США: МЛС 2021
Цинциннати
1:1
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Орландо Сити
1:0
42' ГолBrenner da Silva
53' Желтая карточкаМатаррита Рональд
1:1
56' ГолНани Луиш
68' Желтая карточкаШлегель Родриго
77' Желтая карточкаМюллер Крис
84' Желтая карточкаДезарт Джои
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
19
Мишель
Бенжи
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Вало ФлорианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишНападающий
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
42'
56'
1:1
68'
77'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акоста Лусиано
|4
|0.24
|2.
|Brenner da Silva
|4 (1)
|0.24
|3.
|Барреаль Альваро
|3
|0.18
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.12
|5.
|Медунянин Харис
|1
|0.06
|6.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.06
|7.
|Локадия Юрген
|1
|0.06
|8.
|Хагглунд Ник
|1
|0.06
|9.
|Крус Аллан
|1
|0.06
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|12.
|Атанга Исаак
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|9 (2)
|0.5
|2.
|Акинделе Тешо
|3
|0.17
|3.
|Мишель Бенжи
|3
|0.17
|4.
|Мюллер Крис
|2
|0.11
|5.
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.11
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.11
|7.
|Перея Андрес
|2
|0.11
|8.
|Дайк Дэрил
|2
|0.11
|9.
|Перейра Маурисио
|1
|0.06
|10.
|Карлос Антонио
|1
|0.06
|11.
|Смит Кайл
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|6
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|3.
|Станко Калеб
|4
|0
|4.
|Крус Аллан
|4
|0
|5.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|6.
|Акоста Лусиано
|3
|0
|7.
|Матаррита Рональд
|3
|0
|8.
|Барреаль Альваро
|3
|0
|9.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|10.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|11.
|Brenner da Silva
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Урсо Жуниор
|4
|0
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Мюллер Крис
|4
|0
|4.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|5.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|6.
|Нани Луиш
|2
|0
|7.
|Карлос Антонио
|2
|0
|8.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|9.
|Смит Кайл
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Росель Ориоль
|1
|0
|13.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|14.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|15.
|Дезарт Джои
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|38.89% (7)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|Орландо Сити
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|3.57% (1)
|32.14% (9)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +3 =6 -11Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед
Орландо Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6Орландо Сити 1:1 Интер Майами Орландо Сити 3:2 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|11.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Атланта Юнайтед
|Соса Сантьяго
|7
|0