США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Второй тайм: 66'
Стадион: PayPal Park
Лос-Анджелес
10' Желтая карточкаМурильо Хесус
1:0
11' ГолНатан Рафаэл
2:0
28' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
39' Желтая карточкаКауэлл Кейд
2:1
39' Гол в свои воротаЮилл Джексон
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
10'
11'
28'
39'
39'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0.28
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.22
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.11
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.11
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.11
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.11
|7.
|Марье Поль
|1
|0.06
|8.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|9.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.06
|10.
|Салинас Ши
|0
|0
|11.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|12.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|13.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вела Карлос
|5
|0.28
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.28
|3.
|Росси Диего
|5
|0.28
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.17
|5.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.06
|6.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.06
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.06
|8.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|9.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|10.
|Паласиос Диего
|0
|0
|11.
|Сегура Эдди
|0
|0
|12.
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|7
|0
|2.
|Жудсон
|4
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0
|4.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|5.
|Натан Рафаэл
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|8.
|Салинас Ши
|2
|0
|9.
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|10.
|Риос Андрес
|2
|0
|11.
|Марье Поль
|2
|0
|12.
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|13.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|14.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|15.
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|6.
|Ромеро Томас
|2
|0
|7.
|Росси Диего
|1
|0
|8.
|Фарфан Марко
|1
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|10.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|11.
|Дюк Брайс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|Лос-Анджелес
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 22
|40
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 21
|24
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|28 - 27
|32
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 27
|21
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 27
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 5
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 17
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0