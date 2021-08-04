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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Нэшвилл
0' 20'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
8
Полстер
Мэтт
25
Траустасон
Арнор
17
Бушанан
Тажон
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
1
Уиллис
Джо
3
Анибаба
Жалил
5
Махер
Джек
4
David
Romney
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
27
Анунга
Брайан
22
Лаграсса
Мэтт
23
Вашингтон
Тейлор
72
Ake
Arnaud
Loba
99
Кадис
Хондер
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Нэшвилл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 10 0.56
2. Букса Адам 8 0.44
3. Бушанан Тажон 3 0.17
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.11
5. Траустасон Арнор 2 0.11
6. Бай Брэндон 2 0.11
7. Банбери Тил 2 0.11
8. Джонс Дехуан 1 0.06
9. Белл Джон 1 0.06
10. Макнамара Томас 1 0.06
11. Боатенг Эммануль II 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 7 (1) 0.41
2. Сапонг Чарльз 5 0.29
3. Леаль Рэндэлл 3 0.18
4. Кадис Хондер 2 0.12
5. Хакенсон Люк 2 0.12
6. Махер Джек 1 0.06
7. Анибаба Жалил 1 0.06
8. Мьюл Алекс 1 0.06
9. Данлади Абу 1 0.06
10. Анунга Брайан 1 0.06
11. Кастелланос Роберт 1 0.06
12. Ловитц Дэниел 0 0
13. Баджи Доминик 0 0
14. Циммерман Уолкер 0 0
15. David Romney 0 0
16. Нилис Дилан 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Полстер Мэтт 4 0
2. Джонс Дехуан 2 1
3. Траустасон Арнор 2 0
4. Фаррелл Эндрю 2 0
5. Макнамара Томас 2 0
6. Каптум Вилфрид 2 0
7. Бай Брэндон 2 0
8. Кесслер Генри 2 0
9. Maciel 1 0
10. Банбери Тил 1 0
11. Букса Адам 1 0
12. Мафла Кристиан 1 0
13. Бушанан Тажон 1 0
14. Белл Джон 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Годой Анибал 4 0
2. Мьюл Алекс 4 0
3. Маккарти Дакс 3 0
4. Ловитц Дэниел 3 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Сапонг Чарльз 1 0
7. Мукхтар Хани 1 0
8. Циммерман Уолкер 1 0
9. Леаль Рэндэлл 1 0
10. Лаграсса Мэтт 1 0
11. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 9.38% (3) 25% (8) 18.75% (6) 12.5% (4) 6.25% (2) 28.13% (9)
 Нэшвилл 20% (5) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 16 3 5 8 21 - 33 14
12. Чикаго Файр Заявка 16 3 4 9 18 - 28 13
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 17 6 7 4 21 - 17 25
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
14. Остин Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Филадельфия Юнион Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Нэшвилл 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
12. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Нэшвилл
1.74
4.00
6.20
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Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл онлайн




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