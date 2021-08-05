США: МЛС 2021
Клёб де Фут Монреаль
2:2
Конец матча
Стадион: Сапуто
Атланта Юнайтед
19' Желтая карточкаСтруна Альяж
27' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
1:0
53' ГолТойе Мейсон
2:0
63' ГолКамашо Руди
2:1
65' ГолМартинес Хосеф
73' Красная карточкаКамашо Руди
2:2
76' ПенальтиМорено Марселино
82' Красная карточкаМартинес Хосеф
82' Красная карточкаВаньяма Виктор
85' Желтая карточкаМихайлович Джордже
90' Желтая карточкаДамм Хурхен
90' Желтая карточкаМорено Марселино
24
Струна
Альяж
13
Тойе
Мейсон
21
Белло
Джордж
13
Сейдич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Струна АльяжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
Ход матча
19'
27'
53'
1:0
63'
65'
2:1
73'
76'
2:2
82'
82'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.41
|2.
|Михайлович Джордже
|3
|0.18
|3.
|Киото Ромель
|2
|0.12
|4.
|Торрес Хоакин
|2
|0.12
|5.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.12
|6.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.12
|7.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.06
|8.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.06
|9.
|Струна Альяж
|1
|0.06
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.06
|11.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.06
|12.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|13.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|14.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|15.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|17.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|5 (2)
|0.29
|2.
|Мартинес Хосеф
|4 (1)
|0.24
|3.
|Уолкс Антон
|2
|0.12
|4.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.06
|5.
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|6.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.06
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.06
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.06
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|11.
|Леннон Брукс
|0
|0
|12.
|Белло Джордж
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|4
|1
|3.
|Струна Альяж
|5
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|3
|0
|5.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|6.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|7.
|Киото Ромель
|2
|0
|8.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|9.
|Миллер Камаль
|2
|0
|10.
|Уотерман Джоэль
|2
|0
|11.
|Диоп Клемент
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|6
|0
|2.
|Морено Марселино
|4
|0
|3.
|Лопез Эрик
|4
|0
|4.
|Alan Franco1
|4
|0
|5.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|6.
|Торрес Эрик
|2
|0
|7.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|9.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|10.
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|11.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|12.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|13.
|Россетто Матеус
|1
|0
|14.
|Уолкс Антон
|1
|0
|15.
|Белло Джордж
|1
|0
|16.
|Конвей Джексон
|1
|0
|17.
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
|18.
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клёб де Фут Монреаль
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|Атланта Юнайтед
|25% (4)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =9 -7Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Клёб де Фут Монреаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Атланта Юнайтед: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 22
|29
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 19
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|27 - 27
|29
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|19 - 23
|18
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 18
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|9.
|Даллас
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 17
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|5
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0