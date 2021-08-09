Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
5' Желтая карточка
Араухо Хулиан
23'
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
19
Вильяфана
Хорхе
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
11
Грандсир
Самуэль
17
Ллетгет
Себастьян
26
Альварес
Эфраин
9
Кабрал
Кевин
16
Крепо
Максим
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
22
Годой
Эрик
28
Нервински
Джейк
8
Александр
Кайо
32
Меткалф
Патрик
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
9
Кавальини
Лукас
7
Кайседо
Дейбер
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3

Ход матча

5'
Араухо Хулиан
 

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 10 0.56
2. Равелсон Райан 4 0.22
3. Кьестан Саша 3 (2) 0.17
4. Васкес Виктор II 2 0.11
5. Альварес Эфраин 2 0.11
6. Ллетгет Себастьян 1 0.06
7. Грандсир Самуэль 1 0.06
8. Зубак Итан 1 0.06
9. Кабрал Кевин 1 0.06
10. Дос Сантос Хонатан 1 0.06
11. Араухо Хулиан 0 0
12. Уильямс Дэррик 0 0
13. Стирс Дэниэл 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.47
2. Кайседо Дейбер 3 0.18
3. Кавальини Лукас 3 0.18
4. Роуз Энди 2 0.12
5. Бикел Жаниу 1 0.06
6. Гутьеррес Кристиан 0 0
7. Тейберт Расселл 0 0
8. Браун Джавейн 0 0
9. Александр Кайо 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 0
2. Вильяфана Хорхе 3 0
3. Уильямс Дэррик 1 1
4. Кьестан Саша 2 0
5. Дос Сантос Хонатан 2 0
6. Депай Ник 2 0
7. Салдана Адам 2 0
8. Чичарито 1 0
9. Бонд Джонатан 1 0
10. Равелсон Райан 1 0
11. Акоста Данило 1 0
12. Грандсир Самуэль 1 0
13. Альварес Эфраин 1 0
14. Харви Карлос 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Корнелиус Дерек 2 0
6. Кайседо Дейбер 2 0
7. Веселинович Ранко 2 0
8. Рикеттс Тосайн 1 0
9. Гутьеррес Кристиан 1 0
10. Роуз Энди 1 0
11. Годой Эрик 1 0
12. Гашпар Бруну 1 0
13. Крепо Максим 1 0
14. Нервински Джейк 1 0
15. Браун Джавейн 1 0
16. Меткалф Патрик 1 0
17. Овусу Леонард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 15.38% (4) 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5)
 Ванкувер Уайткэпс 0 11.11% (2) 16.67% (3) 38.89% (7) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 19 12 4 3 35 - 22 40
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 18 7 5 6 24 - 22 26
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 18 7 3 8 25 - 21 24
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 16 4 4 8 15 - 26 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 18 10 2 6 28 - 27 32
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 18 5 6 7 21 - 27 21
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 17 3 7 7 18 - 27 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
6. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 8 5 0 3 12 - 5 15
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 10 7 1 2 17 - 9 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
5. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
8. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 1 2 6 9 - 15 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 9 0 5 4 10 - 17 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Араухо Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
1.59
4.32
5.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 