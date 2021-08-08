Норвегия: Типпелиген 2021
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Sandefjord Arena
Лиллестрём
9' Желтая карточкаКуртович Виллиам
11' Желтая карточкаРангер Ларс
24
Сингх
Хармет
30
Огбу
Иго
26
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
26 Рангер ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
11'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йонссон Видар
|5
|0.36
|2.
|Хансен Кристоффер
|4
|0.29
|3.
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.21
|4.
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.14
|5.
|Рисан Сандер
|2
|0.14
|6.
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.07
|7.
|Ордагич Амер
|0
|0
|8.
|Вембангомо Брис
|0
|0
|9.
|Валес Марк
|0
|0
|10.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|11.
|Ньенету Франклин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ольсен Томас
|12 (2)
|0.86
|2.
|Рангер Ларс
|2
|0.14
|3.
|Осен Йермунд
|1
|0.07
|4.
|Кайринен Каан
|1
|0.07
|5.
|Мэтью Ифиний
|1
|0.07
|6.
|Огбу Иго
|1
|0.07
|7.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.07
|8.
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.07
|9.
|Густавссон Даниэль
|0
|0
|10.
|Эриксен Кент Хавард
|0
|0
|11.
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|12.
|Эд Эскил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валес Марк
|3
|0
|2.
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|3.
|Фосс Сандер Моэн
|3
|0
|4.
|Вембангомо Брис
|2
|0
|5.
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|6.
|Сингх Хармет
|1
|0
|7.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|8.
|Куртович Виллиам
|1
|0
|9.
|Бренден Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Огбу Иго
|3
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|4.
|Гарнас Эспен
|2
|0
|5.
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|6.
|Ольсен Томас
|1
|0
|7.
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|8.
|Драгснес Ветле
|1
|0
|9.
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Лиллестрём
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Арендал 5:4 Саннефьёрд Одд 2:3 Саннефьёрд Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн
Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Гроруд
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Лиллестрём Кубок Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Саннефьёрд Кубок НМ Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Лиллестрём 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 16
|25
|4.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 14
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 28
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 16
|12
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|3:3 Заявка
|8
|6
|1
|1
|25 - 8
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|4.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|17
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0