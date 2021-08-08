Норвегия: Типпелиген 2021
Мьёндален
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Consto Arena
Тромсё
14' Желтая карточкаКитолано Эрик
0:1
23' ГолТотлэнд Томас
20
Тум
Исаак
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Свеен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
14'
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.21
|2.
|Стокке Беньямин
|2 (1)
|0.14
|3.
|Накким Маркус
|2
|0.14
|4.
|Брохман Тонни
|1
|0.07
|5.
|Брустад Фредрик
|1
|0.07
|6.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.07
|7.
|Свеен Оле
|1
|0.07
|8.
|Юхансен Сондре
|1
|0.07
|9.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.07
|10.
|Вальстад Николас
|1
|0.07
|11.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.07
|12.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|13.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|14.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбийе Мозес
|4
|0.29
|2.
|Тотлэнд Томас
|4
|0.29
|3.
|Китолано Эрик
|2
|0.14
|4.
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.14
|5.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.07
|6.
|Йенсен Рубен
|0
|0
|7.
|Арнарсон Адам
|0
|0
|8.
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|3
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|4.
|Вальстад Николас
|2
|0
|5.
|Селл Вильям
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Брохман Тонни
|1
|0
|8.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|9.
|Свеен Оле
|1
|0
|10.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|11.
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|12.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|2.
|Енссен Андерс
|1
|1
|3.
|Йенсен Рубен
|2
|0
|4.
|Тотлэнд Томас
|2
|0
|5.
|Бернтсен Даниэль
|2
|0
|6.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|7.
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|8.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|9.
|Китолано Эрик
|1
|0
|10.
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0
|12.
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|13.
|Винтер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|6.67% (1)
|40% (6)
|Тромсё
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +7 =7 -6Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =5 -9Альта 3:1 Тромсё Скаанланд 0:11 Тромсё Тромсё 1:3 Русенборг Бранн 1:1 Тромсё
Хёугесунн 3:0 Тромсё Тромсё 0:0 Кристиансунд Одд 3:0 Тромсё Тромсё 1:2 Лиллестрём Стабек 0:3 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Тромсё 1:3 Саннефьёрд Викинг 0:1 Тромсё Тромсё 3:3 Мольде Будё-Глимт 3:0 Тромсё Волеренга 3:4 Тромсё Русенборг 1:0 Тромсё Будё-Глимт 1:1 Тромсё Стрёммен 1:4 Тромсё Тромсё 3:0 Ранхейм
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Тромсё: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 16
|25
|4.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|14
|7
|2
|5
|14 - 14
|23
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 28
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 24
|13
|14.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 16
|12
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|3:3 Заявка
|8
|6
|1
|1
|25 - 8
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|4.
|Саннефьёрд
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Лиллестрём
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|6.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|2:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|3:3 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|17
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|12
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0