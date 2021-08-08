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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
1:0
10' Гол
Полстер Мэтт
22' Желтая карточка
Мбезо Оливье
1:1
31' Гол
Ааронсон Пакстен
34'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
26
Макнамара
Томас
8
Полстер
Мэтт
13
Maciel
17
Бушанан
Тажон
9
Букса
Адам
7
Боу
Густаво
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
4
Финдли
Стюард
15
Мбезо
Оливье
8
Мартинес
Хосе
Андрес
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
33
Салливан
Куинн
30
Ааронсон
Пакстен
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2
Филадельфия Юнион
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 10 0.53
2. Букса Адам 8 0.42
3. Бушанан Тажон 3 0.16
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.11
5. Траустасон Арнор 2 0.11
6. Бай Брэндон 2 0.11
7. Банбери Тил 2 0.11
8. Джонс Дехуан 1 0.05
9. Макнамара Томас 1 0.05
10. Белл Джон 1 0.05
11. Полстер Мэтт 1 0.05
12. Боатенг Эммануль II 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.32
2. Бёрк Кори 4 0.21
3. Сантос Сержио II 4 0.21
4. Глеснес Якоб 3 0.16
5. Монтейру Жамиру 2 0.11
6. Вагнер Кай 1 0.05
7. Газдаг Даниэль 1 (1) 0.05
8. Салливан Куинн 1 0.05
9. Эллиотт Джек 1 0.05
10. Ааронсон Пакстен 1 0.05
11. Мбезо Оливье 0 0
12. Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Полстер Мэтт 4 0
2. Джонс Дехуан 2 1
3. Фаррелл Эндрю 3 0
4. Каптум Вилфрид 3 0
5. Траустасон Арнор 2 0
6. Макнамара Томас 2 0
7. Бай Брэндон 2 0
8. Кесслер Генри 2 0
9. Maciel 1 0
10. Боу Густаво 1 0
11. Банбери Тил 1 0
12. Букса Адам 1 0
13. Мафла Кристиан 1 0
14. Бушанан Тажон 1 0
15. Белл Джон 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 6 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 1
3. Глеснес Якоб 5 0
4. Мбезо Оливье 5 0
5. Бедойя Алехандро 3 0
6. Эллиотт Джек 3 0
7. Вагнер Кай 3 0
8. Сантос Сержио II 3 0
9. Флэк Леон 3 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 9.38% (3) 25% (8) 18.75% (6) 12.5% (4) 6.25% (2) 28.13% (9)
 Филадельфия Юнион 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 19 11 5 3 34 - 22 38
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нэшвилл 0:0 Заявка 18 6 11 1 25 - 15 29
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Заявка 17 5 4 8 20 - 22 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр 2:0 Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
11. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
12. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15
13. Интер Майами 0:0 Заявка 16 3 5 8 13 - 25 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 19 7 8 4 25 - 18 29
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
9. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
10. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 9 6 2 1 15 - 9 20
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Чикаго Файр 2:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 14 16
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 18 6
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нэшвилл 0:0 Заявка 7 0 6 1 3 - 5 6
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
13. Чикаго Файр 2:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 10 2 6 2 12 - 11 12
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Paxten Aaronson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Мбезо Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Полстер Мэтт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Филадельфия Юнион
1.61
5.53
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион онлайн




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