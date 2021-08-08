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США: МЛС 2021

2021
Колорадо Рэпидс
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
10' Желтая карточка
Пунчец Роберто
28' Желтая карточка
Уорнер Коллен
63' Желтая карточка
Бейташур Стивен
81' Желтая карточка
Линдси Джейлин
90'+4
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
33
Бейташур
Стивен
32
Уорнер
Коллен
19
Прайс
Джек
52
Гальван
Бриан
26
Бассетт
Коул
14
Кайе
Марк-Энтони
12
Барриос
Майкл
29
Мелия
Тим
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
4
Пунчец
Роберто
2
Линдси
Джейлин
15
Эспиноза
Роджер
17
Кинда
Гади
13
Диа
Амаду
II
19
Барбер
Грейсон
96
Харрис
Уилсон
54
Вальтер
Реми
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1
Спортинг Канзас-Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 4 0.25
2. Рубио Диего 3 0.19
3. Бассетт Коул 3 0.19
4. Шиньяшики Андре 3 0.19
5. Розенберри Киган 2 0.13
6. Акоста Келлин 1 0.06
7. Винс Сэмюэл 1 0.06
8. Уилсон Дэнни 1 0.06
9. Абубакар Лалас 1 0.06
10. Льюис Джонатан 1 0.06
11. Гальван Бриан 1 0.06
12. Прайс Джек 0 0
13. Бенезе Николя 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 10 0.56
2. Пулидо Алан 7 (2) 0.39
3. Кинда Гади 4 (1) 0.22
4. Рассел Джонни 3 0.17
5. Бузио Джанлука 2 0.11
6. Линдси Джейлин 2 0.11
7. Шелтон Кири 1 0.06
8. Эрнандес Фелипе 1 0.06
9. Санчес Илье 1 0.06
10. Мартинш Луиш 1 0.06
11. Дюк Кэмерон 1 0.06
12. Зуси Грэм 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 5 0
2. Прайс Джек 4 0
3. Рубио Диего 3 0
4. Шиньяшики Андре 3 0
5. Уорнер Коллен 2 0
6. Акоста Келлин 2 0
7. Трасти Остон 2 0
8. Абубакар Лалас 2 0
9. Бассетт Коул 2 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Намли Юнес 1 0
12. Бейташур Стивен 1 0
13. Ярброуг Вильям 1 0
14. Барриос Майкл 1 0
15. Розенберри Киган 1 0
16. Гальван Бриан 1 0
17. Винс Сэмюэл 1 0
18. Dantouma Toure 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Санчес Илье 5 0
2. Эспиноза Роджер 4 0
3. Зуси Грэм 4 0
4. Фонтас Андреу 2 0
5. Исима-Мирен Николя 2 0
6. Пунчец Роберто 2 0
7. Саллой Даниэль 2 0
8. Линдси Джейлин 2 0
9. Мартинш Луиш 1 0
10. Вальтер Реми 1 0
11. Кинда Гади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Спортинг Канзас-Сити 6.06% (2) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 24.24% (8) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Даллас Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Спортинг Канзас-Сити: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
11. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
9. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 18 21
10. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 7 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 9 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Уорнер Коллен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Пунчец Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
3.24
3.82
6.01
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