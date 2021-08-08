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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:0
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
42' Гол
Brenner da Silva
25
Фермеер
Кеннет
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
13
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Brenner
da
Silva
31
Стедждухар
Мейсон
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
11
Урсо
Жуниор
20
Росель
Ориоль
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
13
Акинделе
Тешо
Цинциннати
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акоста Лусиано 4 0.24
2. Brenner da Silva 4 (1) 0.24
3. Барреаль Альваро 3 0.18
4. Вальесилья Эксон 2 0.12
5. Медунянин Харис 1 0.06
6. Кастильо Эдгар 1 0.06
7. Локадия Юрген 1 0.06
8. Хагглунд Ник 1 0.06
9. Крус Аллан 1 0.06
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Кэмерон Джефф 0 0
12. Атанга Исаак 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 8 (2) 0.44
2. Акинделе Тешо 3 0.17
3. Мишель Бенжи 3 0.17
4. Мюллер Крис 2 0.11
5. Ван дер Ватер Силвестр 2 0.11
6. Урсо Жуниор 2 0.11
7. Перея Андрес 2 0.11
8. Дайк Дэрил 2 0.11
9. Перейра Маурисио 1 0.06
10. Карлос Антонио 1 0.06
11. Смит Кайл 1 0.06

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 6 0
2. Вальесилья Эксон 5 0
3. Станко Калеб 4 0
4. Крус Аллан 4 0
5. Кэмерон Джефф 3 0
6. Акоста Лусиано 3 0
7. Барреаль Альваро 3 0
8. Кастильо Эдгар 2 0
9. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
10. Матаррита Рональд 2 0
11. Brenner da Silva 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Урсо Жуниор 4 0
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Мендес Джегсон 3 0
4. Мюллер Крис 3 0
5. Нани Луиш 2 0
6. Карлос Антонио 2 0
7. Моутинью Жоау 2 0
8. Смит Кайл 2 0
9. Шлегель Родриго 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Росель Ориоль 1 0
13. Акинделе Тешо 1 0
14. Мишель Бенжи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 41.18% (7) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Орландо Сити 25.93% (7) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 3.7% (1) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Орландо Сити 3:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 5:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 16 30
3. Орландо Сити 0:1 Заявка 18 8 5 5 27 - 23 29
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 1:2 Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 18 3 9 6 20 - 24 18
10. Цинциннати 1:0 Заявка 17 4 6 7 18 - 29 18
11. Торонто 0:2 Заявка 18 3 5 10 21 - 38 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 20 33
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 17 7 5 5 20 - 21 26
7. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 16 5 6 5 24 - 17 21
9. Портленд Тимберс Заявка 16 6 2 8 20 - 27 20
10. Даллас 0:0 Заявка 18 4 7 7 21 - 25 19
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 18 3 9 6 19 - 24 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин 0:0 Заявка 17 4 5 8 13 - 18 17
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру 1:2 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:2 Заявка 8 1 4 3 9 - 12 7
12. Цинциннати 1:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
13. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 9 6 1 2 11 - 6 19
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
5. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Портленд Тимберс Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
9. Даллас 0:0 Заявка 9 3 6 0 16 - 8 15
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 11 1 6 4 12 - 17 9
7. Коламбус Кру 1:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто 0:2 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Остин 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 18 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Росель Ориоль уходит с поля. Перея Андрес выходит вместо него
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бреннер Да Силва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Орландо Сити
2.69
4.05
9.00
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Где смотреть матч Цинциннати 1:0 Орландо Сити онлайн




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