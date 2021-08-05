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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
23' Желтая карточка
Тарек Амро
32' Желтая карточка
Крус Аллан
70' Желтая карточка
Барреаль Альваро
77' Желтая карточка
Кубо Юя
88' Желтая карточка
Йервуд Дрю
90'+4
13
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
7
Эдвардс
Томас
3
Тарек
Амро
5
Гутман
Эндрю
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
37
Кларк
Кейден
19
Кармона
Викельман
10
Климала
Патрик
9
Fabio
da
Silva2
25
Фермеер
Кеннет
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
13
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Brenner
da
Silva
Нью-Йорк Ред Буллз
4-3-1-2
Цинциннати
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кларк Кейден 4 0.25
2. Кассерес Кристиан 4 0.25
3. Fabio da Silva2 3 0.19
4. Климала Патрик 3 (1) 0.19
5. Рейес Андрес 2 0.13
6. Данкан Кайл 1 0.06
7. Амайя Фрэнки 1 0.06
8. Гутман Эндрю 1 0.06
9. Кармона Викельман 1 0.06
10. Уайт Брайан 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акоста Лусиано 4 0.25
2. Барреаль Альваро 3 0.19
3. Brenner da Silva 3 (1) 0.19
4. Вальесилья Эксон 2 0.13
5. Медунянин Харис 1 0.06
6. Кастильо Эдгар 1 0.06
7. Локадия Юрген 1 0.06
8. Хагглунд Ник 1 0.06
9. Крус Аллан 1 0.06
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Кэмерон Джефф 0 0
12. Атанга Исаак 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Йервуд Дрю 5 1
2. Данкан Кайл 4 0
3. Эдвардс Томас 3 0
4. Кассерес Кристиан 3 0
5. Дэвис Шон II 3 0
6. Рейес Андрес 1 1
7. Тарек Амро 2 0
8. Климала Патрик 2 0
9. Fabio da Silva2 2 0
10. Кларк Кейден 2 0
11. Лонг Аарон 1 0
12. Барлоу Том 1 0
13. Диарра Юба 1 0
14. Нилис Шон 1 0
15. Гутман Эндрю 1 0
16. Амайя Фрэнки 1 0
17. Толкин Джон 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 5 0
3. Станко Калеб 4 0
4. Крус Аллан 4 0
5. Кэмерон Джефф 3 0
6. Акоста Лусиано 3 0
7. Барреаль Альваро 3 0
8. Кастильо Эдгар 2 0
9. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
10. Матаррита Рональд 2 0
11. Brenner da Silva 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 15% (3) 5% (1) 15% (3) 35% (7) 25% (5) 5% (1)
 Цинциннати 41.18% (7) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати МЛС Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 17 8 5 4 27 - 22 29
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 19 33
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 18 9 6 3 25 - 13 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 17 9 2 6 27 - 27 29
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 17 6 5 6 22 - 22 23
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 16 5 7 4 24 - 16 22
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 25 20
10. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 16 6 1 9 19 - 27 19
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 17 3 9 5 19 - 23 18
12. Даллас 0:0 Заявка 17 4 6 7 20 - 24 18
13. Остин Заявка 16 4 4 8 13 - 18 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
3. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
8. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
9. Даллас 0:0 Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
9. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 3:0 Заявка 8 5 0 3 15 - 9 15
2. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 13 13
4. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 7 9
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 0:3 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 17 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
14. Портленд Тимберс 0:1 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 5
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Крус Аллан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Тарек Амро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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