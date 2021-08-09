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США: МЛС 2021

2021
Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
3' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
0:1
16' Гол
Бро-Гийяр Закари
23'
21
Кемпин
Джонатан
13
Брийян
Фредерик
14
Найяр
Энди
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
27
Ньеман
Моузес
5
Морено
Хуниор
31
Грессель
Юлиан
7
Арриола
Пол
9
Камара
Ола
30
Паредес
Кевин
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
3
Миллер
Камаль
19
Бассонг
Зохран
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
25
Масьель
Эмануэль
29
Шуэньер
Матьё
22
Ibrahim
Sunusi
9
Йонсен
Бьорн
18
Торрес
Хоакин
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 9 (3) 0.5
2. Арриола Пол 2 0.11
3. Рейна Йорди 2 0.11
4. Асад Ямиль 2 (1) 0.11
5. Nigel Robertha 2 0.11
6. Паредес Кевин 2 0.11
7. Флорес Эдисон 1 0.06
8. Каноуз Расселл 1 0.06
9. Йоу Гриффин 1 0.06
10. Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
11. Альфаро Тони 1 0.06
12. Найяр Энди 0 0
13. Грессель Юлиан 0 0
14. Морено Хуниор 0 0
15. Перес Эдриен 0 0
16. Drew Skundrich 0 0
17. Ньеман Моузес 0 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.39
2. Михайлович Джордже 3 0.17
3. Киото Ромель 2 0.11
4. Торрес Хоакин 2 0.11
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.11
6. Йонсен Бьорн 2 0.11
7. Ahmed Hussein Hafez 2 0.11
8. Ваньяма Виктор 1 0.06
9. Струна Альяж 1 0.06
10. Камашо Руди 1 0.06
11. Шуэньер Матьё 1 0.06
12. Пьетт Самуэль 0 0
13. Уртадо Эрик 0 0
14. Лаппалайнен Ласси 0 0
15. Бассонг Зохран 0 0
16. Кицца Мустафа 0 0
17. Уотерман Джоэль 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Альфаро Тони 4 0
3. Мора Хосеф 2 1
4. Ньеман Моузес 2 1
5. Найяр Энди 3 0
6. Брийян Фредерик 3 0
7. Грессель Юлиан 3 0
8. Паредес Кевин 3 0
9. Морено Хуниор 2 0
10. Рейна Йорди 2 0
11. Асад Ямиль 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Каноуз Расселл 1 0
15. Nigel Robertha 1 0
16. Drew Skundrich 1 0
17. Фелипе 1 0
Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 7 1
2. Камашо Руди 4 1
3. Струна Альяж 5 0
4. Бро-Гийяр Закари 3 0
5. Михайлович Джордже 3 0
6. Уотерман Джоэль 3 0
7. Бассонг Зохран 1 1
8. Киото Ромель 2 0
9. Пьетт Самуэль 2 0
10. Миллер Камаль 2 0
11. Диоп Клемент 1 0
12. Тойе Мейсон 1 0
13. Ahmed Hussein Hafez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 20.83% (5) 12.5% (3) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4) 25% (6)
 Клёб де Фут Монреаль 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Клёб де Фут Монреаль: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Ди Си Юнайтед 5:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 19 12 4 3 35 - 22 40
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 18 7 5 6 24 - 22 26
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 18 7 3 8 25 - 21 24
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 4 8 21 - 22 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 16 4 4 8 15 - 26 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 18 10 2 6 28 - 27 32
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 18 5 6 7 21 - 27 21
10. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
11. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 17 3 7 7 18 - 27 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
6. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 8 5 0 3 12 - 5 15
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 10 7 1 2 17 - 9 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
14. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
5. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Ди Си Юнайтед 0:1 Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
7. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
8. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 9 1 2 6 9 - 15 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес 1:2 Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 9 0 5 4 10 - 17 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 11 0 2
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Лос-Анджелес Мурильо Хесус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бро-Гийяр Закари бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Joel Waterman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.59
4.44
5.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 0:1 Клёб де Фут Монреаль онлайн




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