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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
5:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Хёугесунн
0'
1:0
11' Гол
Омойджуфано Охи
1:1
13' Гол
Сандберг Никлас
2:1
15' Гол
Омойджуфано Охи
2:2
18' Гол
Ваджи Ибраима
2:3
28' Гол
Стёлос Александер
3:3
29' Гол
Хестад Эйрик
4:3
48' Гол
Омойджуфано Охи
58' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
5:3
59' Гол
Эйкрем Магнус
5:4
83' Гол
Ндур Алиун
90' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
90'+5
1
Линде
Андреас
14
Кнутсон
Эрлинг
5
Синюан
Шерифф
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Омойджуфано
Охи
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
17
Ваджи
Ибраима
11
Вельде
Кристоффер
Мольде
4-2-3-1
Хёугесунн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 18 1.2
2. Хёуген Кристоффер 5 0.33
3. Брюнхильдсен Ола 2 0.13
4. Хуссейн Эцаз 2 0.13
5. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.13
6. Хестад Эйрик 2 0.13
7. Бьорнбак Мартин 2 0.13
8. Эйкрем Магнус 1 0.07
9. Эурснес Фредрик 1 0.07
10. Грёдем Магнус 1 0.07
11. Грегерсен Стиан 1 0.07
12. Синюан Шерифф 1 0.07
13. Риса Бирк 1 0.07
14. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
15. Брейвик Эмиль 0 0
16. Кнутсон Эрлинг 0 0
17. Фофана Датро 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 7 0.5
2. Вельде Кристоффер 3 0.21
3. Ндур Алиун 3 0.21
4. Сандберг Никлас 2 (1) 0.14
5. Лисет Сёндре 2 0.14
6. Стёлос Александер 1 0.07
7. Теркильдсен Петер 1 0.07
8. Деслер Миккел 1 0.07
9. Крюгор Кевин Мартин 1 0.07
10. Фредриксен Ульрик 1 0.07
11. Педерсен Торе 0 0
12. Лейте Бруно 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 3 0
2. Андерсен Эйрик Улланд 2 0
3. Хуссейн Эцаз 2 0
4. Хёуген Кристоффер 2 0
5. Риса Бирк 2 0
6. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
7. Кнутсон Эрлинг 1 0
8. Эурснес Фредрик 1 0
9. Линде Андреас 1 0
10. Брюнхильдсен Ола 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 4 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Крюгор Кевин Мартин 2 0
5. Фредриксен Ульрик 2 0
6. Теркильдсен Петер 2 0
7. Ндур Алиун 0 1
8. Санде Мадс 1 0
9. Ваджи Ибраима 1 0
10. Самуэльсен Мартин 1 0
11. Хансен Беньямин 1 0
12. Лейте Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 20.51% (8) 23.08% (9) 15.38% (6) 23.08% (9) 5.13% (2) 12.82% (5)
 Хёугесунн 4.55% (1) 27.27% (6) 0 22.73% (5) 27.27% (6) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде
Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга
Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Мольде: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Хёугесунн: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Мольде Типпелиген
Мольде 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Мольде Кубок Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Хёугесунн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:5 Хёугесунн Типпелиген Мольде 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
4. Кристиансунд Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
5. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
6. Хёугесунн Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Викинг Заявка 14 6 3 5 27 - 29 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 20 14
13. Тромсё Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Стабек 1:0 Заявка 14 3 3 8 17 - 28 12
15. Мьёндален Заявка 14 2 6 6 17 - 18 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Стабек 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
13. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
5. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
6. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек 1:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
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