США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Джилетт
Филадельфия Юнион
1:0
10' ГолПолстер Мэтт
22' Желтая карточкаМбезо Оливье
1:1
31' ГолАаронсон Пакстен
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
10'
1:0
22'
31'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|10
|0.53
|2.
|Букса Адам
|8
|0.42
|3.
|Бушанан Тажон
|3
|0.16
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.11
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.11
|6.
|Бай Брэндон
|2
|0.11
|7.
|Банбери Тил
|2
|0.11
|8.
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|9.
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|10.
|Белл Джон
|1
|0.05
|11.
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|12.
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.32
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.21
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.21
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.16
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.11
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|7.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.05
|8.
|Салливан Куинн
|1
|0.05
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|10.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.05
|11.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|12.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полстер Мэтт
|4
|0
|2.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|3.
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|4.
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0
|6.
|Макнамара Томас
|2
|0
|7.
|Бай Брэндон
|2
|0
|8.
|Кесслер Генри
|2
|0
|9.
|Maciel
|1
|0
|10.
|Боу Густаво
|1
|0
|11.
|Банбери Тил
|1
|0
|12.
|Букса Адам
|1
|0
|13.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|14.
|Бушанан Тажон
|1
|0
|15.
|Белл Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|3.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|5
|0
|5.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|6.
|Эллиотт Джек
|3
|0
|7.
|Вагнер Кай
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|9.38% (3)
|25% (8)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|28.13% (9)
|Филадельфия Юнион
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 22
|38
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|18
|6
|11
|1
|25 - 15
|29
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|2:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|12.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
|13.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 25
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|25 - 18
|29
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|10.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Чикаго Файр
|2:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|9.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нэшвилл
|0:0 Заявка
|7
|0
|6
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 11
|12
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Атланта Юнайтед
|Соса Сантьяго
|7
|0