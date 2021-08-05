США: МЛС 2021
Чикаго Файр
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Солджер Филд
Нью-Йорк Сити
42' Желтая карточкаПаркс Китон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Брэди КрисВратарь
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
42'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алиседа Игнасио
|3
|0.18
|2.
|Стоянович Лука
|3
|0.18
|3.
|Секулич Борис
|2
|0.12
|4.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.12
|5.
|Берич Роберт
|2
|0.12
|6.
|Медран Альваро
|1
|0.06
|7.
|Хименес Гастон
|1
|0.06
|8.
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|9.
|Пинеда Маурисио
|1
|0.06
|10.
|Герберс Фабиан
|0
|0
|11.
|Наварро Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Хесус
|7
|0.44
|2.
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.38
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|6
|0.38
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.19
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.19
|6.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.06
|7.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.06
|9.
|Родригес Сантьяго
|1
|0.06
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герберс Фабиан
|5
|0
|2.
|Медран Альваро
|4
|0
|3.
|Каппелхоф Йохан
|2
|1
|4.
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|7.
|Хименес Гастон
|2
|0
|8.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|9.
|Наварро Мигель
|2
|0
|10.
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|11.
|Берич Роберт
|1
|0
|12.
|Кальво Франсиско
|1
|0
|13.
|Стоянович Лука
|1
|0
|14.
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|4.
|Шано Максим
|3
|0
|5.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|6.
|Медина Хесус
|3
|0
|7.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|8.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|9.
|Моралес Альфредо
|2
|0
|10.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|12.
|Паркс Китон
|1
|0
|13.
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чикаго Файр
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Нью-Йорк Сити
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 21
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|Торонто
|0:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0