август
|2
|0
|5.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|6.
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|7.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|8.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|9.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|10.
|Ладан Никола
|1
|0
|11.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|12.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|13.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|14.
|Ибрагим Харун
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|ГАИС
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг
Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =3 -10ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС
ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 5
ГАИС: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|17 - 8
|29
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 19
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 20
|14
|13.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 17
|14
|14.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|15.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|5
|0