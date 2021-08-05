США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
1:4
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Спортинг Канзас-Сити
0:1
20' ГолПулидо Алан
20' Желтая карточкаРомеро Томас
25' Желтая карточкаИсима-Мирен Николя
0:2
28' ГолМартинш Луиш
33' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
0:3
36' ГолСаллой Даниэль
41' Желтая карточкаЗуси Грэм
57' Желтая карточкаСанчес Илье
0:4
58' ГолКинда Гади
62' Желтая карточкаХинелья Франсиско
1:4
82' ГолМусовски Дэниел
85' Желтая карточкаДюк Брайс
90' Желтая карточкаФонтас Андреу
90' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
90' Желтая карточкаАтуэста Эдуард
30
Ромеро
Томас
32
Фарфан
Марко
33
Ким
Мун-Хван
10
Вела
Карлос
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
17
Кинда
Гади
54
Вальтер
Реми
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Диа АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
20'
0:1
20'
28'
0:2
33'
36'
0:3
41'
57'
58'
0:4
82'
85'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вела Карлос
|5
|0.29
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.29
|3.
|Росси Диего
|5
|0.29
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.18
|5.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.06
|6.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.06
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.06
|8.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|9.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|10.
|Паласиос Диего
|0
|0
|11.
|Сегура Эдди
|0
|0
|12.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саллой Даниэль
|10
|0.59
|2.
|Пулидо Алан
|7 (2)
|0.41
|3.
|Кинда Гади
|4 (1)
|0.24
|4.
|Рассел Джонни
|3
|0.18
|5.
|Бузио Джанлука
|2
|0.12
|6.
|Линдси Джейлин
|2
|0.12
|7.
|Шелтон Кири
|1
|0.06
|8.
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.06
|9.
|Санчес Илье
|1
|0.06
|10.
|Мартинш Луиш
|1
|0.06
|11.
|Дюк Кэмерон
|1
|0.06
|12.
|Зуси Грэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|6
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|6.
|Ромеро Томас
|2
|0
|7.
|Росси Диего
|1
|0
|8.
|Фарфан Марко
|1
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|10.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|11.
|Дюк Брайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Илье
|5
|0
|2.
|Эспиноза Роджер
|4
|0
|3.
|Зуси Грэм
|4
|0
|4.
|Фонтас Андреу
|2
|0
|5.
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|6.
|Саллой Даниэль
|2
|0
|7.
|Линдси Джейлин
|2
|0
|8.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|9.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|10.
|Вальтер Реми
|1
|0
|11.
|Кинда Гади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 22
|29
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 16
|27
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|19 - 20
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|18 - 23
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Торонто
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 36
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 20
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 17
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 27
|20
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|19 - 23
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 18
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|9.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 17
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0