Норвегия: Типпелиген 2021
1:0
11' ГолОмойджуфано Охи
1:1
13' ГолСандберг Никлас
2:1
15' ГолОмойджуфано Охи
2:2
18' ГолВаджи Ибраима
2:3
28' ГолСтёлос Александер
3:3
29' ГолХестад Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
11'
1:0
13'
1:1
15'
2:1
18'
2:2
28'
29'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|17
|1.13
|2.
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.33
|3.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.13
|4.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.13
|5.
|Хестад Эйрик
|2
|0.13
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.13
|7.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.13
|8.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.07
|9.
|Грёдем Магнус
|1
|0.07
|10.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.07
|11.
|Синюан Шерифф
|1
|0.07
|12.
|Риса Бирк
|1
|0.07
|13.
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|14.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|15.
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|16.
|Фофана Датро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|7
|0.5
|2.
|Вельде Кристоффер
|3
|0.21
|3.
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.14
|4.
|Лисет Сёндре
|2
|0.14
|5.
|Ндур Алиун
|2
|0.14
|6.
|Стёлос Александер
|1
|0.07
|7.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.07
|8.
|Деслер Миккел
|1
|0.07
|9.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.07
|10.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.07
|11.
|Педерсен Торе
|0
|0
|12.
|Лейте Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|2.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|4.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|5.
|Риса Бирк
|2
|0
|6.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|8.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|9.
|Линде Андреас
|1
|0
|10.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|4
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|5.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|6.
|Ндур Алиун
|0
|1
|7.
|Санде Мадс
|1
|0
|8.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|9.
|Хансен Беньямин
|1
|0
|10.
|Лейте Бруно
|1
|0
|11.
|Теркильдсен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|Хёугесунн
|0
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде
Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга
Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн
Последние игры между собой
Мольде: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 16
|25
|4.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 14
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 28
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 16
|12
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|3:3 Заявка
|8
|6
|1
|1
|25 - 8
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|4.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|17
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0