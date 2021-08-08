Бразилия: Серия A 2021
Фламенго
0:3
Второй тайм: 66'
Интернасьонал Порту Алегре
0:1
19' ГолYuri Alberto
0:2
41' ГолYuri Alberto
45' Желтая карточкаДиего Рибас
0:3
55' ГолТайсон Фреда
61' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
63' Вторая желтая карточкаГабриэл Барбоза
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
19'
41'
0:2
45'
55'
0:3
59'
61'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0.54
|2.
|Педро Гильерме
|3
|0.23
|3.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.23
|4.
|Габриэл Барбоза
|3 (1)
|0.23
|5.
|Витиньо Виктор
|2
|0.15
|6.
|Энрике Густаво
|2
|0.15
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.08
|9.
|Michael 3
|1
|0.08
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.08
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.08
|12.
|Исла Маурисио
|0
|0
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Котулио Матеус
|0
|0
|15.
|Joao Gomes
|0
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|6 (6)
|0.4
|2.
|Yuri Alberto
|3
|0.2
|3.
|Кайо Ранхел
|1
|0.07
|4.
|Тайсон Фреда
|1
|0.07
|5.
|Galhardo Thiago
|1
|0.07
|6.
|Дурадо Родриго
|1
|0.07
|7.
|Rodrigo I
|1
|0.07
|8.
|Bruno Praxedes
|1
|0.07
|9.
|Patrick I
|0
|0
|10.
|Moises VII
|0
|0
|11.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|12.
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|2.
|Диего Рибас
|3
|0
|3.
|Joao Gomes
|3
|0
|4.
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|5.
|Кайо Родриго
|2
|0
|6.
|Виллиан Арао
|2
|0
|7.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|8.
|Энрике Бруно
|2
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Лео Перейра
|1
|0
|11.
|Котулио Матеус
|1
|0
|12.
|Марсело Родиней
|1
|0
|13.
|Max Alves
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Ранхел
|4
|1
|2.
|Moises VII
|3
|1
|3.
|Рибейро Лукас
|3
|1
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|5.
|Куэста Виктор
|4
|0
|6.
|Galhardo Thiago
|3
|0
|7.
|Yuri Alberto
|3
|0
|8.
|Энрике Педро
|1
|1
|9.
|Danilo XVI
|1
|1
|10.
|Леонардо Родригес
|2
|0
|11.
|Дурадо Родриго
|2
|0
|12.
|Паулиньо Виктор
|2
|0
|13.
|Уго Витор
|0
|1
|14.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|15.
|Паласиос Карлос
|1
|0
|16.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|17.
|Rodrigo I
|1
|0
|18.
|Мендес Бруно II
|1
|0
|19.
|Jose Gabriel
|1
|0
|20.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|21.
|José Maurisio3
|1
|0
|22.
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|0
|29.17% (7)
|29.17% (7)
|Интернасьонал Порту Алегре
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +15 =1 -4АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу
Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде
Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Либертадорес Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Фламенго 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|11
|1
|3
|23 - 11
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|2
|3
|27 - 15
|32
|3.
|Форталеза
|15
|9
|3
|3
|25 - 14
|30
|4.
|Брагантино
|15
|7
|7
|1
|25 - 16
|28
|5.
|Фламенго
|0:3
|13
|8
|0
|5
|25 - 14
|24
|6.
|Сеара
|0:0
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|15
|5
|5
|5
|12 - 15
|20
|9.
|Сантос
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 18
|18
|11.
|Байя
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|12.
|Коринтианс
|15
|4
|6
|5
|12 - 14
|18
|13.
|Флуминенсе
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|14.
|Жувентуде
|14
|4
|4
|6
|10 - 16
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|6
|6
|8 - 11
|15
|16.
|Сан-Паулу
|15
|3
|6
|6
|11 - 18
|15
|17.
|Куяба
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|18.
|Америка Минейро
|15
|3
|5
|7
|12 - 19
|14
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|4
|10
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|6
|1
|1
|17 - 10
|19
|3.
|Сеара
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|5.
|Фламенго
|0:3
|8
|5
|0
|3
|14 - 10
|15
|6.
|Сантос
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|8.
|Жувентуде
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Америка Минейро
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|14.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Куяба
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|0
|2
|9 - 6
|18
|2.
|Брагантино
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Коринтианс
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|6.
|Форталеза
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|8.
|Фламенго
|0:3
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|10.
|Флуминенсе
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Сан-Паулу
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Байя
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|15.
|Сеара
|0:0
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Америка Минейро
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|17.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|3.
|Форталеза
|Robson IV
|7
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|5.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|3.
|Форталеза
|Фелипе
|5
|1
|4.
|Байя
|Росси
|6
|0
|5.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0