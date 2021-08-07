Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Oerjans Vall
Мальмё
45' Желтая карточкаБеихмо Феликс
27
Далин
Юхан
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Налич АдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.36
|2.
|Карим Садат
|1
|0.07
|3.
|Боман Микаэль
|1
|0.07
|4.
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.07
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.07
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0.5
|2.
|Бирманчевич Велько
|6
|0.43
|3.
|Рикс Сёрен
|4
|0.29
|4.
|Кристиансен Андерс
|3 (1)
|0.21
|5.
|Налич Ади
|3
|0.21
|6.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.14
|7.
|Ракип Эрдаль
|2
|0.14
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.07
|9.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.07
|10.
|Нильсен Лассе
|1
|0.07
|11.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|12.
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|2.
|Боаки Томас
|1
|1
|3.
|Баффо Джозеф
|2
|0
|4.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|5.
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|6.
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|8.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|9.
|Кроон Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|2.
|Инносент Бонке
|3
|0
|3.
|Налич Ади
|3
|0
|4.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|6.
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|7.
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|8.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|10.
|Вагич Павле
|2
|0
|11.
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|12.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|13.
|Колак Антонио-Мирко
|1
|0
|14.
|Абубакари Малик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|Мальмё
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|10% (3)
|20% (6)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =9 -5АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден
Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК
Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Мальмё: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:5 Мальмё Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Мальмё Шведский кубок Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хальмстад Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:3 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 12
|24
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 17
|22
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|8.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|9.
|Хеккен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 18
|16
|10.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 16
|15
|13.
|Эребру
|2:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|15.
|Мьельбю
|1:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 18
|10
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|12.
|Эребру
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|Мьельбю
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|15.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Эребру
|2:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Мьельбю
|1:2 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|5
|0