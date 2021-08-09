Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Сеара
0:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
39' Желтая карточка
Adriano Marlon
40' Желтая карточка
Vinicius X
42' Желтая карточка
Wanderson VIII
71' Желтая карточка
Arnaldo II
90'+6
91
Richard
Almeida
de
Oliveira3
27
Buiu
III
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
25
Adriano
Marlon
10
Мендоса
Стивен
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
89
Клебер
Франсиско
1
Fernando
Miguel
2
Arnaldo
II
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Натанаэл
5
Willian
Moraes
8
Gabriel
Baralhas
7
Ronald
Pereira
10
Паулу
Жоау
11
Janderson
9
Ze
Roberto
III
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rick 3 0.2
2. Vinicius Lima 2 0.13
3. Luis Pereira III 2 0.13
4. Габриэл Барбоза 2 0.13
5. Saulo Mineiro 2 0.13
6. Клебер Франсиско 2 0.13
7. Vinicius X 1 (1) 0.07
8. Жаэл Феррейра 1 0.07
9. Kelvyn 1 0.07
10. Wendson 1 0.07
11. Fabinho VIII 0 0
12. Педринью Роша 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ze Roberto III 3 (1) 0.2
2. Gabriel Baralhas 2 0.13
3. Паулу Жоау 1 0.07
4. Arthur VIII 1 0.07
5. Andre1 1 0.07
6. Lucao 1 0.07
7. Marlon Freitas 1 0.07
8. Nathan VI 1 0.07
9. Eder 2 1 0.07
10. Натанаэл 0 0
11. Dudu V1 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Adriano Marlon 5 0
2. Клебер Франсиско 3 1
3. Luis Pereira III 3 0
4. Жаэл Феррейра 3 0
5. Габриэл Барбоза 3 0
6. Buiu III 3 0
7. Bruno Pacheco III 3 0
8. Мессиас 2 0
9. Vinicius X 2 0
10. Педринью Роша 2 0
11. Saulo Mineiro 2 0
12. Мендоса Стивен 1 0
13. Vinicius Lima 1 0
14. Шарлес 1 0
15. Fernando Sobral 1 0
16. Кристиано 1 0
17. Wendson 1 0
18. Vinicius Machado 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Willian Moraes 4 1
2. Ze Roberto III 4 0
3. Janderson 4 0
4. Fernando Miguel 3 0
5. Натанаэл 3 0
6. Marlon Freitas 3 0
7. Nathan VI 3 0
8. Andre1 3 0
9. Eder 2 3 0
10. Gabriel Baralhas 2 0
11. Паулу Жоау 1 0
12. Lucao 1 0
13. Wanderson VIII 1 0
14. Arnaldo II 1 0
15. Jonas Toro 1 0
16. Miguel Castro Rocha Igor6 1 0
17. Dudu V1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 5.88% (1) 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Атлетико Гойяненсе 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Сеара 3:1 Форталеза Спорт Ресифи 0:0 Сеара Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Сеара
Флуминенсе 0:0 Сеара Сеара 2:0 Жувентуде Брагантино 0:0 Сеара Сеара 1:1 Сан-Паулу Сеара 2:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара Сеара 2:0 Боливар Ферровиарио 0:3 Сеара
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе
Куяба 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 1:0 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Паулу Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Либертад

Последние игры между собой

Сеара: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетико Гойяненсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Серия A Атлетико Гойяненсе 2:2 Сеара Серия B Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Атлетико Гойяненсе 3:2 Сеара Серия B Сеара 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 1:3 Сеара Бразильская серия Б Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Сеара 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 1 3 23 - 11 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 2 3 27 - 15 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 13 8 0 5 25 - 15 24
6. Сеара 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
11. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
12. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
13. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
14. Жувентуде 14 4 4 6 10 - 16 16
15. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
16. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
3. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
16. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
10. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
3. Форталеза Фелипе 5 1
4. Байя Росси 6 0
5. Сантос Marinho II 6 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Cleber уходит с поля. Airton Sousa выходит вместо него
  • 86'
    Willian Moraes уходит с поля. Matheus выходит вместо него
  • 78'
    Vinicius уходит с поля. Jorginho выходит вместо него
  • 78'
    Vinicius Lima уходит с поля. Арруда Эрик выходит вместо него
  • 75'
    Ronald Pereira уходит с поля. Jonas Toro выходит вместо него
  • 75'
    Arnaldo уходит с поля. Dudu выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Arnaldo получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Мендоса Стивен уходит с поля. Rick выходит вместо него
  • 61'
    Ze Roberto уходит с поля. Lucao выходит вместо него
  • 46'
    Marlon Adriano уходит с поля. William Oliveira выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Wanderson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Vinicius получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Marlon Adriano получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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