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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
0:4
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
19' Гол
Yuri Alberto
0:2
41' Гол
Yuri Alberto
45' Желтая карточка
Диего Рибас
0:3
55' Гол
Тайсон Фреда
61' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
63' Вторая желтая карточка
Габриэл Барбоза
0:4
70' Гол
Yuri Alberto
76' Желтая карточка
Паласиос Карлос
90'+7
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
42
Daniel
Fusato1
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
23
Паулиньо
Виктор
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
Фламенго
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 7 0.54
2. Педро Гильерме 3 0.23
3. Rodrigo Muniz 3 0.23
4. Габриэл Барбоза 3 (1) 0.23
5. Витиньо Виктор 2 0.15
6. Энрике Густаво 2 0.15
7. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
8. Рибейро Эвертон 1 0.08
9. Michael 3 1 0.08
10. Виллиан Арао 1 0.08
11. Тьяго Маия 1 0.08
12. Исла Маурисио 0 0
13. Луис Филипе 0 0
14. Котулио Матеус 0 0
15. Joao Gomes 0 0
16. Мартинс Родригес 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эденилсон дос Сантос 6 (6) 0.4
2. Yuri Alberto 4 0.27
3. Кайо Ранхел 1 0.07
4. Тайсон Фреда 1 0.07
5. Galhardo Thiago 1 0.07
6. Дурадо Родриго 1 0.07
7. Rodrigo I 1 0.07
8. Bruno Praxedes 1 0.07
9. Patrick I 0 0
10. Moises VII 0 0
11. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
12. José Maurisio3 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Витиньо Виктор 4 0
2. Диего Рибас 3 0
3. Joao Gomes 3 0
4. Габриэл Барбоза 1 1
5. Кайо Родриго 2 0
6. Виллиан Арао 2 0
7. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
8. Энрике Бруно 2 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Лео Перейра 1 0
11. Котулио Матеус 1 0
12. Марсело Родиней 1 0
13. Max Alves 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
# Игрок      
1. Кайо Ранхел 4 1
2. Moises VII 3 1
3. Рибейро Лукас 3 1
4. Эденилсон дос Сантос 4 0
5. Куэста Виктор 4 0
6. Galhardo Thiago 3 0
7. Yuri Alberto 3 0
8. Энрике Педро 1 1
9. Danilo XVI 1 1
10. Леонардо Родригес 2 0
11. Дурадо Родриго 2 0
12. Паласиос Карлос 2 0
13. Паулиньо Виктор 2 0
14. Уго Витор 0 1
15. Тайсон Фреда 1 0
16. Бошилья Габриэл 1 0
17. Rodrigo I 1 0
18. Мендес Бруно II 1 0
19. Jose Gabriel 1 0
20. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
21. José Maurisio3 1 0
22. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 0 29.17% (7) 29.17% (7)
 Интернасьонал Порту Алегре 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +15 =1 -4
АБК 0:1 Фламенго Коринтианс 1:3 Фламенго Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу
Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Куяба Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Олимпия Асунсьон Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде
Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Сан-Паулу Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Америка Минейро 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сеара Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Байя 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Витория Форталеза 5:1 Интернасьонал Порту Алегре Витория 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Олимпия Асунсьон 0:1 Интернасьонал Порту Алегре

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Интернасьонал Порту Алегре: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес
Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Кубок Либертадорес Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Фламенго 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре Серия A Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 11 1 3 23 - 11 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 2 3 27 - 15 32
3. Форталеза 15 9 3 3 25 - 14 30
4. Брагантино 15 7 7 1 25 - 16 28
5. Фламенго 13 8 0 5 25 - 15 24
6. Сеара 15 5 8 2 17 - 13 23
7. Атлетико Паранаэнсе 14 7 2 5 22 - 17 23
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 5 5 12 - 15 20
9. Сантос 15 5 5 5 16 - 16 20
10. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 16 - 18 18
11. Байя 15 5 3 7 19 - 24 18
12. Коринтианс 15 4 6 5 12 - 14 18
13. Флуминенсе 14 4 5 5 10 - 13 17
14. Жувентуде 14 4 4 6 10 - 16 16
15. Спорт Ресифи 15 3 6 6 8 - 11 15
16. Сан-Паулу 15 3 6 6 11 - 18 15
17. Куяба 14 2 8 4 14 - 17 14
18. Америка Минейро 15 3 5 7 12 - 19 14
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 6 1 1 17 - 10 19
3. Сеара 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
5. Фламенго 8 5 0 3 14 - 11 15
6. Сантос 8 4 3 1 9 - 3 15
7. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 12 - 9 14
8. Жувентуде 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Америка Минейро 8 2 3 3 5 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
14. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
15. Спорт Ресифи 7 1 3 3 2 - 4 6
16. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
17. Куяба 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 6 0 2 9 - 6 18
2. Брагантино 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Коринтианс 8 3 4 1 6 - 4 13
4. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
5. Интернасьонал Порту Алегре 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Форталеза 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Атлетико Гойяненсе 8 3 2 3 7 - 9 11
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
10. Флуминенсе 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
12. Сан-Паулу 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Байя 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
15. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
16. Америка Минейро 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
2. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
3. Форталеза Robson IV 7 0 1
4. Байя Gilberto IV 7 1 1
5. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
3. Форталеза Фелипе 5 1
4. Байя Росси 6 0
5. Сантос Marinho II 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Yuri Alberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 0:4 Интернасьонал Порту Алегре онлайн




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