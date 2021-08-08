Бразилия: Серия A 2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:3
Конец матча
Форталеза
1:0
12' Гол в свои воротаТити
1:1
18' ГолMarcelo Conceicao
21' Желтая карточкаRenan Victor
1:2
25' ГолRobson IV
2:2
34' ГолВиллиан Сикейра
36' Желтая карточкаФелипе
45' Желтая карточкаРафаэл Жозе
57' Желтая карточкаГомес Густаво
70' Вторая желтая карточкаФелипе
79' Желтая карточкаЛуис Виктор
84' Желтая карточкаКаррейро Патрик
90' Вторая желтая карточкаЛуис Виктор
2:3
90' ГолIgor Torres
90' Желтая карточкаIgor Torres
12
Майке
Роша
11
Уэсли
Лопес
2
Tinga
I
44
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
16
Jussa
20
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
10 Адриано ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Рони IIIНападающий
-
43 Dudu X
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
44 ТитиЗащитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
16 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
29 Гедес ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ronald
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
12'
1:0
18'
21'
25'
1:2
34'
36'
45'
57'
60'
70'
79'
84'
90'
90'
2:3
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Брено
|5
|0.33
|2.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.27
|3.
|Скарпа Густаво
|3
|0.2
|4.
|Вейга Рафаэль
|3
|0.2
|5.
|Дейверсон Силва
|2
|0.13
|6.
|Уэсли Лопес
|2
|0.13
|7.
|Адриано Луис
|1
|0.07
|8.
|Данило
|1
|0.07
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.07
|10.
|Менино Габриэль
|1
|0.07
|11.
|Луис Виктор
|0
|0
|12.
|Данило Барбоза
|0
|0
|13.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|7
|0.47
|2.
|Picachu
|4
|0.27
|3.
|David VI
|4
|0.27
|4.
|Igor Torres
|3
|0.2
|5.
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.13
|6.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.07
|7.
|Tinga I
|1
|0.07
|8.
|Тити
|1
|0.07
|9.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.07
|10.
|Lucas Crispim
|0
|0
|11.
|Энрике Луис
|0
|0
|12.
|Гедес Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уэсли Лопес
|4
|0
|2.
|Каррейро Патрик
|4
|0
|3.
|Мело Фелипе
|3
|0
|4.
|Роша Маркос
|3
|0
|5.
|Данило
|3
|0
|6.
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|7.
|Лопес Брено
|3
|0
|8.
|Renan Victor
|3
|0
|9.
|Луис Виктор
|1
|1
|10.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|11.
|Менино Габриэль
|2
|0
|12.
|Гомес Густаво
|1
|0
|13.
|Майке Роша
|1
|0
|14.
|Рафаэл Жозе
|1
|0
|15.
|Скарпа Густаво
|1
|0
|16.
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|17.
|Винья Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|5
|1
|2.
|Тити
|4
|0
|3.
|David VI
|4
|0
|4.
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|5.
|Juan Quintero II
|1
|1
|6.
|Lucas Crispim
|2
|0
|7.
|Picachu
|2
|0
|8.
|Tinga I
|2
|0
|9.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|10.
|Felipe Alves
|2
|0
|11.
|Ronald
|2
|0
|12.
|Jussa
|2
|0
|13.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|14.
|Энрике Луис
|1
|0
|15.
|Carlinho
|1
|0
|16.
|Osvaldo
|1
|0
|17.
|Robson IV
|1
|0
|18.
|Жаксон
|1
|0
|19.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|20.
|Romarinho3
|1
|0
|21.
|Igor Torres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас Сан-Паулу
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|0
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|Форталеза
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу
Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе КРБ Масейо 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 6:0 Университарио Лима Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза
Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Гремио 0:0 Форталеза Фламенго 2:1 Форталеза Форталеза 1:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Уила Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Сеара 0:3 Форталеза Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре
Последние игры между собой
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|2
|3
|27 - 15
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|5.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|25 - 11
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Сеара
|14
|5
|7
|2
|17 - 13
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Сантос
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Коринтианс
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|12.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|15.
|Сан-Паулу
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|4
|10
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Сеара
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|5.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|17.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|10.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|2.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|3.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|4.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|3.
|Байя
|Росси
|6
|0
|4.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|5.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0