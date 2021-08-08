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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:2
Первый тайм: 41'
Форталеза
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Тити
1:1
18' Гол
Marcelo Conceicao
21' Желтая карточка
Renan Victor
1:2
25' Гол
Robson IV
2:2
34' Гол
Виллиан Сикейра
36' Желтая карточка
Фелипе
41'
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
3
Renan
Victor
5
Каррейро
Патрик
23
Вейга
Рафаэль
11
Уэсли
Лопес
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
29
Виллиан
Сикейра
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
15
Фелипе
16
Jussa
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
22
Picachu
10
Lucas
Crispim
20
Romarinho3
7
Robson
IV
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.33
2. Скарпа Густаво 3 0.2
3. Вейга Рафаэль 3 0.2
4. Виллиан Сикейра 3 0.2
5. Дейверсон Силва 2 0.13
6. Уэсли Лопес 2 0.13
7. Адриано Луис 1 0.07
8. Данило 1 0.07
9. Гомес Густаво 1 0.07
10. Менино Габриэль 1 0.07
11. Луис Виктор 0 0
12. Данило Барбоза 0 0
13. Винья Матиас 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.47
2. Picachu 4 0.27
3. David VI 4 0.27
4. Igor Torres 2 0.13
5. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.13
6. Эдерсон Хонорато 1 0.07
7. Tinga I 1 0.07
8. Тити 1 0.07
9. Marcelo Conceicao 1 0.07
10. Lucas Crispim 0 0
11. Энрике Луис 0 0
12. Гедес Даниэл 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Уэсли Лопес 4 0
2. Мело Фелипе 3 0
3. Роша Маркос 3 0
4. Данило 3 0
5. Жаилсон Марселино 3 0
6. Лопес Брено 3 0
7. Каррейро Патрик 3 0
8. Renan Victor 3 0
9. Кушчевич Бенхамин 1 1
10. Менино Габриэль 2 0
11. Майке Роша 1 0
12. Скарпа Густаво 1 0
13. Вейга Рафаэль 1 0
14. Винья Матиас 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Тити 4 0
2. David VI 4 0
3. Фелипе 4 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Juan Quintero II 1 1
6. Lucas Crispim 2 0
7. Picachu 2 0
8. Tinga I 2 0
9. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
10. Felipe Alves 2 0
11. Ronald 2 0
12. Jussa 2 0
13. Веллингтон Паулиста 1 0
14. Энрике Луис 1 0
15. Carlinho 1 0
16. Osvaldo 1 0
17. Robson IV 1 0
18. Жаксон 1 0
19. Marcelo Conceicao 1 0
20. Romarinho3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас Сан-Паулу 27.27% (6) 13.64% (3) 13.64% (3) 0 9.09% (2) 36.36% (8)
 Форталеза 9.52% (2) 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу
Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе КРБ Масейо 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 6:0 Университарио Лима Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза
Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Гремио 0:0 Форталеза Фламенго 2:1 Форталеза Форталеза 1:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Уила Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Сеара 0:3 Форталеза Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре

Последние игры между собой

Палмейрас Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Серия A Форталеза 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Форталеза 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 4:0 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 15 10 3 2 27 - 14 33
2. Атлетико Минейро 14 10 1 3 21 - 10 31
3. Форталеза 2:2 15 8 4 3 24 - 14 28
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 12 8 0 4 25 - 11 24
6. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
7. Сеара 14 5 7 2 17 - 13 22
8. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Сантос 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Байя 1:1 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Коринтианс 14 4 5 5 12 - 14 17
12. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
15. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
16. Интернасьонал Порту Алегре 14 3 6 5 12 - 18 15
17. Куяба 1:1 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 14 2 5 7 11 - 19 11
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 8 6 2 0 17 - 9 20
2. Форталеза 2:2 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Сеара 7 5 1 1 13 - 7 16
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
6. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 1:1 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
17. Куяба 1:1 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 2:2 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
7. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
8. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
9. Форталеза 2:2 8 2 3 3 8 - 10 9
10. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 1:1 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 1:1 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
2. Форталеза Robson IV 7 0 1
3. Байя Gilberto IV 7 1 1
4. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Robson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Renan Victor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Marcelo Conceicao бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тити уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Форталеза
1.84
3.56
5.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Форталеза онлайн




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