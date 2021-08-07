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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Мальмё
0'
45' Желтая карточка
Беихмо Феликс
53'
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
9
Антонссон
Маркус
14
Боман
Микаэль
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
14
Беихмо
Феликс
2
Ларссон
Эрик
6
Левицки
Оскар
37
Нанаси
Себастьян
7
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
17
Абубакари
Малик
22
Налич
Ади
Хальмстад
4-4-2
Мальмё
3-5-2

Ход матча

45'
 
Беихмо Феликс
46'
 
Инносент Бонке
Левицки Оскар
46'
 
Бирманчевич Велько
Рикс Сёрен

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.36
2. Карим Садат 1 0.07
3. Боман Микаэль 1 0.07
4. Аль-Аммари Амир 1 0.07
5. Кроон Самуэль 1 0.07
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колак Антонио-Мирко 7 0.5
2. Бирманчевич Велько 6 0.43
3. Рикс Сёрен 4 0.29
4. Кристиансен Андерс 3 (1) 0.21
5. Налич Ади 3 0.21
6. Бергет Йо Инге 2 0.14
7. Ракип Эрдаль 2 0.14
8. Кнудсен Йонас 1 0.07
9. Ахмедходжич Анел 1 0.07
10. Нильсен Лассе 1 0.07
11. Ларссон Эрик 0 0
12. Вагич Павле 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 3 0
2. Боаки Томас 1 1
3. Баффо Джозеф 2 0
4. Лундевалль Симон 2 0
5. Аль-Аммари Амир 2 0
6. Куртулус Эдвин 2 0
7. Нильссон Малькольм 1 0
8. Ахльстранд Эрик 1 0
9. Кроон Самуэль 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Ракип Эрдаль 4 0
2. Инносент Бонке 3 0
3. Налич Ади 3 0
4. Нильсен Лассе 2 0
5. Бергет Йо Инге 2 0
6. Кристиансен Андерс 2 0
7. Кнудсен Йонас 2 0
8. Ларссон Эрик 2 0
9. Ахмедходжич Анел 2 0
10. Вагич Павле 2 0
11. Бирманчевич Велько 2 0
12. Беихмо Феликс 1 0
13. Колак Антонио-Мирко 1 0
14. Абубакари Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)
 Мальмё 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 16.67% (5) 10% (3) 20% (6)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =9 -5
АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден
Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад
Мальмё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс ХИК 2:2 Мальмё Мьельбю 0:2 Мальмё Мальмё 2:1 ХИК
Дегерфорс 0:5 Мальмё Рига 1:1 Мальмё Мальмё 4:0 Сириус Мальмё 1:0 Рига Норрчёпинг 3:2 Мальмё Мальмё 2:0 Кёге Мальмё 1:2 Митьюлланд Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 0:1 Кальмар Эребру 1:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эльфсборг Мальмё 3:1 Кальмар АИК 1:1 Мальмё Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 14
Мальмё: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 1
Мальмё 4:1 Хальмстад Кубок Мальмё 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Мальмё Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:5 Мальмё Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Мальмё Шведский кубок Мальмё 3:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хальмстад Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 2:3 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
2. Мальмё 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 13 7 3 3 17 - 12 24
4. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
5. Хаммарбю Заявка 13 6 4 3 25 - 17 22
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
8. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
9. Хеккен Заявка 13 4 4 5 18 - 18 16
10. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
11. Дегерфорс Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Гётеборг Заявка 13 3 6 4 15 - 16 15
13. Эребру 2:1 Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
14. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
15. Мьельбю 1:2 Заявка 14 2 4 8 10 - 18 10
16. Эстерсунд Заявка 13 2 3 8 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Мальмё 0:0 Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хальмстад 0:0 Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
11. Гётеборг Заявка 7 2 2 3 11 - 11 8
12. Эребру 2:1 Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
13. Мьельбю 1:2 Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
15. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
16. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хальмстад 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
7. Хаммарбю Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
8. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Эребру 2:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
11. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
12. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
13. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Мьельбю 1:2 Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эребру Сковгор Андреас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Беихмо Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Мальмё
5.44
3.46
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Мальмё онлайн




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