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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
0:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
17' Гол
Фролинг Нильс
50' Желтая карточка
Ринг Себастьян
0:2
52' Гол
Фролинг Нильс
65' Желтая карточка
Фролинг Нильс
67'
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
18
Скуласон
Ари
13
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
3
Yahav
Gurfinkel
9
Адегбенро
Самуэль
15
Бьёрк
Карл
26
Хазени
Кристоффер
32
Хёгг
Лукас
23
Стенмарк
Йохан
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
9
Янссон
Исак
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
3
Ринг
Себастьян
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
Норрчёпинг
3-4-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

17'
0:1
Фролинг Нильс
(Ринг Джонатан)
50'
 
Ринг Себастьян
52'
0:2
Фролинг Нильс
(Ромариньо Перейра)
64'
 
Лефквист Хенрик
Стенмарк Йохан
65'
 
Фролинг Нильс

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 7 0.5
2. Бьёрк Карл 3 0.21
3. Скуласон Ари 2 0.14
4. Сема Майч 2 0.14
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
6. Агардиус Виктор 1 0.07
7. Лима Лукас 1 0.07
8. Хакшабанович Сеад 0 0
9. Вальквист Линус 0 0
10. Франссон Александер 0 0
11. Кастегрен Хенрик 0 0
12. Абдулразак Исхак 0 0
13. Хазени Кристоффер 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 5 (1) 0.36
2. Фролинг Нильс 2 0.14
3. Ринг Джонатан 1 0.07
4. Ромариньо Перейра 1 0.07
5. Бергквист Дуг 1 0.07
6. Ринг Себастьян 1 0.07
7. Шёстедт Расмус 1 0.07
8. Стенмарк Йохан 1 0.07
9. Янссон Исак 1 0.07
10. Саетра Ларс 0 0
11. Юханссон Петр 0 0
12. Густафссон Карл 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 4 0
2. Агардиус Виктор 3 0
3. Кастегрен Хенрик 3 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
5. Скуласон Ари 2 0
6. Адегбенро Самуэль 2 0
7. Вальквист Линус 1 0
8. Франссон Александер 1 0
9. Хакшабанович Сеад 1 0
10. Лима Лукас 1 0
11. Кусу Манассе 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 0
2. Нури Эмин 2 0
3. Ромариньо Перейра 2 0
4. Ринг Джонатан 2 0
5. Саетра Ларс 2 0
6. Сахпекидис Филип 1 0
7. Шёстедт Расмус 1 0
8. Лефквист Хенрик 1 0
9. Стенмарк Йохан 1 0
10. Янссон Исак 1 0
11. Густафссон Карл 1 0
12. Бакман Виктор 1 0
13. Ольссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4) 0 29.41% (5) 17.65% (3)
 Кальмар 0 0 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар 2:0 Заявка 14 5 5 4 14 - 14 20
7. Норрчёпинг 0:2 Заявка 14 6 2 6 17 - 15 20
8. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
9. Сириус 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
10. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
11. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Кальмар 2:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Норрчёпинг 0:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
8. Сириус 0:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Кальмар 2:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6. Норрчёпинг 0:2 Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
7. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
8. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фролинг Нильс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Кальмар
20.00
7.77
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:2 Кальмар онлайн




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