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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лиллестрём
0'
9' Желтая карточка
Куртович Виллиам
11' Желтая карточка
Рангер Ларс
36'
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
12
Хокенстад
Матс
6
Рисан
Сандер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
26
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
5
Драгснес
Ветле
11
Свендсен
Тобиас
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

Ход матча

9'
Куртович Виллиам
 
11'
 
Рангер Ларс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йонссон Видар 5 0.36
2. Хансен Кристоффер 4 0.29
3. Тветер Александер Рууд 3 0.21
4. Фосс Сандер Моэн 2 0.14
5. Рисан Сандер 2 0.14
6. Гуссиос Сиверт 1 0.07
7. Ордагич Амер 0 0
8. Вембангомо Брис 0 0
9. Валес Марк 0 0
10. Куртович Виллиам 0 0
11. Ньенету Франклин 0 0
Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ольсен Томас 12 (2) 0.86
2. Рангер Ларс 2 0.14
3. Осен Йермунд 1 0.07
4. Кайринен Каан 1 0.07
5. Мэтью Ифиний 1 0.07
6. Огбу Иго 1 0.07
7. Хелланн Поль-Андре 1 0.07
8. Браут-Брюнес Джонатан 1 0.07
9. Густавссон Даниэль 0 0
10. Эриксен Кент Хавард 0 0
11. Крогстад Фредрик 0 0
12. Эд Эскил 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Валес Марк 3 0
2. Кройцриглер Мартин 3 0
3. Фосс Сандер Моэн 3 0
4. Вембангомо Брис 2 0
5. Зе Эдуардо де Араужо 2 0
6. Сингх Хармет 1 0
7. Хансен Кристоффер 1 0
8. Куртович Виллиам 1 0
9. Бренден Эрик 1 0
Лиллестрём
# Игрок      
1. Рангер Ларс 6 0
2. Огбу Иго 3 0
3. Хелланн Поль-Андре 2 0
4. Гарнас Эспен 2 0
5. Мэтью Ифиний 2 0
6. Ольсен Томас 1 0
7. Крогстад Фредрик 1 0
8. Драгснес Ветле 1 0
9. Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Лиллестрём 15% (3) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 20% (4)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Арендал 5:4 Саннефьёрд Одд 2:3 Саннефьёрд Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн
Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Скейд 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Фуннефосс/Вормсунн 0:4 Лиллестрём Стабек 2:3 Лиллестрём
Лиллестрём 1:1 Мольде Волеренга 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Мьёндален Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Русенборг Тромсё 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Лиллестрём 5:0 Хам-Кам Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Одд Лиллестрём 1:3 Викинг Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стабек 0:1 Лиллестрём Мьёндален 2:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Гроруд

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Лиллестрём Кубок Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:0 Саннефьёрд Кубок НМ Саннефьёрд 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Лиллестрём 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 15 9 4 2 37 - 16 31
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 4 3 20 - 16 25
4. Хёугесунн 3:3 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5. Кристиансунд 1:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 14 23
6. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
7. Викинг 2:1 Заявка 14 6 3 5 26 - 28 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 21 20
10. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
13. Тромсё 1:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
14. Мьёндален 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 16 12
15. Стабек Заявка 13 2 3 8 16 - 28 9
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хёугесунн 3:3 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Мольде 3:3 Заявка 8 6 1 1 25 - 8 19
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд 1:2 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг 2:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 7 6
14. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15. Стабек Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Тромсё 1:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё 1:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
4. Саннефьёрд 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг 2:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд 1:2 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн 3:3 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 17 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 12 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Лиллестрём
3.25
3.38
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Лиллестрём онлайн




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