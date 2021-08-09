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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
10' Желтая карточка
Мурильо Хесус
1:0
11' Гол
Натан Рафаэл
2:0
28' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
39' Желтая карточка
Кауэлл Кейд
2:1
39' Гол в свои ворота
Юилл Джексон
66'
1
Марцинковски
Джеймс
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
15
Бисон
Таннер
2
Luciano
Andres
Abecasis
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
6
Салинас
Ши
10
Эспиноса
Кристиан
44
Кауэлл
Кейд
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
27
Блэкмон
Тристан
94
Мурильо
Хесус
12
Паласиос
Диего
20
Атуэста
Эдуард
8
Хинелья
Франсиско
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
17
Родригес
Брайан
II
29
Аранго
Кристиан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-2-1
Лос-Анджелес
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Хавьер-Эдуардо 5 0.28
2. Кауэлл Кейд 4 0.22
3. Эспиноса Кристиан 2 0.11
4. Вондоловски Крис 2 0.11
5. Натан Рафаэл 2 0.11
6. Юилл Джексон 2 0.11
7. Марье Поль 1 0.06
8. Киканович Бенджамин 1 0.06
9. Аланис Освальдо 1 (1) 0.06
10. Салинас Ши 0 0
11. Юнгвирт Флориан 0 0
12. Фьерро Карлос 0 0
13. Бисон Таннер 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вела Карлос 5 0.28
2. Сифуэнтес Хосе 5 0.28
3. Росси Диего 5 0.28
4. Бэрд Кори 3 0.17
5. Атуэста Эдуард 1 0.06
6. Ким Мун-Хван 1 0.06
7. Блессинг Латиф 1 0.06
8. Мусовски Дэниел 1 0.06
9. Блэкмон Тристан 1 0.06
10. Паласиос Диего 0 0
11. Сегура Эдди 0 0
12. Опоку Квадво 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 7 0
2. Жудсон 4 1
3. Лопес Хавьер-Эдуардо 5 0
4. Эспиноса Кристиан 4 0
5. Натан Рафаэл 4 0
6. Вондоловски Крис 2 1
7. Фьерро Карлос 1 1
8. Салинас Ши 2 0
9. Luciano Andres Abecasis 2 0
10. Риос Андрес 2 0
11. Марье Поль 2 0
12. Кауэлл Кейд 2 0
13. Юнгвирт Флориан 1 0
14. Аланис Освальдо 1 0
15. Лопес Маркос IV 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 7 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Атуэста Эдуард 2 0
4. Бэрд Кори 2 0
5. Сифуэнтес Хосе 2 0
6. Ромеро Томас 2 0
7. Росси Диего 1 0
8. Фарфан Марко 1 0
9. Блессинг Латиф 1 0
10. Хинелья Франсиско 1 0
11. Дюк Брайс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)
 Лос-Анджелес 17.39% (4) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 19 12 4 3 35 - 22 40
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 18 7 5 6 24 - 22 26
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 18 7 3 8 25 - 21 24
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 16 4 4 8 15 - 26 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 18 10 2 6 28 - 27 32
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 18 5 6 7 21 - 27 21
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 17 3 7 7 18 - 27 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
6. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 8 5 0 3 12 - 5 15
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 10 7 1 2 17 - 9 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
5. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
8. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 1 2 6 9 - 15 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 9 0 5 4 10 - 17 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Юилл Джексон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    39'
    Кейд Коуэлл получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Luciano Andres Abecasis уходит с поля. Эбобисс Жереми выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Лопес Хавьер-Эдуардо бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Натан Рафаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Мурильо Хесус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес
3.36
4.00
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес онлайн




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