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США: МЛС 2021

2021
Чикаго Файр
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
42' Желтая карточка
Паркс Китон
63'
32
Слонина
Габриел
4
Каппелхоф
Йохан
22
Пинеда
Маурисио
3
Борнштейн
Джонатан
2
Секулич
Борис
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
5
Кальво
Франсиско
99
Иванов
Станислав
III
7
Алиседа
Игнасио
9
Оффор
Чинонсо
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
10
Моралес
Максимильяно
19
Медина
Хесус
8
Хавьер
Тиаго
11
Кастельянос
Валентин
Чикаго Файр
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Ход матча

42'
 
Паркс Китон

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алиседа Игнасио 3 0.18
2. Стоянович Лука 3 0.18
3. Секулич Борис 2 0.12
4. Франковски Пшемыслав 2 0.12
5. Берич Роберт 2 0.12
6. Медран Альваро 1 0.06
7. Хименес Гастон 1 0.06
8. Оффор Чинонсо 1 0.06
9. Пинеда Маурисио 1 0.06
10. Герберс Фабиан 0 0
11. Наварро Мигель 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Хесус 7 0.44
2. Кастельянос Валентин 6 (1) 0.38
3. Тажури-Шради Исмаэль 6 0.38
4. Хавьер Тиаго 3 0.19
5. Паркс Китон 3 0.19
6. Моралес Максимильяно 1 0.06
7. Амундсен Мальте 1 0.06
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.06
9. Родригес Сантьяго 1 0.06
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 5 0
2. Медран Альваро 4 0
3. Каппелхоф Йохан 2 1
4. Омсберг Уайетт 2 1
5. Секулич Борис 3 0
6. Борнштейн Джонатан 2 0
7. Хименес Гастон 2 0
8. Франковски Пшемыслав 2 0
9. Наварро Мигель 2 0
10. Пинеда Маурисио 2 0
11. Берич Роберт 1 0
12. Кальво Франсиско 1 0
13. Стоянович Лука 1 0
14. Оффор Чинонсо 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 3 0
4. Шано Максим 3 0
5. Ибеага Себастьен 3 0
6. Медина Хесус 3 0
7. Моралес Максимильяно 2 0
8. Хавьер Тиаго 2 0
9. Моралес Альфредо 2 0
10. Сэндс Джеймс 2 0
11. Тиннерхольм Антон 1 0
12. Паркс Китон 1 0
13. Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чикаго Файр 18.75% (3) 0 25% (4) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Нью-Йорк Сити 13.79% (4) 10.34% (3) 6.9% (2) 20.69% (6) 20.69% (6) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр
Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Нью-Йорк Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр МЛС
Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто 0:3 Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 17 3 9 5 17 - 21 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Остин 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр 0:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру 2:4 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 7 7
9. Торонто 0:3 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Паркс Китон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Нью-Йорк Сити
4.40
4.20
2.03
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Где смотреть матч Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити онлайн




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