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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
1:0
Конец матча
ГАИС
0'
7' Желтая карточка
Хульквист Даниэль
32' Желтая карточка
Лумбана Борис
1:0
47' Гол
Андреассон Антон
86' Желтая карточка
Свенссон Уильям
90' Желтая карточка
Андерссон Фредрик
90'+6
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
21
Раскай
Анель
18
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
2
Хульквист
Даниэль
24
Грозданич
Эмин
26
Моенза
Малкольм
25
Линдберг
Йонас
18
Лумбана
Борис
10
Эгнелль
Адам
16
Андерссон
Йохан
II
20
Стернер
Даниэль
11
Линдберг
Юлиус
Эргрюте
3-4-3
ГАИС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 8 0.57
2. Полсон Дэниел 3 0.21
3. Андреассон Антон 2 0.14
4. Сьогрелл Херман 1 0.07
5. Дальквист Хампус 0 0
6. Акерманн Кевин 0 0
7. Ailton Jose Almeida1 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.14
2. Стернер Даниэль 2 0.14
3. Марич Аднан 2 0.14
4. Линдберг Йонас 1 0.07
5. Лумбана Борис 1 0.07
6. Вангберг Август 1 0.07
7. Каргбо Майкл 1 0.07
8. Андерссон Йохан II 0 0
9. Линдберг Юлиус 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Брорссон Арвид 2 1
3. Азулай Джонатан 3 0
4. Сахлин Ханнес 3 0
5. Андерссон Фредрик 2 0
6. Абукар Айдарус 2 0
7. Ланс Антон 1 0
8. Хаглинд-Сангре Маркус 1 0
9. Акерманн Кевин 1 0
10. Дальквист Хампус 1 0
11. Свенссон Уильям 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Лумбана Борис 2 0
3. Марич Аднан 2 0
4. Вангберг Август 2 0
5. Грозданич Эмин 2 0
6. Хульквист Даниэль 2 0
7. Моенза Малкольм 0 1
8. Андерссон Йохан II 1 0
9. Андерсен Никлас II 1 0
10. Ладан Никола 1 0
11. Карлссон Матиас 1 0
12. Оберг Йоаким 1 0
13. Стернер Даниэль 1 0
14. Ибрагим Харун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)
 ГАИС 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Эргрюте 3:1 Васалунд Браге 1:3 Эргрюте Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг
Эргрюте 0:0 Вернаму Ландскруна 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС
ГАИС 1:3 Ландскруна Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис

Последние игры между собой

Эргрюте: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 5
ГАИС: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 1
Эргрюте 0:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Эргрюте Суперэттан ГАИС 0:0 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 1:0 ГАИС Суперэттан
Эргрюте 1:3 ГАИС Суперэттан ГАИС 4:4 Эргрюте Суперэттан ГАИС 1:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:0 ГАИС Суперэттан Эргрюте 0:0 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Эргрюте Суперэттан ГАИС 1:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Эргрюте Аллсвенскан Эргрюте 1:5 ГАИС Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 9 2 3 17 - 8 29
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
7. Сундсвалль Заявка 14 6 3 5 20 - 17 21
8. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 14 - 19 17
12. Акрополис Заявка 14 3 5 6 11 - 20 14
13. ГАИС Заявка 14 4 2 8 11 - 17 14
14. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Браге Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Фалькенберг Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
13. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
14. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Фалькенберг Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
4. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
11. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Норрбю Пекальски Иво 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Лумбана Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Хульквист Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эргрюте 1:0 ГАИС онлайн




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