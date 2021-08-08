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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Викинг
3:2
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
9' Гол
Трипич Златко
2:0
17' Гол
Себулонсен Себастьян
2:1
35' Гол
Нилсен Снорре
42' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
52' Желтая карточка
Траоре Маи
61' Желтая карточка
Ульвестад Пол Эрик
3:1
80' Гол
Трипич Златко
3:2
88' Гол
Бюэ Бендик
90' Желтая карточка
Трипич Златко
90'+9
22
Эстбе
Арилд
17
Себулонсен
Себастьян
5
Хеггхейм
Хенрик
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
15
Сивертсен
Эрленд
21
Диоп
Амиду
23
Ульвестад
Пол
Эрик
18
Аскар
Армин
10
Каллудра
Лиридон
25
Ертсен
Торгиль
13
Бюэ
Бендик
Викинг
4-3-3
Кристиансунд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (2) 0.71
2. Трипич Златко 5 0.36
3. Фридйонссон Самуэль 3 0.21
4. Танген Харальд 3 0.21
5. Кабран Кевин 1 0.07
6. Викстёль Рольф 1 0.07
7. Паттинама Шейн 1 0.07
8. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.07
9. Белл Джо 0 0
10. Торстейнбё Фредерик 0 0
11. Лёкберг Кристоффер 0 0
12. Эукленн Сондре 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюэ Бендик 3 0.21
2. Ертсен Торгиль 2 0.14
3. Картум Сандер Эрик 2 0.14
4. Нилсен Снорре 2 0.14
5. Муколли Агон 2 0.14
6. Осбак Кристоффер 1 0.07
7. Ульвестад Дан Петер 1 0.07
8. Хопмарк Андреас 1 0.07
9. Аскар Армин 0 0
10. Каллудра Лиридон 0 0
11. Кастрати Фламур 0 0
12. Скарсем Олаус 0 0
13. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Трипич Златко 3 0
3. Лёкберг Кристоффер 3 0
4. Фридйонссон Самуэль 3 0
5. Белл Джо 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Веватне Вильяр 2 0
8. Кабран Кевин 2 0
9. Паттинама Шейн 2 0
10. Себулонсен Себастьян 2 0
11. Эустбё Ивен 1 0
12. Хове Рунар 1 0
13. Хеггхейм Хенрик 1 0
14. Траоре Маи 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Картум Сандер Эрик 3 0
2. Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
3. Кастрати Фламур 2 0
4. Ертсен Торгиль 2 0
5. Ульвестад Пол Эрик 2 0
6. Скарсем Олаус 2 0
7. Нилсен Снорре 2 0
8. Мумбанья Фарис 2 0
9. Каллудра Лиридон 1 0
10. Ульвестад Дан Петер 1 0
11. Хопмарк Андреас 1 0
12. Осбак Кристоффер 1 0
13. Сивертсен Эрленд 1 0
14. Диоп Амиду 1 0
15. Сормо Бент 1 0
16. Муколли Агон 1 0
17. Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 3.85% (1) 15.38% (4) 15.38% (4) 23.08% (6) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Кристиансунд 0 0 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет
Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг Викинг 0:1 Тромсё Русенборг 5:0 Викинг Викинг 3:1 Бранн Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 3:3 Старт Санднес 1:1 Викинг Викинг 1:1 Осане
Кристиансунд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд
Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:4 Олесунн Русенборг 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Мольде Кристиансунд 0:3 Ранхейм Кристиансунд 1:3 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Кристиансунд 3:5 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Викинг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
4. Кристиансунд Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
5. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
6. Хёугесунн Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Викинг Заявка 14 6 3 5 27 - 29 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 20 14
13. Тромсё Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Стабек 1:0 Заявка 14 3 3 8 17 - 28 12
15. Мьёндален Заявка 14 2 6 6 17 - 18 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Стабек 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
13. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
5. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
6. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек 1:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Бериша Ветон уходит с поля. Траоре Маи выходит вместо него
  • Желтая карточка
    42'
    Ертсен Торгиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Нилсен Снорре бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Sebastian Soeraas Sebulonsen бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Викинг 3:2 Кристиансунд онлайн




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