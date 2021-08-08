Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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США: МЛС 2021

2021
Даллас
2:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
42' Желтая карточка
Брессан Матеус
1:0
50' Гол
Холлингсхед Райан
2:0
63' Гол
Феррейра Хесус
90' Желтая карточка
Хара Франко
90'+5
20
Маурер
Джимми
22
Твумаси
Эма
14
Берджесс
Нкоси
4
Брессан
Матеус
12
Холлингсхед
Райан
10
Рикаурте
Андрес
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
9
Феррейра
Хесус
11
Шен
Саболч
16
Пепи
Рикардо
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
3
Романа
Джохан
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
4
Aedan
Stanley
6
Берхальтер
Себастьян
8
Ринг
Александр
15
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
2
Manny
Perez
Даллас
4-2-3-1
Остин
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепи Рикардо 8 0.44
2. Хара Франко 3 (1) 0.17
3. Обриан Ядер 3 0.17
4. Холлингсхед Райан 2 0.11
5. Феррейра Хесус 2 0.11
6. Рикаурте Андрес 1 0.06
7. Помикал Пакстон 1 0.06
8. Брессан Матеус 1 0.06
9. Сили Данте 1 0.06
10. Шен Саболч 0 0
11. Акоста Бриан 0 0
12. Фелипе Мегиоларо 0 0
13. Берджесс Нкоси 0 0
14. Че Джастин 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 4 0.24
2. Фагундес Диего 3 0.18
3. Почеттино Томас 2 0.12
4. Галлахер Джон 2 0.12
5. Ринг Александр 1 0.06
6. Хименес Эктор 1 0.06
7. Страуд Джаред 0 0
8. Касканте Хулио 0 0
9. Колманич Жан 0 0
10. Редес Родни 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Брессан Матеус 6 0
2. Хара Франко 5 0
3. Рикаурте Андрес 5 0
4. Акоста Бриан 4 0
5. Обриан Ядер 4 0
6. Твумаси Эма 3 0
7. Факундо Киньон 2 0
8. Холлингсхед Райан 2 0
9. Маурер Джимми 2 0
10. Серрильо Эдвин 2 0
11. Хеджес Мэтт 1 0
12. Помикал Пакстон 1 0
13. Варгас Фредди 1 0
14. Фелипе Мегиоларо 1 0
15. Пепи Рикардо 1 0
16. Тессманн Таннер 1 0
17. Мунджома Эдди 1 0
Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Фагундес Диего 3 0
3. Страуд Джаред 3 0
4. Романа Джохан 3 0
5. Ринг Александр 1 1
6. Лима Ник 2 0
7. Колманич Жан 2 0
8. Беслер Мэтт 1 0
9. Касканте Хулио 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Домингес Сесильо 1 0
12. Почеттино Томас 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
Остин 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас
Портленд Тимберс 1:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 2:0 Даллас Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас
Остин Последние 16 матчей: +4 =4 -8
Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес
Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
11. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 18 21
10. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 9 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Брессан Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Даллас 2:0 Остин онлайн




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