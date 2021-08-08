Норвегия: Типпелиген 2021
Стабек
3:1
Конец матча
Стадион: Наддеруд
Сарпсборг-08
1:0
8' ГолВангберг Симен
43' Желтая карточкаВернерссон Виктор
2:0
45' ГолЭдвардсен Оливер
3:0
56' ГолЭдвардсен Оливер
68' Желтая карточкаКарамоко Бенджамин
73' Желтая карточкаБоянг Сулайман
3:1
81' ГолУпсет Кристиан
22
Скютте
Саммю
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
8'
45'
2:0
56'
73'
81'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.43
|2.
|Вангберг Симен
|3
|0.21
|3.
|Нуса Антонио
|3
|0.21
|4.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.14
|5.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.14
|6.
|Хансен Корнелиус
|1
|0.07
|7.
|Аманква Яу
|1
|0.07
|8.
|Киносита Косуке
|1
|0.07
|9.
|Шала Херолинд
|0
|0
|10.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|11.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|12.
|Киркеволд Пол
|0
|0
|13.
|Сабастин Уче
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коне Ибраима
|3 (1)
|0.2
|2.
|Томассен Йоахим
|2
|0.13
|3.
|Линнсет Йонатан
|2
|0.13
|4.
|Упсет Кристиан
|2
|0.13
|5.
|Салетрос Антон
|1
|0.07
|6.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.07
|7.
|Вишне Эйрик
|0
|0
|8.
|Хальворсен Уле Йорген
|0
|0
|9.
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|2.
|Скютте Саммю
|3
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|7.
|Мое Еппе
|2
|0
|8.
|Вангберг Симен
|1
|0
|9.
|Аманква Яу
|1
|0
|10.
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|11.
|Киносита Косуке
|1
|0
|12.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|13.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|14.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|15.
|Сабастин Уче
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коне Ибраима
|3
|1
|2.
|Томассен Йоахим
|4
|0
|3.
|Салетрос Антон
|2
|1
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|5.
|Эдегор Магнар
|3
|0
|6.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|7.
|Несс Николай
|2
|0
|8.
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|9.
|Карамоко Бенджамин
|2
|0
|10.
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|11.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|12.
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|13.
|Утвик Бьорн
|1
|0
|14.
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|15.
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Сарпсборг-08
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =4 -10Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём
Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +6 =7 -7Норстранд 0:3 Сарпсборг-08 Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Квик-Халден 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Викинг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08 Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Бранн Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Одд Волеренга 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стабек
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Сарпсборг-08: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|39 - 17
|33
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|15 - 15
|23
|5.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 29
|21
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|11.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 22
|14
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 29
|12
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 18
|12
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Викинг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|8.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|11.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|12.
|Стабек
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Тромсё
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|5.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|6.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|8.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|10.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|18
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|2.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|3
|1
|3.
|Сарпсборг-08
|Томассен Йоахим
|4
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0