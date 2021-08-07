Швеция: Суперэттан 2021
Фалькенберг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0:1
48' ГолХаллениус Линус
56' Желтая карточкаАдриан Самуэль
1:1
62' ГолВеде Антон
65' Желтая карточкаАндерссон Эрик
78' Желтая карточкаХаллениус Линус
21
Озен
Махмут
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
48'
0:1
56'
62'
1:1
65'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.2
|2.
|Кизито Кваме
|3
|0.2
|3.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.13
|4.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.07
|5.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.07
|6.
|Веде Антон
|1
|0.07
|7.
|Силисуфай Эди
|1
|0.07
|8.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.07
|9.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.07
|10.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|11.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|12.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.4
|2.
|Халлениус Линус
|5
|0.33
|3.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.27
|4.
|Олссон Деннис
|1
|0.07
|5.
|Андерссон Эрик
|1
|0.07
|6.
|Пичках Пайя
|1
|0.07
|7.
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|8.
|Экстрём Альбин
|1
|0.07
|9.
|Дальстрём Никлас
|1
|0.07
|10.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|11.
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|7
|0
|2.
|Норен Аксель
|3
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|3
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|6.
|Карлссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Озен Махмут
|1
|0
|10.
|Даль Линус
|1
|0
|11.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|12.
|Хинтса Оливер
|1
|0
|13.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|14.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|15.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|3
|0
|2.
|Андерссон Эрик
|2
|0
|3.
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|4.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Силфвер Понтус
|1
|0
|7.
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Эрикссон Антон
|1
|0
|9.
|Ludvig Naavik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Сундсвалль
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =2 -14Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг
Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос
Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Сундсвалль: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|18 - 9
|30
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 15
|28
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 11
|24
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 18
|22
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 16
|21
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|9.
|Эстер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 13
|18
|10.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 19
|17
|12.
|Акрополис
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 20
|14
|13.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 17
|14
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|18 - 26
|13
|15.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 18
|13
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Вестерос
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|10.
|Акрополис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Васалунд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|15.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|4.
|Вернаму
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Браге
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Ландскруна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Сундсвалль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|9.
|Эстер
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|10.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 12
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|6
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|7
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|7
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|6
|0
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1