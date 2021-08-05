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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
12' Гол
Глеснес Якоб
26' Желтая карточка
Глеснес Якоб
2:0
33' Пенальти
Газдаг Даниэль
3:0
36' Гол
Сантос Сержио
47' Желтая карточка
Вагнер Кай
3:0
53' Не забитый пенальти
Сотельдо Йеферсон
90' Желтая карточка
Мбезо Оливье
90'+8
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
3
Завалета
Эрик
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
17
Алтидор
Жози
30
Сотельдо
Йеферсон
Филадельфия Юнион
4-3-2-1
Торонто
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.33
2. Бёрк Кори 4 0.22
3. Сантос Сержио II 4 0.22
4. Глеснес Якоб 3 0.17
5. Монтейру Жамиру 2 0.11
6. Вагнер Кай 1 0.06
7. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.06
8. Салливан Куинн 1 0.06
9. Эллиотт Джек 1 0.06
10. Мбезо Оливье 0 0
11. Мартинес Хосе Андрес 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 3 0.18
2. Акинола Айо 3 0.18
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.12
4. Алтидор Жози 2 0.12
5. Брэдли Майкл 1 0.06
6. Маллинс Патрик 1 0.06
7. Гонсалес Омар 1 0.06
8. Тсубаса Эндо 1 0.06
9. Делеон Ник 1 0.06
10. Лоуренс Кемар 1 0.06
11. Ларьи Ричи 1 0.06
12. Шаффельбург Джейкоб 1 0.06
13. Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
14. Люк Сингх 1 0.06
15. Дельгадо Марко 1 (1) 0.06
16. Посуэло Алехандро 0 0
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 6 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 1
3. Глеснес Якоб 5 0
4. Мбезо Оливье 4 0
5. Бедойя Алехандро 3 0
6. Эллиотт Джек 3 0
7. Вагнер Кай 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Завалета Эрик 2 1
4. Дельгадо Марко 3 0
5. Ауро Альваро 2 0
6. Сотельдо Йеферсон 2 0
7. Боно Александер 2 0
8. Присо-Мбонге Ральф 2 0
9. Алтидор Жози 1 0
10. Мавинга Крис 1 0
11. Посуэло Алехандро 1 0
12. Делеон Ник 1 0
13. Осорио Джонатан 1 0
14. Ларьи Ричи 1 0
15. Люк Сингх 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6)
 Торонто 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса
Торонто Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Торонто: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Филадельфия Юнион 5:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС
Филадельфия Юнион 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 17 8 5 4 27 - 22 29
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 19 33
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 18 9 6 3 25 - 13 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 9 2 6 27 - 27 29
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 17 6 5 6 22 - 22 23
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 16 5 7 4 24 - 16 22
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
10. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 16 6 1 9 19 - 27 19
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 17 3 9 5 19 - 23 18
12. Даллас 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
13. Остин Заявка 16 4 4 8 13 - 18 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
3. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
8. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
9. Даллас 0:0 Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
9. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 8 5 0 3 15 - 9 15
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
4. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 7 9
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 17 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
14. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 5
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
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