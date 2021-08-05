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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
19' Желтая карточка
Струна Альяж
27' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
1:0
53' Гол
Тойе Мейсон
2:0
63' Гол
Камашо Руди
2:1
65' Гол
Мартинес Хосеф
73' Красная карточка
Камашо Руди
2:2
76' Пенальти
Морено Марселино
82' Красная карточка
Мартинес Хосеф
82' Красная карточка
Ваньяма Виктор
86' Желтая карточка
Михайлович Джордже
90' Желтая карточка
 90'+3
41
Пантемис
Джеймс
24
Струна
Альяж
4
Камашо
Руди
19
Бассонг
Зохран
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
7
Ahmed
Hussein
Hafez
3
Миллер
Камаль
8
Михайлович
Джордже
18
Торрес
Хоакин
13
Тойе
Мейсон
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
32
Кэмпбелл
Джордж
5
Соса
Сантьяго
8
Барко
Эсекьель
10
Морено
Марселино
13
Сейдич
Амар
7
Мартинес
Хосеф
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.41
2. Михайлович Джордже 3 0.18
3. Киото Ромель 2 0.12
4. Торрес Хоакин 2 0.12
5. Йонсен Бьорн 2 0.12
6. Ahmed Hussein Hafez 2 0.12
7. Бро-Гийяр Закари 1 0.06
8. Ваньяма Виктор 1 0.06
9. Струна Альяж 1 0.06
10. Камашо Руди 1 0.06
11. Шуэньер Матьё 1 0.06
12. Пьетт Самуэль 0 0
13. Уртадо Эрик 0 0
14. Лаппалайнен Ласси 0 0
15. Бассонг Зохран 0 0
16. Кицца Мустафа 0 0
17. Уотерман Джоэль 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 5 (2) 0.29
2. Мартинес Хосеф 4 (1) 0.24
3. Уолкс Антон 2 0.12
4. Хайндмен Эмерсон 1 0.06
5. Барко Эсекьель 1 0.06
6. Эрнандес Рональд 1 0.06
7. Конвей Джексон 1 0.06
8. Лопез Эрик 1 0.06
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Робинсон Майлз 0 0
11. Леннон Брукс 0 0
12. Белло Джордж 0 0
13. Чол Мачоп 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 7 1
2. Камашо Руди 4 1
3. Струна Альяж 5 0
4. Бро-Гийяр Закари 3 0
5. Бассонг Зохран 1 1
6. Киото Ромель 2 0
7. Пьетт Самуэль 2 0
8. Михайлович Джордже 2 0
9. Миллер Камаль 2 0
10. Уотерман Джоэль 2 0
11. Диоп Клемент 1 0
12. Тойе Мейсон 1 0
13. Ahmed Hussein Hafez 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 6 0
2. Лопез Эрик 4 0
3. Alan Franco1 4 0
4. Малрейни Джейк 2 1
5. Морено Марселино 3 0
6. Торрес Эрик 2 0
7. Хайндмен Эмерсон 2 0
8. Барко Эсекьель 2 0
9. Вольф Тайлер 2 0
10. Мартинес Хосеф 0 1
11. Эрнандес Рональд 1 0
12. Россетто Матеус 1 0
13. Уолкс Антон 1 0
14. Белло Джордж 1 0
15. Конвей Джексон 1 0
16. Кэмпбелл Джордж 1 0
17. Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3)
 Атланта Юнайтед 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Атланта Юнайтед: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:2 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 4:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Атланта Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто 0:3 Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 17 3 9 5 17 - 21 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Остин 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр 0:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру 2:4 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 7 7
9. Торонто 0:3 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Ахмед Хамди уходит с поля. Пьетт Самуэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Атланта Юнайтед
2.19
4.20
3.65
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