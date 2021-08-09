США: МЛС 2021
Ди Си Юнайтед
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Audi Field
Клёб де Фут Монреаль
3' Желтая карточкаУотерман Джоэль
0:1
16' ГолБро-Гийяр Закари
14
Найяр
Энди
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Зухир РидаПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
Ход матча
16'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|9 (3)
|0.5
|2.
|Арриола Пол
|2
|0.11
|3.
|Рейна Йорди
|2
|0.11
|4.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.11
|5.
|Nigel Robertha
|2
|0.11
|6.
|Паредес Кевин
|2
|0.11
|7.
|Флорес Эдисон
|1
|0.06
|8.
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|9.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|10.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.06
|11.
|Альфаро Тони
|1
|0.06
|12.
|Найяр Энди
|0
|0
|13.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|14.
|Морено Хуниор
|0
|0
|15.
|Перес Эдриен
|0
|0
|16.
|Drew Skundrich
|0
|0
|17.
|Ньеман Моузес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.39
|2.
|Михайлович Джордже
|3
|0.17
|3.
|Киото Ромель
|2
|0.11
|4.
|Торрес Хоакин
|2
|0.11
|5.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.11
|6.
|Йонсен Бьорн
|2
|0.11
|7.
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.11
|8.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.06
|9.
|Струна Альяж
|1
|0.06
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.06
|11.
|Шуэньер Матьё
|1
|0.06
|12.
|Пьетт Самуэль
|0
|0
|13.
|Уртадо Эрик
|0
|0
|14.
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|15.
|Бассонг Зохран
|0
|0
|16.
|Кицца Мустафа
|0
|0
|17.
|Уотерман Джоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Альфаро Тони
|4
|0
|3.
|Мора Хосеф
|2
|1
|4.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|5.
|Найяр Энди
|3
|0
|6.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|7.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|8.
|Паредес Кевин
|3
|0
|9.
|Морено Хуниор
|2
|0
|10.
|Рейна Йорди
|2
|0
|11.
|Асад Ямиль
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|15.
|Nigel Robertha
|1
|0
|16.
|Drew Skundrich
|1
|0
|17.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|4
|1
|3.
|Струна Альяж
|5
|0
|4.
|Бро-Гийяр Закари
|3
|0
|5.
|Михайлович Джордже
|3
|0
|6.
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|7.
|Бассонг Зохран
|1
|1
|8.
|Киото Ромель
|2
|0
|9.
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|10.
|Миллер Камаль
|2
|0
|11.
|Диоп Клемент
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Клёб де Фут Монреаль
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коламбус Кру 2:4 Ди Си Юнайтед Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Клёб де Фут Монреаль: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 0:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Ди Си Юнайтед 5:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Ди Си Юнайтед 2:4 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|35 - 22
|40
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|26 - 17
|28
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 21
|24
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 22
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 29
|17
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 26
|16
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|13.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|18
|10
|2
|6
|28 - 27
|32
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 19
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 25
|23
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 27
|21
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 27
|16
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 9
|22
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 5
|15
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|14.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 17
|5
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|11
|0
|2
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|Мурильо Хесус
|7
|0