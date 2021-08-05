США: МЛС 2021
Коламбус Кру
2:4
Конец матча
Стадион: New Crew Stadium
Ди Си Юнайтед
0:1
19' ГолКамара Ола
24' Желтая карточкаКейта Абубакар
30' Желтая карточкаЭтьенн Дерик
0:2
40' ГолРейна Йорди
45' Желтая карточкаМенса Джонатан
0:3
45' ПенальтиКамара Ола
1:3
65' ГолМолино Кевин
2:3
71' ГолСелараян Лукас
2:4
74' ГолРейна Йорди
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
33
Уртадо
Эрик
24
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
14
Найяр
Энди
29
Рейна
Йорди
8
Фелипе
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
33 Уртадо ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Защитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
19'
0:1
24'
30'
40'
0:2
45'
45'
0:3
65'
1:3
71'
2:3
74'
2:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|6
|0.35
|2.
|Зардес Гьяси
|4
|0.24
|3.
|Сантуш Педру
|1 (1)
|0.06
|4.
|Менса Джонатан
|1
|0.06
|5.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|6.
|Молино Кевин
|1
|0.06
|7.
|Диас Луис III
|1
|0.06
|8.
|Берри Мигель
|1
|0.06
|9.
|Аффул Харрисон
|0
|0
|10.
|Хэрстон Марлон
|0
|0
|11.
|Этьенн Дерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|9 (3)
|0.53
|2.
|Арриола Пол
|2
|0.12
|3.
|Рейна Йорди
|2
|0.12
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.12
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.12
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.12
|7.
|Флорес Эдисон
|1
|0.06
|8.
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|9.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|10.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.06
|11.
|Альфаро Тони
|1
|0.06
|12.
|Найяр Энди
|0
|0
|13.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|14.
|Морено Хуниор
|0
|0
|15.
|Перес Эдриен
|0
|0
|16.
|Drew Skundrich
|0
|0
|17.
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аффул Харрисон
|3
|1
|2.
|Сантуш Педру
|4
|0
|3.
|Менса Джонатан
|4
|0
|4.
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|5.
|Китчен Перри
|2
|0
|6.
|Уртадо Эрик
|2
|0
|7.
|Этьенн Дерик
|2
|0
|8.
|Уильямс Джош
|2
|0
|9.
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|10.
|Диас Луис III
|2
|0
|11.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|12.
|Вормгор Вито
|1
|0
|13.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|14.
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|15.
|Абдул-Салаам Саад
|1
|0
|16.
|Мэцан Александру
|1
|0
|17.
|Artur Moraes III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Мора Хосеф
|2
|1
|3.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|4.
|Найяр Энди
|3
|0
|5.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|6.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|7.
|Альфаро Тони
|3
|0
|8.
|Паредес Кевин
|3
|0
|9.
|Морено Хуниор
|2
|0
|10.
|Рейна Йорди
|2
|0
|11.
|Асад Ямиль
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|15.
|Nigel Robertha
|1
|0
|16.
|Drew Skundrich
|1
|0
|17.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|0
|25% (4)
|25% (4)
|Ди Си Юнайтед
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =7 -5Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Кру 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Кру МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 22
|29
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 19
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|27 - 27
|29
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|19 - 23
|18
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 18
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|9.
|Даллас
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 17
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|5
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0