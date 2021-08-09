Бразилия: Серия A 2021
Сеара
0:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
39' Желтая карточкаAdriano Marlon
40' Желтая карточкаVinicius X
42' Желтая карточкаWanderson VIII
71' Желтая карточкаArnaldo II
27
Buiu
III
3
Мессиас
29
Vinicius
X
4
Eder
2
6
Натанаэл
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Buiu IIIЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Арруда ЭрикНападающий
-
22 Алан ОсориоНападающий
-
70 Kelvyn
-
-
23 Wendson
-
21 Geovane
-
19 Fabinho VIII
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
-
11 JandersonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Маркес ЛукасЗащитник
-
16 Энрике АртурПолузащитник
-
17 Andre LimaПолузащитник
-
20 LucaoНападающий
-
13 Dudu V1
-
18 Matheus III
-
19 Jonas Toro
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
39'
40'
42'
61'
67'
71'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rick
|3
|0.2
|2.
|Vinicius Lima
|2
|0.13
|3.
|Luis Pereira III
|2
|0.13
|4.
|Габриэл Барбоза
|2
|0.13
|5.
|Saulo Mineiro
|2
|0.13
|6.
|Клебер Франсиско
|2
|0.13
|7.
|Vinicius X
|1 (1)
|0.07
|8.
|Жаэл Феррейра
|1
|0.07
|9.
|Kelvyn
|1
|0.07
|10.
|Wendson
|1
|0.07
|11.
|Fabinho VIII
|0
|0
|12.
|Педринью Роша
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ze Roberto III
|3 (1)
|0.2
|2.
|Gabriel Baralhas
|2
|0.13
|3.
|Паулу Жоау
|1
|0.07
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.07
|5.
|Andre1
|1
|0.07
|6.
|Lucao
|1
|0.07
|7.
|Marlon Freitas
|1
|0.07
|8.
|Nathan VI
|1
|0.07
|9.
|Eder 2
|1
|0.07
|10.
|Натанаэл
|0
|0
|11.
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adriano Marlon
|5
|0
|2.
|Клебер Франсиско
|3
|1
|3.
|Luis Pereira III
|3
|0
|4.
|Жаэл Феррейра
|3
|0
|5.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|6.
|Buiu III
|3
|0
|7.
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|8.
|Мессиас
|2
|0
|9.
|Vinicius X
|2
|0
|10.
|Педринью Роша
|2
|0
|11.
|Saulo Mineiro
|2
|0
|12.
|Мендоса Стивен
|1
|0
|13.
|Vinicius Lima
|1
|0
|14.
|Шарлес
|1
|0
|15.
|Fernando Sobral
|1
|0
|16.
|Кристиано
|1
|0
|17.
|Wendson
|1
|0
|18.
|Vinicius Machado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Willian Moraes
|4
|1
|2.
|Ze Roberto III
|4
|0
|3.
|Janderson
|4
|0
|4.
|Fernando Miguel
|3
|0
|5.
|Натанаэл
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|3
|0
|7.
|Nathan VI
|3
|0
|8.
|Andre1
|3
|0
|9.
|Eder 2
|3
|0
|10.
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|11.
|Паулу Жоау
|1
|0
|12.
|Lucao
|1
|0
|13.
|Wanderson VIII
|1
|0
|14.
|Arnaldo II
|1
|0
|15.
|Jonas Toro
|1
|0
|16.
|Miguel Castro Rocha Igor6
|1
|0
|17.
|Dudu V1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Атлетико Гойяненсе
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +7 =9 -4Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара
Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара Сеара 2:0 Боливар Ферровиарио 0:3 Сеара
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе
Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад
Последние игры между собой
Сеара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Гойяненсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 3:2 Сеара Серия B Сеара 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 1:3 Сеара Бразильская серия Б Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Сеара 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|1
|3
|23 - 11
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|2
|3
|27 - 15
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|5.
|Фламенго
|13
|8
|0
|5
|25 - 15
|24
|6.
|Сеара
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|11.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|12.
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|13.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|14.
|Жувентуде
|14
|4
|4
|6
|10 - 16
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|16.
|Сан-Паулу
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|4
|10
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Сеара
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|5.
|Фламенго
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|10.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|4.
|Байя
|Росси
|6
|0
|5.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0