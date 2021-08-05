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США: МЛС 2021

2021
Остин
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
7' Гол
Почеттино Томас
21'
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
14
Фагундес
Диего
6
Берхальтер
Себастьян
7
Почеттино
Томас
17
Галлахер
Джон
10
Домингес
Сесильо
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Паркер
Тим
18
Хадебе
Тинейдж
29
Джункуа
Сэм
14
Корона
Джо
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
10
Пико
Фабрис
12
Бэрд
Кори
19
Пашер
Тайлер
Остин
4-1-4-1
Хьюстон Динамо
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 3 0.19
2. Фагундес Диего 3 0.19
3. Галлахер Джон 2 0.13
4. Почеттино Томас 1 0.06
5. Ринг Александр 1 0.06
6. Хименес Эктор 1 0.06
7. Страуд Джаред 0 0
8. Колманич Жан 0 0
9. Редес Родни 0 0
Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урути Максимилиано 6 0.35
2. Пашер Тайлер 3 0.18
3. Пико Фабрис 2 (1) 0.12
4. Вера Матиас 2 0.12
5. Родригес Мемо 2 0.12
6. Кристиан Рамирез 1 0.06
7. Фигероа Мэйнор 0 0
8. Корона Джо 0 0
9. Лундквист Адам 0 0
10. Джонс Деррик 0 0
11. Джункуа Сэм 0 0
12. Баямич Матео 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Фагундес Диего 3 0
3. Романа Джохан 3 0
4. Ринг Александр 1 1
5. Лима Ник 2 0
6. Колманич Жан 2 0
7. Страуд Джаред 2 0
8. Беслер Мэтт 1 0
9. Касканте Хулио 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Домингес Сесильо 1 0
12. Почеттино Томас 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0
Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Пико Фабрис 8 0
2. Вера Матиас 6 0
3. Корона Джо 3 0
4. Урути Максимилиано 3 0
5. Боньек Оскар 3 0
6. Джонс Деррик 3 0
7. Фигероа Мэйнор 2 0
8. Валентин Зарек 2 0
9. Паркер Тим 2 0
10. Серен Дарвин 1 0
11. Родригес Мемо 1 0
12. Хадебе Тинейдж 1 0
13. Джункуа Сэм 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Хьюстон Динамо 26.67% (4) 0 40% (6) 26.67% (4) 0 6.67% (1)

Предыдущие игры

Остин Последние 15 матчей: +3 =4 -8
Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс
Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =11 -7
Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто 0:3 Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр 0:0 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами 0:1 Заявка 15 3 3 9 12 - 25 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 17 3 9 5 17 - 21 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Остин 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 16 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
4. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
5. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру 2:4 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр 0:0 Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:3 Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами 0:1 Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед 4:2 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру 2:4 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль 2:2 Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами 0:1 Заявка 7 2 1 4 5 - 7 7
9. Торонто 0:3 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед 2:2 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион 3:0 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин 1:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Хьюстон Динамо
2.00
4.80
8.50
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Где смотреть матч Остин 1:0 Хьюстон Динамо онлайн




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