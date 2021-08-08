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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:3
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
12' Гол в свои ворота
Тити
1:1
18' Гол
Marcelo Conceicao
21' Желтая карточка
Renan Victor
1:2
25' Гол
Robson IV
2:2
34' Гол
Виллиан Сикейра
36' Желтая карточка
Фелипе
45' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
57' Желтая карточка
Гомес Густаво
70' Вторая желтая карточка
Фелипе
79' Желтая карточка
Луис Виктор
84' Желтая карточка
Каррейро Патрик
90' Вторая желтая карточка
Луис Виктор
2:3
90' Гол
Igor Torres
90' Желтая карточка
Igor Torres
90'+8
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
3
Renan
Victor
5
Каррейро
Патрик
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
11
Уэсли
Лопес
29
Виллиан
Сикейра
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
44
Тити
5
Marcelo
Conceicao
22
Picachu
96
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
15
Фелипе
16
Jussa
10
Lucas
Crispim
7
Robson
IV
20
Romarinho3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Форталеза
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.33
2. Виллиан Сикейра 4 0.27
3. Скарпа Густаво 3 0.2
4. Вейга Рафаэль 3 0.2
5. Дейверсон Силва 2 0.13
6. Уэсли Лопес 2 0.13
7. Адриано Луис 1 0.07
8. Данило 1 0.07
9. Гомес Густаво 1 0.07
10. Менино Габриэль 1 0.07
11. Луис Виктор 0 0
12. Данило Барбоза 0 0
13. Винья Матиас 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 7 0.47
2. Picachu 4 0.27
3. David VI 4 0.27
4. Igor Torres 3 0.2
5. Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.13
6. Эдерсон Хонорато 1 0.07
7. Tinga I 1 0.07
8. Тити 1 0.07
9. Marcelo Conceicao 1 0.07
10. Lucas Crispim 0 0
11. Энрике Луис 0 0
12. Гедес Даниэл 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Уэсли Лопес 4 0
2. Каррейро Патрик 4 0
3. Мело Фелипе 3 0
4. Роша Маркос 3 0
5. Данило 3 0
6. Жаилсон Марселино 3 0
7. Лопес Брено 3 0
8. Renan Victor 3 0
9. Луис Виктор 1 1
10. Кушчевич Бенхамин 1 1
11. Менино Габриэль 2 0
12. Гомес Густаво 1 0
13. Майке Роша 1 0
14. Рафаэл Жозе 1 0
15. Скарпа Густаво 1 0
16. Вейга Рафаэль 1 0
17. Винья Матиас 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 5 1
2. Тити 4 0
3. David VI 4 0
4. Эдерсон Хонорато 3 0
5. Juan Quintero II 1 1
6. Lucas Crispim 2 0
7. Picachu 2 0
8. Tinga I 2 0
9. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
10. Felipe Alves 2 0
11. Ronald 2 0
12. Jussa 2 0
13. Веллингтон Паулиста 1 0
14. Энрике Луис 1 0
15. Carlinho 1 0
16. Osvaldo 1 0
17. Robson IV 1 0
18. Жаксон 1 0
19. Marcelo Conceicao 1 0
20. Romarinho3 1 0
21. Igor Torres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас Сан-Паулу 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4) 0 8.7% (2) 34.78% (8)
 Форталеза 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 20.83% (5) 25% (6)

Предыдущие игры

Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу
Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Палмейрас Сан-Паулу 0:1 КРБ Масейо Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе КРБ Масейо 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 6:0 Университарио Лима Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Картахена 0:1 Форталеза КРБ Масейо 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бока Хуниорс Кали Сеара 3:1 Форталеза
Форталеза 2:1 КРБ Масейо Унион Магдалена 3:1 Форталеза Форталеза 1:0 Брагантино Сан-Паулу 0:1 Форталеза Форталеза 1:0 Коринтианс Форталеза 4:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Гремио 0:0 Форталеза Фламенго 2:1 Форталеза Форталеза 1:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Уила Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Сеара 0:3 Форталеза Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре

Последние игры между собой

Палмейрас Сан-Паулу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Серия A Форталеза 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Форталеза 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 4:0 Форталеза Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 2 3 27 - 15 32
2. Атлетико Минейро 14 10 1 3 21 - 10 31
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 12 8 0 4 25 - 11 24
6. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
7. Сеара 14 5 7 2 17 - 13 22
8. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 12 - 15 19
9. Сантос 14 5 4 5 16 - 16 19
10. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Коринтианс 14 4 5 5 12 - 14 17
12. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
15. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
16. Интернасьонал Порту Алегре 14 3 6 5 12 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 14 2 5 7 11 - 19 11
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
3. Сеара 7 5 1 1 13 - 7 16
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
6. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
17. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
6. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
10. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
2. Форталеза Robson IV 7 0 1
3. Байя Gilberto IV 7 1 1
4. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Форталеза Фелипе 5 1
3. Байя Росси 6 0
4. Сантос Marinho II 6 0
5. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Рафаэл Жозе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Robson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Renan Victor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Marcelo Conceicao бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тити уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза онлайн




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