США: МЛС 2021
42' Желтая карточкаБрессан Матеус
1:0
50' ГолХоллингсхед Райан
2:0
63' ГолФеррейра Хесус
90' Желтая карточкаХара Франко
22
Твумаси
Эма
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
-
16 Пепи РикардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеджес МэттЗащитник
-
26 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Колманич ЖанЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
42'
50'
1:0
63'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепи Рикардо
|8
|0.44
|2.
|Хара Франко
|3 (1)
|0.17
|3.
|Обриан Ядер
|3
|0.17
|4.
|Холлингсхед Райан
|2
|0.11
|5.
|Феррейра Хесус
|2
|0.11
|6.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.06
|7.
|Помикал Пакстон
|1
|0.06
|8.
|Брессан Матеус
|1
|0.06
|9.
|Сили Данте
|1
|0.06
|10.
|Шен Саболч
|0
|0
|11.
|Акоста Бриан
|0
|0
|12.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|13.
|Берджесс Нкоси
|0
|0
|14.
|Че Джастин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|4
|0.24
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0.18
|3.
|Почеттино Томас
|2
|0.12
|4.
|Галлахер Джон
|2
|0.12
|5.
|Ринг Александр
|1
|0.06
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0.06
|7.
|Страуд Джаред
|0
|0
|8.
|Касканте Хулио
|0
|0
|9.
|Колманич Жан
|0
|0
|10.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брессан Матеус
|6
|0
|2.
|Хара Франко
|5
|0
|3.
|Рикаурте Андрес
|5
|0
|4.
|Акоста Бриан
|4
|0
|5.
|Обриан Ядер
|4
|0
|6.
|Твумаси Эма
|3
|0
|7.
|Факундо Киньон
|2
|0
|8.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|9.
|Маурер Джимми
|2
|0
|10.
|Серрильо Эдвин
|2
|0
|11.
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|12.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|13.
|Варгас Фредди
|1
|0
|14.
|Фелипе Мегиоларо
|1
|0
|15.
|Пепи Рикардо
|1
|0
|16.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|17.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0
|3.
|Страуд Джаред
|3
|0
|4.
|Романа Джохан
|3
|0
|5.
|Ринг Александр
|1
|1
|6.
|Лима Ник
|2
|0
|7.
|Колманич Жан
|2
|0
|8.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|9.
|Касканте Хулио
|1
|0
|10.
|Хименес Эктор
|1
|0
|11.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|12.
|Почеттино Томас
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Остин
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас
Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас
Остин Последние 16 матчей: +4 =4 -8Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес
Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|11.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 7
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Атланта Юнайтед
|Соса Сантьяго
|7
|0