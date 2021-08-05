США: МЛС 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Ред Булл Арена
Цинциннати
23' Желтая карточкаТарек Амро
32' Желтая карточкаКрус Аллан
27
Дэвис
Шон
II
37
Кларк
Кейден
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
22 Вало ФлорианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
23'
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кларк Кейден
|4
|0.25
|2.
|Кассерес Кристиан
|4
|0.25
|3.
|Fabio da Silva2
|3
|0.19
|4.
|Климала Патрик
|3 (1)
|0.19
|5.
|Рейес Андрес
|2
|0.13
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0.06
|7.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|8.
|Гутман Эндрю
|1
|0.06
|9.
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|10.
|Уайт Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акоста Лусиано
|4
|0.25
|2.
|Барреаль Альваро
|3
|0.19
|3.
|Brenner da Silva
|3 (1)
|0.19
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.13
|5.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|6.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.06
|7.
|Локадия Юрген
|1
|0.06
|8.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|9.
|Крус Аллан
|1
|0.06
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|12.
|Атанга Исаак
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йервуд Дрю
|4
|1
|2.
|Данкан Кайл
|4
|0
|3.
|Эдвардс Томас
|3
|0
|4.
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|5.
|Дэвис Шон II
|3
|0
|6.
|Рейес Андрес
|1
|1
|7.
|Тарек Амро
|2
|0
|8.
|Климала Патрик
|2
|0
|9.
|Fabio da Silva2
|2
|0
|10.
|Кларк Кейден
|2
|0
|11.
|Лонг Аарон
|1
|0
|12.
|Барлоу Том
|1
|0
|13.
|Диарра Юба
|1
|0
|14.
|Нилис Шон
|1
|0
|15.
|Гутман Эндрю
|1
|0
|16.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|17.
|Толкин Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|5
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|3.
|Станко Калеб
|4
|0
|4.
|Крус Аллан
|4
|0
|5.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|6.
|Акоста Лусиано
|3
|0
|7.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|9.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|10.
|Brenner da Silva
|2
|0
|11.
|Барреаль Альваро
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|35% (7)
|25% (5)
|5% (1)
|Цинциннати
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =5 -12Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 25
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|17
|3
|9
|5
|17 - 21
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 16
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:3 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|4:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|2:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|2:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|Торонто
|0:3 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|3:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0