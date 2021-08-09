США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Ванкувер Уайткэпс
5' Желтая карточкаАраухо Хулиан
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
16 Кьестан СашаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|10
|0.56
|2.
|Равелсон Райан
|4
|0.22
|3.
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.17
|4.
|Васкес Виктор II
|2
|0.11
|5.
|Альварес Эфраин
|2
|0.11
|6.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.06
|7.
|Грандсир Самуэль
|1
|0.06
|8.
|Зубак Итан
|1
|0.06
|9.
|Кабрал Кевин
|1
|0.06
|10.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.06
|11.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|12.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|13.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.47
|2.
|Кайседо Дейбер
|3
|0.18
|3.
|Кавальини Лукас
|3
|0.18
|4.
|Роуз Энди
|2
|0.12
|5.
|Бикел Жаниу
|1
|0.06
|6.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|7.
|Тейберт Расселл
|0
|0
|8.
|Браун Джавейн
|0
|0
|9.
|Александр Кайо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|4
|0
|2.
|Вильяфана Хорхе
|3
|0
|3.
|Уильямс Дэррик
|1
|1
|4.
|Кьестан Саша
|2
|0
|5.
|Дос Сантос Хонатан
|2
|0
|6.
|Депай Ник
|2
|0
|7.
|Салдана Адам
|2
|0
|8.
|Чичарито
|1
|0
|9.
|Бонд Джонатан
|1
|0
|10.
|Равелсон Райан
|1
|0
|11.
|Акоста Данило
|1
|0
|12.
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|13.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|14.
|Харви Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|5
|0
|2.
|Бальдисимо Майкл
|5
|0
|3.
|Александр Кайо
|5
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|3
|0
|5.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|6.
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|7.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|8.
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|9.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|10.
|Роуз Энди
|1
|0
|11.
|Годой Эрик
|1
|0
|12.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|13.
|Крепо Максим
|1
|0
|14.
|Нервински Джейк
|1
|0
|15.
|Браун Джавейн
|1
|0
|16.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|17.
|Овусу Леонард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ванкувер Уайткэпс 2:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 22
|40
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 21
|24
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|28 - 27
|32
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 27
|21
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 27
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 5
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 17
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0