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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
1:0
Конец матча
Эстер
0'
1:0
36' Гол
Бурман Маркус
63' Желтая карточка
Захирович Ален
66' Желтая карточка
Рочестер Соренсен Марк
69' Желтая карточка
Вейлид Сесар
79' Желтая карточка
Магнуссон Исак
90'+6
22
Альвбоге
Йон
2
Вейлид
Сесар
20
Никопулос
Сотириос
5
Перссон
Оскар
27
Фигероа
Эрик
21
Айдаревич
Астрит
4
Димитриадис
Панайотис
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
16
Бурман
Маркус
17
Ларссон
Даниэль
11
Боувин
Маттиас
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
16
Магнуссон
Исак
8
Хейкссон
Алекс
9
Рочестер
Соренсен
Марк
15
Энгквист
Эмиль
20
Захирович
Ален
10
Вестермарк
Йеспер
Акрополис
4-3-3
Эстер
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурман Маркус 3 0.21
2. Ларссон Даниэль 2 0.14
3. Фигероа Эрик 1 0.07
4. Боувин Маттиас 1 0.07
5. Петтерссон Оскар 1 0.07
6. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.07
7. Линдквист Никлас 1 0.07
8. Kewin Lounis 1 0.07
9. Осбринк Понтус 0 0
10. Стадлер Эндрю 0 0
11. Вейлид Сесар 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 3 0.21
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.14
3. Кин Джеймс 2 0.14
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.14
5. Павич Маттиас 1 0.07
6. Магнуссон Исак 1 0.07
7. Юханссон Карл 0 0
8. Нордстрём Билли 0 0
9. Энгквист Эмиль 0 0
10. Стенберг Джон 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 4 0
2. Никопулос Сотириос 4 0
3. Перссон Оскар 2 1
4. Альборнос Маурисио 3 0
5. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
6. Хаммар Фредрик 3 0
7. Вейлид Сесар 2 0
8. Ларссон Даниэль 1 0
9. Айдаревич Астрит 1 0
10. Линдквист Никлас 1 0
11. Некроуф Ламин 1 0
12. Боувин Маттиас 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Кин Джеймс 3 0
3. Вестермарк Йеспер 3 0
4. Мортенсен Николас 3 0
5. Стенберг Джон 3 0
6. Рочестер Соренсен Марк 2 0
7. Павич Маттиас 2 0
8. Карлссон Монц 2 0
9. Адольфссон Маттис 2 0
10. Сильверхолт Оливер 1 0
11. Юханссон Карл 1 0
12. Нордстрём Билли 1 0
13. Хейкссон Алекс 1 0
14. Магнуссон Исак 1 0
15. Энгквист Эмиль 1 0
16. Захирович Ален 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 40% (4) 10% (1)
 Эстер 0 18.18% (2) 0 45.45% (5) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +2 =7 -11
ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд
Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис
Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер
Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Акрополис 2:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Акрополис Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 9 2 3 17 - 8 29
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
7. Сундсвалль Заявка 14 6 3 5 20 - 17 21
8. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. Эргрюте 1:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 19 17
12. Акрополис Заявка 14 3 5 6 11 - 20 14
13. ГАИС 0:1 Заявка 14 4 2 8 11 - 17 14
14. Васалунд Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
15. Браге Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Фалькенберг Заявка 14 3 2 9 13 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Васалунд Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
13. Эргрюте 1:0 Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
14. ГАИС 0:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Фалькенберг Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
4. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС 0:1 Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
11. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Норрбю Пекальски Иво 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бурман Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Акрополис 1:0 Эстер онлайн




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