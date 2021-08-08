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США: МЛС 2021

2021
Торонто
0:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
12' Гол
Родригес Сантьяго
0:2
21' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
33'
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
3
Завалета
Эрик
92
Лоуренс
Кемар
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
30
Сотельдо
Йеферсон
17
Алтидор
Жози
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
16
Сэндс
Джеймс
17
Тажури-Шради
Исмаэль
42
Родригес
Сантьяго
8
Хавьер
Тиаго
11
Кастельянос
Валентин
Торонто
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 3 0.17
2. Акинола Айо 3 0.17
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.11
4. Алтидор Жози 2 0.11
5. Брэдли Майкл 1 0.06
6. Маллинс Патрик 1 0.06
7. Гонсалес Омар 1 0.06
8. Тсубаса Эндо 1 0.06
9. Делеон Ник 1 0.06
10. Лоуренс Кемар 1 0.06
11. Ларьи Ричи 1 0.06
12. Шаффельбург Джейкоб 1 0.06
13. Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
14. Люк Сингх 1 0.06
15. Дельгадо Марко 1 (1) 0.06
16. Посуэло Алехандро 0 0
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Хесус 7 0.41
2. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.41
3. Кастельянос Валентин 6 (1) 0.35
4. Хавьер Тиаго 3 0.18
5. Паркс Китон 3 0.18
6. Родригес Сантьяго 2 0.12
7. Моралес Максимильяно 1 0.06
8. Амундсен Мальте 1 0.06
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.06
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Завалета Эрик 2 1
4. Дельгадо Марко 3 0
5. Ауро Альваро 2 0
6. Сотельдо Йеферсон 2 0
7. Боно Александер 2 0
8. Присо-Мбонге Ральф 2 0
9. Алтидор Жози 1 0
10. Мавинга Крис 1 0
11. Посуэло Алехандро 1 0
12. Делеон Ник 1 0
13. Осорио Джонатан 1 0
14. Ларьи Ричи 1 0
15. Люк Сингх 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 3 0
4. Шано Максим 3 0
5. Ибеага Себастьен 3 0
6. Медина Хесус 3 0
7. Паркс Китон 1 1
8. Моралес Максимильяно 2 0
9. Хавьер Тиаго 2 0
10. Моралес Альфредо 2 0
11. Сэндс Джеймс 2 0
12. Тиннерхольм Антон 1 0
13. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
14. Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Нью-Йорк Сити 13.79% (4) 10.34% (3) 6.9% (2) 20.69% (6) 20.69% (6) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Торонто: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто МЛС Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Чемпионат МЛС
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто МЛС Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто МЛС Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто МЛС Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 16 30
3. Орландо Сити 0:1 Заявка 18 8 5 5 27 - 23 29
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру 1:2 Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 18 3 9 6 20 - 24 18
10. Цинциннати 1:0 Заявка 17 4 6 7 18 - 29 18
11. Торонто 0:2 Заявка 18 3 5 10 21 - 38 14
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 20 33
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
6. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 17 7 5 5 20 - 21 26
7. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 16 5 6 5 24 - 17 21
9. Портленд Тимберс Заявка 16 6 2 8 20 - 27 20
10. Даллас 0:0 Заявка 18 4 7 7 21 - 25 19
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 18 3 9 6 19 - 24 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин 0:0 Заявка 17 4 5 8 13 - 18 17
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру 1:2 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 0:2 Заявка 8 1 4 3 9 - 12 7
12. Цинциннати 1:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
13. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 9 6 1 2 11 - 6 19
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
5. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Портленд Тимберс Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
8. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
9. Даллас 0:0 Заявка 9 3 6 0 16 - 8 15
10. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Цинциннати 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
4. Орландо Сити 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
6. Атланта Юнайтед 2:1 Заявка 11 1 6 4 12 - 17 9
7. Коламбус Кру 1:2 Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто 0:2 Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Остин 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Миннесота Юнайтед 1:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 11 0 5 6 10 - 18 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас 0:0 Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 9 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.42
3.86
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити онлайн




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