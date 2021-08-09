Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
0:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Platinumcars Arena
Кальмар
0:1
17' ГолФролинг Нильс
50' Желтая карточкаРинг Себастьян
0:2
52' ГолФролинг Нильс
65' Желтая карточкаФролинг Нильс
18
Скуласон
Ари
15
Бьёрк
Карл
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бьёрк КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
17'
0:1
50'
52'
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|7
|0.5
|2.
|Бьёрк Карл
|3
|0.21
|3.
|Скуласон Ари
|2
|0.14
|4.
|Сема Майч
|2
|0.14
|5.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.07
|6.
|Агардиус Виктор
|1
|0.07
|7.
|Лима Лукас
|1
|0.07
|8.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|9.
|Вальквист Линус
|0
|0
|10.
|Франссон Александер
|0
|0
|11.
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|12.
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|13.
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.36
|2.
|Фролинг Нильс
|2
|0.14
|3.
|Ринг Джонатан
|1
|0.07
|4.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.07
|5.
|Бергквист Дуг
|1
|0.07
|6.
|Ринг Себастьян
|1
|0.07
|7.
|Шёстедт Расмус
|1
|0.07
|8.
|Стенмарк Йохан
|1
|0.07
|9.
|Янссон Исак
|1
|0.07
|10.
|Саетра Ларс
|0
|0
|11.
|Юханссон Петр
|0
|0
|12.
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лунд Марко
|4
|0
|2.
|Агардиус Виктор
|3
|0
|3.
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|5.
|Скуласон Ари
|2
|0
|6.
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|7.
|Вальквист Линус
|1
|0
|8.
|Франссон Александер
|1
|0
|9.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|10.
|Лима Лукас
|1
|0
|11.
|Кусу Манассе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|0
|2.
|Нури Эмин
|2
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|4.
|Ринг Джонатан
|2
|0
|5.
|Саетра Ларс
|2
|0
|6.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|7.
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|8.
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|9.
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|10.
|Янссон Исак
|1
|0
|11.
|Густафссон Карл
|1
|0
|12.
|Бакман Виктор
|1
|0
|13.
|Ольссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|0
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|Кальмар
|0
|0
|25% (3)
|25% (3)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|7.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 15
|20
|8.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|9.
|Сириус
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 25
|16
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|13.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|7.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|8.
|Сириус
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Норрчёпинг
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|9.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 19
|6
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0