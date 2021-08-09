США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
Филадельфия Юнион
1:0
10' ГолПолстер Мэтт
22' Желтая карточкаМбезо Оливье
1:1
31' ГолАаронсон Пакстен
1:1
39' Не забитый пенальтиБоу Густаво
2:1
39' ГолБоу Густаво
54' Желтая карточкаЭллиотт Джек
69' Желтая карточкаМакнамара Томас
84' Желтая карточкаВагнер Кай
90' Желтая карточкаБанбери Тил
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
13
Maciel
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
18 Найтон БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
10'
1:0
22'
31'
1:1
39'
1:1
39'
2:1
46'
54'
69'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|11
|0.58
|2.
|Букса Адам
|8
|0.42
|3.
|Бушанан Тажон
|3
|0.16
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.11
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.11
|6.
|Бай Брэндон
|2
|0.11
|7.
|Банбери Тил
|2
|0.11
|8.
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|9.
|Макнамара Томас
|1
|0.05
|10.
|Белл Джон
|1
|0.05
|11.
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|12.
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.32
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.21
|3.
|Сантос Сержио II
|4
|0.21
|4.
|Глеснес Якоб
|3
|0.16
|5.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.11
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|7.
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.05
|8.
|Салливан Куинн
|1
|0.05
|9.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|10.
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.05
|11.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|12.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полстер Мэтт
|4
|0
|2.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|3.
|Фаррелл Эндрю
|3
|0
|4.
|Макнамара Томас
|3
|0
|5.
|Каптум Вилфрид
|3
|0
|6.
|Банбери Тил
|2
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|2
|0
|8.
|Бай Брэндон
|2
|0
|9.
|Кесслер Генри
|2
|0
|10.
|Maciel
|1
|0
|11.
|Боу Густаво
|1
|0
|12.
|Букса Адам
|1
|0
|13.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|14.
|Бушанан Тажон
|1
|0
|15.
|Белл Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|3.
|Глеснес Якоб
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|5
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|4
|0
|6.
|Вагнер Кай
|4
|0
|7.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Флэк Леон
|3
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|5.88% (2)
|26.47% (9)
|Филадельфия Юнион
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =8 -4Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Филадельфия Юнион: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чемпионат МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 22
|40
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 21
|24
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|28 - 27
|32
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 27
|21
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 27
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 5
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 17
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0