Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Коламбус Кру
2:4
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
19' Гол
Камара Ола
24' Желтая карточка
Кейта Абубакар
30' Желтая карточка
Этьенн Дерик
0:2
40' Гол
Рейна Йорди
45' Желтая карточка
Менса Джонатан
0:3
45' Пенальти
Камара Ола
1:3
65' Гол
Молино Кевин
2:3
71' Гол
Селараян Лукас
2:4
74' Гол
Рейна Йорди
90'+7
1
Ром
Элой
26
Абдул-Салаам
Саад
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
14
Уэйлон
Фрэнсис
17
Хэрстон
Марлон
6
Нэйджби
Дарлингтон
9
Молино
Кевин
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
33
Уртадо
Эрик
24
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
15
Бирнбом
Стив
13
Брийян
Фредерик
93
Альфаро
Тони
14
Найяр
Энди
29
Рейна
Йорди
5
Морено
Хуниор
8
Фелипе
30
Паредес
Кевин
9
Камара
Ола
Коламбус Кру
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 6 0.35
2. Зардес Гьяси 4 0.24
3. Сантуш Педру 1 (1) 0.06
4. Менса Джонатан 1 0.06
5. Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
6. Молино Кевин 1 0.06
7. Диас Луис III 1 0.06
8. Берри Мигель 1 0.06
9. Аффул Харрисон 0 0
10. Хэрстон Марлон 0 0
11. Этьенн Дерик 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 9 (3) 0.53
2. Арриола Пол 2 0.12
3. Рейна Йорди 2 0.12
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.12
5. Nigel Robertha 2 0.12
6. Паредес Кевин 2 0.12
7. Флорес Эдисон 1 0.06
8. Каноуз Расселл 1 0.06
9. Йоу Гриффин 1 0.06
10. Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
11. Альфаро Тони 1 0.06
12. Найяр Энди 0 0
13. Грессель Юлиан 0 0
14. Морено Хуниор 0 0
15. Перес Эдриен 0 0
16. Drew Skundrich 0 0
17. Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Аффул Харрисон 3 1
2. Сантуш Педру 4 0
3. Менса Джонатан 4 0
4. Уэйлон Фрэнсис 4 0
5. Китчен Перри 2 0
6. Уртадо Эрик 2 0
7. Этьенн Дерик 2 0
8. Уильямс Джош 2 0
9. Кейта Абубакар II 2 0
10. Диас Луис III 2 0
11. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
12. Вормгор Вито 1 0
13. Нэйджби Дарлингтон 1 0
14. Хэрстон Марлон 1 0
15. Абдул-Салаам Саад 1 0
16. Мэцан Александру 1 0
17. Artur Moraes III 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Мора Хосеф 2 1
3. Ньеман Моузес 2 1
4. Найяр Энди 3 0
5. Брийян Фредерик 3 0
6. Грессель Юлиан 3 0
7. Альфаро Тони 3 0
8. Паредес Кевин 3 0
9. Морено Хуниор 2 0
10. Рейна Йорди 2 0
11. Асад Ямиль 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Каноуз Расселл 1 0
15. Nigel Robertha 1 0
16. Drew Skundrich 1 0
17. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 0 25% (4) 25% (4)
 Ди Си Юнайтед 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 17 8 5 4 27 - 22 29
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 19 33
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 18 9 6 3 25 - 13 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 9 2 6 27 - 27 29
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 17 6 5 6 22 - 22 23
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 16 5 7 4 24 - 16 22
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
10. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 16 6 1 9 19 - 27 19
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 17 3 9 5 19 - 23 18
12. Даллас 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
13. Остин Заявка 16 4 4 8 13 - 18 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
3. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
8. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
9. Даллас 0:0 Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
9. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 8 5 0 3 15 - 9 15
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
4. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 7 9
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 17 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
14. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 5
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
Где смотреть матч Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 