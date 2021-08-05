США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Subaru Park
Торонто
1:0
12' ГолГлеснес Якоб
26' Желтая карточкаГлеснес Якоб
2:0
33' ПенальтиГаздаг Даниэль
3:0
36' ГолСантос Сержио
47' Желтая карточкаВагнер Кай
3:0
53' Не забитый пенальтиСотельдо Йеферсон
90' Желтая карточкаМбезо Оливье
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
Ход матча
12'
1:0
26'
33'
2:0
36'
47'
53'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.33
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.22
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.22
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.17
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.11
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|7.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.06
|8.
|Салливан Куинн
|1
|0.06
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.06
|10.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|11.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|3
|0.18
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.18
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.12
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.12
|5.
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|6.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|7.
|Гонсалес Омар
|1
|0.06
|8.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.06
|9.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|10.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.06
|11.
|Ларьи Ричи
|1
|0.06
|12.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.06
|13.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|14.
|Люк Сингх
|1
|0.06
|15.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.06
|16.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|3.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|4.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|3
|0
|6.
|Вагнер Кай
|3
|0
|7.
|Мбезо Оливье
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Завалета Эрик
|2
|1
|4.
|Дельгадо Марко
|3
|0
|5.
|Ауро Альваро
|2
|0
|6.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|7.
|Боно Александер
|2
|0
|8.
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|9.
|Алтидор Жози
|1
|0
|10.
|Мавинга Крис
|1
|0
|11.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|12.
|Делеон Ник
|1
|0
|13.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|14.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|10% (2)
|30% (6)
|Торонто
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса
Торонто Последние 20 матчей: +4 =6 -10Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Филадельфия Юнион 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 21
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|Торонто
|0:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0