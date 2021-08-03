Швеция: Суперэттан 2021
1:0
36' ГолБурман Маркус
63' Желтая карточкаЗахирович Ален
66' Желтая карточкаРочестер Соренсен Марк
69' Желтая карточкаВейлид Сесар
79' Желтая карточкаМагнуссон Исак
22
Альвбоге
Йон
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Эк ДаниэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
36'
1:0
63'
69'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурман Маркус
|3
|0.21
|2.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.14
|3.
|Фигероа Эрик
|1
|0.07
|4.
|Боувин Маттиас
|1
|0.07
|5.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.07
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.07
|7.
|Линдквист Никлас
|1
|0.07
|8.
|Kewin Lounis
|1
|0.07
|9.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|10.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|11.
|Вейлид Сесар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|3
|0.21
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.14
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.14
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.14
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.07
|6.
|Магнуссон Исак
|1
|0.07
|7.
|Юханссон Карл
|0
|0
|8.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|9.
|Энгквист Эмиль
|0
|0
|10.
|Стенберг Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|4
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Вейлид Сесар
|2
|0
|8.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|9.
|Айдаревич Астрит
|1
|0
|10.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|11.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|12.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Кин Джеймс
|3
|0
|3.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|4.
|Мортенсен Николас
|3
|0
|5.
|Стенберг Джон
|3
|0
|6.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|7.
|Павич Маттиас
|2
|0
|8.
|Карлссон Монц
|2
|0
|9.
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|10.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл
|1
|0
|12.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|13.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|14.
|Магнуссон Исак
|1
|0
|15.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|16.
|Захирович Ален
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|Эстер
|0
|18.18% (2)
|0
|45.45% (5)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =7 -11ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд
Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис
Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эстер 1:0 Йёнчёпинг Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер
Эстер 0:0 Норрбю Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Эстер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|17 - 8
|29
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 19
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 20
|14
|13.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 17
|14
|14.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|15.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|5
|0