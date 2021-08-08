Норвегия: Типпелиген 2021
Викинг
2:1
Первый тайм: 38'
Стадион: SR-Bank Arena
Кристиансунд
1:0
9' ГолТрипич Златко
2:0
17' ГолСебулонсен Себастьян
2:1
35' ГолНилсен Снорре
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
18
Аскар
Армин
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
9'
1:0
17'
35'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|10 (2)
|0.71
|2.
|Трипич Златко
|4
|0.29
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0.21
|4.
|Танген Харальд
|3
|0.21
|5.
|Кабран Кевин
|1
|0.07
|6.
|Паттинама Шейн
|1
|0.07
|7.
|Викстёль Рольф
|1
|0.07
|8.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.07
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|11.
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|12.
|Эукленн Сондре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.14
|2.
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.14
|3.
|Бюэ Бендик
|2
|0.14
|4.
|Нилсен Снорре
|2
|0.14
|5.
|Муколли Агон
|2
|0.14
|6.
|Осбак Кристоффер
|1
|0.07
|7.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.07
|8.
|Хопмарк Андреас
|1
|0.07
|9.
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|10.
|Кастрати Фламур
|0
|0
|11.
|Скарсем Олаус
|0
|0
|12.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|13.
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|3.
|Фридйонссон Самуэль
|3
|0
|4.
|Белл Джо
|3
|0
|5.
|Трипич Златко
|2
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Веватне Вильяр
|2
|0
|8.
|Кабран Кевин
|2
|0
|9.
|Паттинама Шейн
|2
|0
|10.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|11.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|12.
|Хове Рунар
|1
|0
|13.
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|2.
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|4.
|Скарсем Олаус
|2
|0
|5.
|Нилсен Снорре
|2
|0
|6.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|7.
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|8.
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|9.
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|10.
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|11.
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|12.
|Диоп Амиду
|1
|0
|13.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|14.
|Сормо Бент
|1
|0
|15.
|Ульвестад Пол Эрик
|1
|0
|16.
|Муколли Агон
|1
|0
|17.
|Аскар Армин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|0
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Кристиансунд
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг Викинг 1:1 Осане
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд
Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 16
|25
|4.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 14
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 28
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 16
|12
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|3:3 Заявка
|8
|6
|1
|1
|25 - 8
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|4.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|17
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0