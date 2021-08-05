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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
1:4
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
20' Гол
Пулидо Алан
20' Желтая карточка
Ромеро Томас
25' Желтая карточка
Исима-Мирен Николя
0:2
28' Гол
Мартинш Луиш
33' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
0:3
36' Гол
Саллой Даниэль
41' Желтая карточка
Зуси Грэм
57' Желтая карточка
Санчес Илье
0:4
58' Гол
Кинда Гади
62' Желтая карточка
Хинелья Франсиско
1:4
82' Гол
Мусовски Дэниел
85' Желтая карточка
Дюк Брайс
90' Желтая карточка
Фонтас Андреу
90' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
90' Желтая карточка
Атуэста Эдуард
90'+8
30
Ромеро
Томас
27
Блэкмон
Тристан
32
Фарфан
Марко
44
Эдвардс
Рахим
33
Ким
Мун-Хван
20
Атуэста
Эдуард
11
Сифуэнтес
Хосе
12
Паласиос
Диего
17
Родригес
Брайан
II
10
Вела
Карлос
9
Росси
Диего
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
3
Фонтас
Андреу
5
Исима-Мирен
Николя
36
Мартинш
Луиш
17
Кинда
Гади
6
Санчес
Илье
54
Вальтер
Реми
20
Саллой
Даниэль
9
Пулидо
Алан
11
Шелтон
Кири
Лос-Анджелес
3-4-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вела Карлос 5 0.29
2. Сифуэнтес Хосе 5 0.29
3. Росси Диего 5 0.29
4. Бэрд Кори 3 0.18
5. Атуэста Эдуард 1 0.06
6. Ким Мун-Хван 1 0.06
7. Блессинг Латиф 1 0.06
8. Мусовски Дэниел 1 0.06
9. Блэкмон Тристан 1 0.06
10. Паласиос Диего 0 0
11. Сегура Эдди 0 0
12. Опоку Квадво 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 10 0.59
2. Пулидо Алан 7 (2) 0.41
3. Кинда Гади 4 (1) 0.24
4. Рассел Джонни 3 0.18
5. Бузио Джанлука 2 0.12
6. Линдси Джейлин 2 0.12
7. Шелтон Кири 1 0.06
8. Эрнандес Фелипе 1 0.06
9. Санчес Илье 1 0.06
10. Мартинш Луиш 1 0.06
11. Дюк Кэмерон 1 0.06
12. Зуси Грэм 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 6 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Бэрд Кори 2 0
5. Сифуэнтес Хосе 2 0
6. Ромеро Томас 2 0
7. Росси Диего 1 0
8. Фарфан Марко 1 0
9. Блессинг Латиф 1 0
10. Хинелья Франсиско 1 0
11. Дюк Брайс 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Санчес Илье 5 0
2. Эспиноза Роджер 4 0
3. Зуси Грэм 4 0
4. Фонтас Андреу 2 0
5. Исима-Мирен Николя 2 0
6. Саллой Даниэль 2 0
7. Линдси Джейлин 2 0
8. Мартинш Луиш 1 0
9. Пунчец Роберто 1 0
10. Вальтер Реми 1 0
11. Кинда Гади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 17.39% (4) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)
 Спортинг Канзас-Сити 6.06% (2) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Спортинг Канзас-Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес МЛС
Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 17 8 5 4 27 - 22 29
3. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 8 3 5 30 - 16 27
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 17 6 6 5 19 - 20 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 17 2 9 6 18 - 23 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 6 7 17 - 29 15
11. Торонто Заявка 17 3 5 9 21 - 36 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 20 33
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 16 5 6 5 24 - 17 21
9. Портленд Тимберс Заявка 16 6 2 8 20 - 27 20
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 17 3 9 5 19 - 23 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
12. Даллас Заявка 17 4 6 7 21 - 25 18
13. Остин Заявка 16 4 4 8 13 - 18 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Коламбус Кру Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
6. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
7. Портленд Тимберс Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
4. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
8. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
9. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
10. Атланта Юнайтед Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 17 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Зуси Грэм получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мартинш Луиш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Исима-Мирен Николя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Tomas Romero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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