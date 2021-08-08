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Бразилия: Серия A 2021

2021
Жувентуде
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
45' Гол
Paulo1
52' Желтая карточка
Dylan Borrero
61' Желтая карточка
Рафаэль Форстер
72' Желтая карточка
Аллан Соуза
1:1
77' Гол
Халк Живанилдо
1:2
90' Гол
Nathan VI
90' Желтая карточка
Jair II
90'+8
22
Marcelo
Carne
96
Энрике
Пауло
12
Рафаэль
Форстер
53
Диди
66
Виллиам
Матеус
8
Matheus
Jesus
78
Dawhan
77
Marcos
Vinicios
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
7
Capixaba1
11
Paulo1
22
Everson
2
Guga3
40
Nathan
VI
16
Igor
Rabello
6
Додо
Родолфо
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
19
Dylan
Borrero
26
Фернандес
Игнасио
20
Hyoran
7
Халк
Живанилдо
Жувентуде
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 7 (2) 0.5
2. Paulo1 2 0.14
3. Wescley V 1 0.07
4. Энрике Пауло 0 0
5. Capixaba1 0 0
6. Marcos Vinicios 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 7 (2) 0.47
2. Фернандес Игнасио 3 0.2
3. Саварино Джефферсон 2 0.13
4. Сарачо Федерико 2 0.13
5. Натан Аллан 2 0.13
6. Dylan Borrero 1 0.07
7. Варгас Эдуардо 1 (1) 0.07
8. Antonio Neto 1 0.07
9. Jair II 1 0.07
10. Gabriel Paulista XVI 1 0.07
11. Че Че 1 0.07
12. Nathan VI 1 0.07
13. Саша Эдуардо 0 0
14. Hyoran 0 0
15. Феррейра Мариано 0 0
16. Marrony 0 0

Карточки

Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 4 2
2. Vitor Mendes 6 0
3. Elton I 3 0
4. Paulo1 3 0
5. Marcelo Carne 2 0
6. Wescley V 2 0
7. Рафаэль Форстер 2 0
8. Capixaba1 2 0
9. Marcos Vinicios 2 0
10. Мичел Маседо 1 0
11. Энрике Пауло 1 0
12. Jadson III 1 0
13. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
14. Matheus Jesus 1 0
15. Matheus Peixoto 1 0
16. Fernando Pacheco2 1 0
17. Alyson1 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 3 1
2. Арана Гильерме 3 0
3. Igor Rabello 3 0
4. Варгас Эдуардо 1 1
5. Феррейра Мариано 2 0
6. Додо Родолфо 2 0
7. Сарачо Федерико 2 0
8. Marrony 2 0
9. Халк Живанилдо 1 0
10. Ревер Умберто 1 0
11. Алонсо Хуниор 1 0
12. Antonio Neto 1 0
13. Hyoran 1 0
14. Jair II 1 0
15. Gabriel Paulista XVI 1 0
16. Че Че 1 0
17. Dylan Borrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жувентуде 10% (1) 20% (2) 40% (4) 0 0 30% (3)
 Атлетико Минейро 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Жувентуде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде
Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кашиас-ду-Сул 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя
Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Форталеза

Последние игры между собой

Жувентуде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Жувентуде 1:0 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде Кубок Атлетико Минейро 4:1 Жувентуде Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 1 3 23 - 11 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 2 3 27 - 15 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 0:3 13 8 0 5 25 - 14 24
6. Сеара 0:0 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 0:0 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 3:0 15 4 6 5 15 - 18 18
11. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
12. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
13. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
14. Жувентуде 14 4 4 6 10 - 16 16
15. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
16. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
3. Сеара 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 0:3 8 5 0 3 14 - 10 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
16. Интернасьонал Порту Алегре 3:0 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 3:0 8 3 3 2 10 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 0:0 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Фламенго 0:3 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
10. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 0:0 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
3. Форталеза Фелипе 5 1
4. Байя Росси 6 0
5. Сантос Marinho II 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Paulinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро онлайн




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