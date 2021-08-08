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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
3:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
8' Гол
Вангберг Симен
43' Желтая карточка
Вернерссон Виктор
2:0
45' Гол
Эдвардсен Оливер
3:0
56' Гол
Эдвардсен Оливер
68' Желтая карточка
Карамоко Бенджамин
73' Желтая карточка
Боянг Сулайман
3:1
81' Гол
Упсет Кристиан
90'+5
12
Сандберг
Маркус
2
Педерсен
Каспер
3
Аманква
Яу
4
Вангберг
Симен
19
Вернерссон
Виктор
10
Сольбаккен
Маркус
16
Martin
Hoeyland
22
Скютте
Саммю
23
Эдвардсен
Оливер
9
Киркеволд
Пол
32
Нуса
Антонио
21
Кристиансен
Андерс
II
28
Карамоко
Бенджамин
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
6
Несс Николай
20
Салетрос
Антон
17
Солтведт
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
Стабек
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 6 0.43
2. Вангберг Симен 3 0.21
3. Нуса Антонио 3 0.21
4. Геэльмуйден Херман 2 0.14
5. Скютте Саммю 2 (1) 0.14
6. Хансен Корнелиус 1 0.07
7. Аманква Яу 1 0.07
8. Киносита Косуке 1 0.07
9. Шала Херолинд 0 0
10. Оттесен Стурла 0 0
11. Луманза Тортоль 0 0
12. Киркеволд Пол 0 0
13. Сабастин Уче 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коне Ибраима 3 (1) 0.2
2. Томассен Йоахим 2 0.13
3. Линнсет Йонатан 2 0.13
4. Упсет Кристиан 2 0.13
5. Салетрос Антон 1 0.07
6. Сколевик Стеффен 1 0.07
7. Вишне Эйрик 0 0
8. Хальворсен Уле Йорген 0 0
9. Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Геэльмуйден Херман 2 0
7. Мое Еппе 2 0
8. Вангберг Симен 1 0
9. Аманква Яу 1 0
10. Вернерссон Виктор 1 0
11. Киносита Косуке 1 0
12. Хобленко Алексей 1 0
13. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
14. Хансен Корнелиус 1 0
15. Сабастин Уче 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Коне Ибраима 3 1
2. Томассен Йоахим 4 0
3. Салетрос Антон 2 1
4. Хальворсен Уле Йорген 3 0
5. Эдегор Магнар 3 0
6. Дюрестам Микаэль 2 0
7. Несс Николай 2 0
8. Солтведт Йоахим 2 0
9. Карамоко Бенджамин 2 0
10. Кристиансен Андерс II 1 0
11. Пальссон Эмиль 1 0
12. Линнсет Йонатан 1 0
13. Утвик Бьорн 1 0
14. Мухаммед Рашад 1 0
15. Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Сарпсборг-08 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём
Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стабек

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Стабек Типпелиген
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 15 10 3 2 39 - 17 33
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
4. Кристиансунд Заявка 14 7 2 5 15 - 15 23
5. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
6. Хёугесунн Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Викинг Заявка 14 6 3 5 27 - 29 21
8. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
9. Саннефьёрд Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
11. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
12. Сарпсборг-08 Заявка 15 3 5 7 12 - 22 14
13. Тромсё Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
14. Стабек Заявка 14 3 3 8 19 - 29 12
15. Мьёндален Заявка 14 2 6 6 17 - 18 12
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Викинг Заявка 7 4 2 1 16 - 10 14
8. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Саннефьёрд Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
11. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
12. Стабек Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Тромсё Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4. Лиллестрём Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
5. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
6. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
7. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
8. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
10. Кристиансунд Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 18 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
2. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 3 1
3. Сарпсборг-08 Томассен Йоахим 4 0
4. Одд Бакенга Мушага 4 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
Весь список
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