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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Тромсё
0'
14' Желтая карточка
Китолано Эрик
0:1
23' Гол
Тотлэнд Томас
37'
1
Макани
Соша
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
18
Осмундсен
Стиан
20
Тум
Исаак
6
Сольберг
Йоаким
7
Ларсен
Ларс
Олден
14
Эриксен
Кент
Хавард
24
Свеен
Оле
1
Карлстрём
Якоб
6
Амундсен
Исак
5
Енссен
Андерс
4
Гундерсен
Йостейн
16
Тотлэнд
Томас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
21
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
18
Эбийе
Мозес
14
Миккельсен
Эугуст
Мьёндален
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

14'
 
Китолано Эрик
23'
0:1
Тотлэнд Томас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.21
2. Стокке Беньямин 2 (1) 0.14
3. Накким Маркус 2 0.14
4. Брохман Тонни 1 0.07
5. Брустад Фредрик 1 0.07
6. Ларсен Ларс Олден 1 0.07
7. Свеен Оле 1 0.07
8. Юхансен Сондре 1 0.07
9. Ибрагим Шуайбу 1 0.07
10. Вальстад Николас 1 0.07
11. Эриксен Сивер Скаар 1 0.07
12. Сольберг Йоаким 0 0
13. Гёусетх Кристиан 0 0
14. Себулонсен Себастьян 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбийе Мозес 4 0.29
2. Тотлэнд Томас 4 0.29
3. Китолано Эрик 2 0.14
4. Миккельсен Эугуст 2 0.14
5. Антонсен Кент-Аре 1 0.07
6. Йенсен Рубен 0 0
7. Арнарсон Адам 0 0
8. Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 3 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Сольберг Йоаким 2 0
4. Вальстад Николас 2 0
5. Селл Вильям 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Брохман Тонни 1 0
8. Стокке Беньямин 1 0
9. Свеен Оле 1 0
10. Ларсен Ларс Олден 1 0
11. Себулонсен Себастьян 1 0
12. Эриксен Сивер Скаар 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Гундерсен Йостейн 3 0
2. Енссен Андерс 1 1
3. Йенсен Рубен 2 0
4. Тотлэнд Томас 2 0
5. Бернтсен Даниэль 2 0
6. Антонсен Кент-Аре 1 0
7. Нильсен Лассе III 1 0
8. Арнарсон Адам 1 0
9. Китолано Эрик 1 0
10. Карлстрём Якоб 1 0
11. Опсал Сакариас 1 0
12. Миккельсен Эугуст 1 0
13. Винтер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 6.67% (1) 40% (6)
 Тромсё 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё
Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Тромсё 2:2 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:1 Тромсё Типпелиген Мьёндален 5:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 0:0 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 4:3 Тромсё Типпелиген Мьёндален 1:2 Тромсё Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:1 Мьёндален Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 15 9 4 2 37 - 16 31
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём 0:0 Заявка 14 7 4 3 20 - 16 25
4. Хёугесунн 3:3 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
5. Кристиансунд 1:2 Заявка 14 7 2 5 14 - 14 23
6. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
7. Викинг 2:1 Заявка 14 6 3 5 26 - 28 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Саннефьёрд 0:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 21 20
10. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
13. Тромсё 1:0 Заявка 14 3 4 7 13 - 24 13
14. Мьёндален 0:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 16 12
15. Стабек Заявка 13 2 3 8 16 - 28 9
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хёугесунн 3:3 Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Мольде 3:3 Заявка 8 6 1 1 25 - 8 19
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд 1:2 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг 2:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 7 6
14. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15. Стабек Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Тромсё 1:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3:3 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё 1:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
4. Саннефьёрд 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Лиллестрём 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
6. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг 2:1 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд 1:2 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Мьёндален 0:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн 3:3 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 17 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 12 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Тромсё
2.75
3.26
2.85
Все Коэффициенты
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