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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Фалькенберг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
48' Гол
Халлениус Линус
56' Желтая карточка
Адриан Самуэль
1:1
62' Гол
Веде Антон
65' Желтая карточка
Андерссон Эрик
78' Желтая карточка
Халлениус Линус
90'+6
31
Норинг
Виктор
21
Озен
Махмут
4
Норен
Аксель
37
Ludvig
Oehman
18
Боргстрем
Линус
10
Сёдерстрём
Карл
28
Нильссон
Мелькер
17
Адриан
Самуэль
6
Веде
Антон
45
Бергмарк-Виберг
Адам
12
Карлссон
Кристоффер
1
Андерссон
Андреас
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
2
Эрикссон
Антон
17
Экстрём
Альбин
7
Андерссон
Эрик
8
Силфвер
Понтус
14
Пичках
Пайя
3
Мюрестам
Давид
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Фалькенберг
4-4-2
Сундсвалль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 3 0.2
2. Кизито Кваме 3 0.2
3. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.13
4. Энглунд Тобиас 1 0.07
5. Карлссон Тобиас II 1 0.07
6. Веде Антон 1 0.07
7. Силисуфай Эди 1 0.07
8. Нильссон Мелькер 1 0.07
9. Бьерклунд Калле 1 0.07
10. Адриан Самуэль 0 0
11. Умар Бала Мохаммед 0 0
12. Сёдерстрём Карл 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблум Понтус 6 (2) 0.4
2. Халлениус Линус 5 0.33
3. Бенгтссон Йохан 4 0.27
4. Олссон Деннис 1 0.07
5. Андерссон Эрик 1 0.07
6. Пичках Пайя 1 0.07
7. Блумквист Александр 1 0.07
8. Экстрём Альбин 1 0.07
9. Дальстрём Никлас 1 0.07
10. Стенссон Даниэль 0 0
11. Лундстрём Роберт 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 7 0
2. Норен Аксель 3 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Гарбетт Мэттью 2 0
6. Карлссон Кристоффер 1 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Озен Махмут 1 0
10. Даль Линус 1 0
11. Силисуфай Эди 1 0
12. Хинтса Оливер 1 0
13. Нильссон Мелькер 1 0
14. Бьерклунд Калле 1 0
15. Умар Бала Мохаммед 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 3 0
2. Андерссон Эрик 2 0
3. Стенсхаген Теодор 2 0
4. Карстрем Йеспер 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Силфвер Понтус 1 0
7. Стенссон Даниэль 1 0
8. Эрикссон Антон 1 0
9. Ludvig Naavik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Сундсвалль 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Фалькенберг 1:1 Норрбю Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг
Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сундсвалль 3:3 Браге Ландскруна 2:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 Вестерос
Сундсвалль 2:0 ГАИС Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Сундсвалль: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Сундсвалль 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 15 9 3 3 18 - 9 30
2. Ландскруна Заявка 14 8 4 2 25 - 15 28
3. Норрбю Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 14 7 3 4 20 - 11 24
6. Сундсвалль Заявка 15 6 4 5 21 - 18 22
7. Йёнчёпинг Заявка 14 6 3 5 20 - 16 21
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 15 5 4 6 18 - 15 19
9. Эстер Заявка 14 5 3 6 11 - 13 18
10. Вестерос Заявка 14 4 5 5 13 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 14 - 19 17
12. Акрополис Заявка 14 3 5 6 11 - 20 14
13. ГАИС Заявка 14 4 2 8 11 - 17 14
14. Васалунд Заявка 14 4 1 9 18 - 26 13
15. Браге Заявка 14 3 4 7 14 - 18 13
16. Фалькенберг Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 8 6 1 1 9 - 3 19
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
6. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Вестерос Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
9. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
10. Акрополис Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
11. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Васалунд Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
13. Эргрюте Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
14. Фалькенберг Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
15. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
2. Хельсинборг Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
3. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
4. Вернаму Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Браге Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Ландскруна Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Сундсвалль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
9. Эстер Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
10. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11. ГАИС Заявка 7 2 1 4 3 - 5 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 8 0 2 6 4 - 12 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Сундсвалль Энгблум Понтус 6 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 7 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 7 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 6 0
5. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фалькенберг 1:1 Сундсвалль онлайн




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