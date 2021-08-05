США: МЛС 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Цинциннати
23' Желтая карточкаТарек Амро
32' Желтая карточкаКрус Аллан
70' Желтая карточкаБарреаль Альваро
77' Желтая карточкаКубо Юя
88' Желтая карточкаЙервуд Дрю
27
Дэвис
Шон
II
37
Кларк
Кейден
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
22 Вало ФлорианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
23'
32'
70'
77'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кларк Кейден
|4
|0.25
|2.
|Кассерес Кристиан
|4
|0.25
|3.
|Fabio da Silva2
|3
|0.19
|4.
|Климала Патрик
|3 (1)
|0.19
|5.
|Рейес Андрес
|2
|0.13
|6.
|Данкан Кайл
|1
|0.06
|7.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.06
|8.
|Гутман Эндрю
|1
|0.06
|9.
|Кармона Викельман
|1
|0.06
|10.
|Уайт Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акоста Лусиано
|4
|0.25
|2.
|Барреаль Альваро
|3
|0.19
|3.
|Brenner da Silva
|3 (1)
|0.19
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.13
|5.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|6.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.06
|7.
|Локадия Юрген
|1
|0.06
|8.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|9.
|Крус Аллан
|1
|0.06
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|12.
|Атанга Исаак
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йервуд Дрю
|5
|1
|2.
|Данкан Кайл
|4
|0
|3.
|Эдвардс Томас
|3
|0
|4.
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|5.
|Дэвис Шон II
|3
|0
|6.
|Рейес Андрес
|1
|1
|7.
|Тарек Амро
|2
|0
|8.
|Климала Патрик
|2
|0
|9.
|Fabio da Silva2
|2
|0
|10.
|Кларк Кейден
|2
|0
|11.
|Лонг Аарон
|1
|0
|12.
|Барлоу Том
|1
|0
|13.
|Диарра Юба
|1
|0
|14.
|Нилис Шон
|1
|0
|15.
|Гутман Эндрю
|1
|0
|16.
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|17.
|Толкин Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|3.
|Станко Калеб
|4
|0
|4.
|Крус Аллан
|4
|0
|5.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|6.
|Акоста Лусиано
|3
|0
|7.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|8.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|9.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|10.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|11.
|Brenner da Silva
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|35% (7)
|25% (5)
|5% (1)
|Цинциннати
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =5 -12Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати
Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 22
|29
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 19
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|27 - 27
|29
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|24 - 16
|22
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 25
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|16
|6
|1
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|19 - 23
|18
|12.
|Даллас
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 24
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 18
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|9.
|Даллас
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|3:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 17
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|5
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0