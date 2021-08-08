Бразилия: Серия A 2021
Жувентуде
1:1
Второй тайм: 89'
Атлетико Минейро
1:0
45' ГолPaulo1
52' Желтая карточкаDylan Borrero
61' Желтая карточкаРафаэль Форстер
72' Желтая карточкаАллан Соуза
1:1
77' ГолХалк Живанилдо
96
Энрике
Пауло
53
Диди
78
Dawhan
11
Paulo1
22
Everson
2
Guga3
40
Nathan
VI
16
Igor
Rabello
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
-
53 ДидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Paulo1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Нападающий
-
19 RobersonНападающий
-
-
-
-
33 Alyson1
-
15 Kelvi
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
45'
1:0
46'
52'
61'
72'
76'
77'
1:1
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.5
|2.
|Paulo1
|2
|0.14
|3.
|Wescley V
|1
|0.07
|4.
|Энрике Пауло
|0
|0
|5.
|Capixaba1
|0
|0
|6.
|Marcos Vinicios
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.47
|2.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.2
|3.
|Саварино Джефферсон
|2
|0.13
|4.
|Сарачо Федерико
|2
|0.13
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.13
|6.
|Dylan Borrero
|1
|0.07
|7.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.07
|8.
|Antonio Neto
|1
|0.07
|9.
|Jair II
|1
|0.07
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.07
|11.
|Че Че
|1
|0.07
|12.
|Саша Эдуардо
|0
|0
|13.
|Hyoran
|0
|0
|14.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|15.
|Marrony
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Vitor Mendes
|6
|0
|3.
|Elton I
|3
|0
|4.
|Paulo1
|3
|0
|5.
|Marcelo Carne
|2
|0
|6.
|Wescley V
|2
|0
|7.
|Рафаэль Форстер
|2
|0
|8.
|Capixaba1
|2
|0
|9.
|Marcos Vinicios
|2
|0
|10.
|Мичел Маседо
|1
|0
|11.
|Энрике Пауло
|1
|0
|12.
|Jadson III
|1
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|14.
|Matheus Jesus
|1
|0
|15.
|Matheus Peixoto
|1
|0
|16.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|17.
|Alyson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|3
|1
|2.
|Арана Гильерме
|3
|0
|3.
|Igor Rabello
|3
|0
|4.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|5.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|6.
|Додо Родолфо
|2
|0
|7.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|8.
|Marrony
|2
|0
|9.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|10.
|Ревер Умберто
|1
|0
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|12.
|Antonio Neto
|1
|0
|13.
|Hyoran
|1
|0
|14.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|15.
|Че Че
|1
|0
|16.
|Dylan Borrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жувентуде
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|0
|33.33% (3)
|Атлетико Минейро
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде
Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кашиас-ду-Сул 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =2 -4Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя
Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Форталеза
Последние игры между собой
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|2
|3
|27 - 15
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|1:1
|15
|10
|2
|3
|22 - 11
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|5.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|25 - 11
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Сеара
|14
|5
|7
|2
|17 - 13
|22
|8.
|Сантос
|0:0
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|10.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Коринтианс
|0:0
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|12.
|Флуминенсе
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|Жувентуде
|1:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 15
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|15.
|Сан-Паулу
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|4
|10
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Сеара
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Атлетико Минейро
|1:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|5.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|Сантос
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|1:1
|8
|4
|2
|2
|7 - 8
|14
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|1:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Коринтианс
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Атлетико Минейро
|1:1
|8
|5
|1
|2
|8 - 6
|16
|3.
|Коринтианс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|8.
|Флуминенсе
|0:1
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|9.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Америка Минейро
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Сантос
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Жувентуде
|1:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|3.
|Байя
|Росси
|6
|0
|4.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|5.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0