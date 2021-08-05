США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Конец матча
Стадион: Джилетт
Нэшвилл
33' Желтая карточкаЛаграсса Мэтт
34' Желтая карточкаБоу Густаво
37' Желтая карточкаФаррелл Эндрю
48' Желтая карточкаКаптум Вилфрид
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
99
Кадис
Хондер
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
33'
34'
37'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|10
|0.56
|2.
|Букса Адам
|8
|0.44
|3.
|Бушанан Тажон
|3
|0.17
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.11
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.11
|6.
|Бай Брэндон
|2
|0.11
|7.
|Банбери Тил
|2
|0.11
|8.
|Джонс Дехуан
|1
|0.06
|9.
|Белл Джон
|1
|0.06
|10.
|Макнамара Томас
|1
|0.06
|11.
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|7 (1)
|0.41
|2.
|Сапонг Чарльз
|5
|0.29
|3.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.18
|4.
|Кадис Хондер
|2
|0.12
|5.
|Хакенсон Люк
|2
|0.12
|6.
|Махер Джек
|1
|0.06
|7.
|Анибаба Жалил
|1
|0.06
|8.
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|9.
|Данлади Абу
|1
|0.06
|10.
|Анунга Брайан
|1
|0.06
|11.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.06
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|Баджи Доминик
|0
|0
|14.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|15.
|David Romney
|0
|0
|16.
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полстер Мэтт
|4
|0
|2.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|3.
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|4.
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0
|6.
|Макнамара Томас
|2
|0
|7.
|Бай Брэндон
|2
|0
|8.
|Кесслер Генри
|2
|0
|9.
|Maciel
|1
|0
|10.
|Боу Густаво
|1
|0
|11.
|Банбери Тил
|1
|0
|12.
|Букса Адам
|1
|0
|13.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|14.
|Бушанан Тажон
|1
|0
|15.
|Белл Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Годой Анибал
|4
|0
|2.
|Мьюл Алекс
|4
|0
|3.
|Маккарти Дакс
|3
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|3
|0
|6.
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|7.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|8.
|Мукхтар Хани
|1
|0
|9.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|10.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|11.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|9.38% (3)
|25% (8)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|28.13% (9)
|Нэшвилл
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =9 -2Торонто 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Нэшвилл: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 21
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|Торонто
|0:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0