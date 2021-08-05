США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Сапуто
Атланта Юнайтед
19' Желтая карточкаСтруна Альяж
27' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
1:0
53' ГолТойе Мейсон
2:0
63' ГолКамашо Руди
2:1
65' ГолМартинес Хосеф
73' Красная карточкаКамашо Руди
2:2
76' ПенальтиМорено Марселино
82' Красная карточкаМартинес Хосеф
82' Красная карточкаВаньяма Виктор
86' Желтая карточкаМихайлович Джордже
24
Струна
Альяж
13
Тойе
Мейсон
21
Белло
Джордж
13
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
Ход матча
19'
27'
53'
1:0
63'
65'
2:1
73'
76'
2:2
82'
82'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.41
|2.
|Михайлович Джордже
|3
|0.18
|3.
|Киото Ромель
|2
|0.12
|4.
|Торрес Хоакин
|2
|0.12
|5.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.12
|6.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.12
|7.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.06
|8.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.06
|9.
|Струна Альяж
|1
|0.06
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.06
|11.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.06
|12.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|13.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|14.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|15.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|17.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|5 (2)
|0.29
|2.
|Мартинес Хосеф
|4 (1)
|0.24
|3.
|Уолкс Антон
|2
|0.12
|4.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.06
|5.
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.06
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.06
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.06
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|11.
|Леннон Брукс
|0
|0
|12.
|Белло Джордж
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|4
|1
|3.
|Струна Альяж
|5
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|3
|0
|5.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|6.
|Киото Ромель
|2
|0
|7.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|8.
|Михайлович Джордже
|2
|0
|9.
|Миллер Камаль
|2
|0
|10.
|Уотерман Джоэль
|2
|0
|11.
|Диоп Клемент
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|6
|0
|2.
|Лопез Эрик
|4
|0
|3.
|Alan Franco1
|4
|0
|4.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|5.
|Морено Марселино
|3
|0
|6.
|Торрес Эрик
|2
|0
|7.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|9.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|10.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|11.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|12.
|Россетто Матеус
|1
|0
|13.
|Уолкс Антон
|1
|0
|14.
|Белло Джордж
|1
|0
|15.
|Конвей Джексон
|1
|0
|16.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|17.
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|Атланта Юнайтед
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Атланта Юнайтед: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 21
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|Торонто
|0:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0