США: МЛС 2021
Торонто
0:2
Первый тайм: 33'
Стадион: БМО Филд
Нью-Йорк Сити
0:1
12' ГолРодригес Сантьяго
0:2
21' ГолТажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
22
Ларьи
Ричи
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
12'
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|3
|0.17
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.17
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.11
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|5.
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|6.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|7.
|Гонсалес Омар
|1
|0.06
|8.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.06
|9.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|10.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.06
|11.
|Ларьи Ричи
|1
|0.06
|12.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.06
|13.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|14.
|Люк Сингх
|1
|0.06
|15.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.06
|16.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Хесус
|7
|0.41
|2.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.41
|3.
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.35
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.18
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.18
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.12
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.06
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.06
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Завалета Эрик
|2
|1
|4.
|Дельгадо Марко
|3
|0
|5.
|Ауро Альваро
|2
|0
|6.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|7.
|Боно Александер
|2
|0
|8.
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|9.
|Алтидор Жози
|1
|0
|10.
|Мавинга Крис
|1
|0
|11.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|12.
|Делеон Ник
|1
|0
|13.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|14.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|4.
|Шано Максим
|3
|0
|5.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|6.
|Медина Хесус
|3
|0
|7.
|Паркс Китон
|1
|1
|8.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|9.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|10.
|Моралес Альфредо
|2
|0
|11.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|13.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|14.
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Нью-Йорк Сити
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +4 =5 -11Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 16
|30
|3.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|27 - 23
|29
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|20 - 24
|18
|10.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Торонто
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|21 - 38
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 20
|33
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 21
|26
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 17
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|20 - 27
|20
|10.
|Даллас
|0:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 25
|19
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 24
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 18
|17
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|11 - 6
|19
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|9.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|16 - 8
|15
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Цинциннати
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|4.
|Орландо Сити
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|6.
|Атланта Юнайтед
|2:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 17
|9
|7.
|Коламбус Кру
|1:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|0:2 Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Остин
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 18
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|0:0 Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|9
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Атланта Юнайтед
|Соса Сантьяго
|7
|0