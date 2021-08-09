США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:1
Конец матча
Стадион: PayPal Park
Лос-Анджелес
10' Желтая карточкаМурильо Хесус
1:0
11' ГолНатан Рафаэл
2:0
28' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
39' Желтая карточкаКауэлл Кейд
2:1
39' Гол в свои воротаЮилл Джексон
76' Желтая карточкаЭбобисс Жереми
78' Желтая карточкаРосси Диего
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
93
Жудсон
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
10
Вела
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
10'
11'
28'
39'
39'
2:1
76'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0.28
|2.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.22
|3.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0.11
|4.
|Вондоловски Крис
|2
|0.11
|5.
|Натан Рафаэл
|2
|0.11
|6.
|Юилл Джексон
|2
|0.11
|7.
|Марье Поль
|1
|0.06
|8.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|9.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.06
|10.
|Салинас Ши
|0
|0
|11.
|Юнгвирт Флориан
|0
|0
|12.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|13.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вела Карлос
|5
|0.28
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.28
|3.
|Росси Диего
|5
|0.28
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.17
|5.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.06
|6.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.06
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.06
|8.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.06
|9.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|10.
|Паласиос Диего
|0
|0
|11.
|Сегура Эдди
|0
|0
|12.
|Опоку Квадво
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|7
|0
|2.
|Жудсон
|4
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0
|4.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|5.
|Натан Рафаэл
|4
|0
|6.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|7.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|8.
|Салинас Ши
|2
|0
|9.
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|10.
|Риос Андрес
|2
|0
|11.
|Марье Поль
|2
|0
|12.
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|13.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|14.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|15.
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|16.
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|7
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Росси Диего
|2
|0
|4.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|5.
|Бэрд Кори
|2
|0
|6.
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|7.
|Ромеро Томас
|2
|0
|8.
|Фарфан Марко
|1
|0
|9.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|10.
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|11.
|Дюк Брайс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|Лос-Анджелес
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес 1:4 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Лос-Анджелес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 22
|40
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 21
|27
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 28
|32
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 27
|21
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|19 - 28
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|6.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 10
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 13
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|11 - 18
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|10
|3
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0