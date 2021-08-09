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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
1:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
17' Гол
Фролинг Нильс
50' Желтая карточка
Ринг Себастьян
0:2
52' Гол
Фролинг Нильс
65' Желтая карточка
Фролинг Нильс
82' Желтая карточка
Скуласон Ари
89' Желтая карточка
Хёгг Лукас
1:2
90' Гол
Адегбенро Самуэль
90' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90'+6
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
18
Скуласон
Ари
13
Абдулразак
Исхак
7
Франссон
Александер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
3
Yahav
Gurfinkel
9
Адегбенро
Самуэль
15
Бьёрк
Карл
26
Хазени
Кристоффер
32
Хёгг
Лукас
23
Стенмарк
Йохан
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
9
Янссон
Исак
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
3
Ринг
Себастьян
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
Норрчёпинг
3-4-3
Кальмар
3-4-3

Ход матча

17'
0:1
Фролинг Нильс
(Ринг Джонатан)
46'
Тело Кристофер
Yahav Gurfinkel
 
46'
Леви Йонатан
Хазени Кристоффер
 
50'
 
Ринг Себастьян
52'
0:2
Фролинг Нильс
(Ромариньо Перейра)
63'
 
Лефквист Хенрик
Стенмарк Йохан
65'
 
Фролинг Нильс
70'
Нюман Кристоффер
Бьёрк Карл
 
70'
Сема Майч
Абдулразак Исхак
 
71'
 
Ольссон Элиас
Фролинг Нильс
82'
Скуласон Ари
 
82'
 
Шамун Ноа
Янссон Исак
82'
 
Бакман Виктор
Ринг Джонатан
89'
 
Хёгг Лукас
90'
Адегбенро Самуэль
1:2
90'
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 8 0.57
2. Бьёрк Карл 3 0.21
3. Скуласон Ари 2 0.14
4. Сема Майч 2 0.14
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
6. Агардиус Виктор 1 0.07
7. Лима Лукас 1 0.07
8. Хакшабанович Сеад 0 0
9. Вальквист Линус 0 0
10. Франссон Александер 0 0
11. Кастегрен Хенрик 0 0
12. Абдулразак Исхак 0 0
13. Хазени Кристоффер 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 5 (1) 0.36
2. Фролинг Нильс 2 0.14
3. Ринг Джонатан 1 0.07
4. Ромариньо Перейра 1 0.07
5. Бергквист Дуг 1 0.07
6. Ринг Себастьян 1 0.07
7. Шёстедт Расмус 1 0.07
8. Стенмарк Йохан 1 0.07
9. Янссон Исак 1 0.07
10. Саетра Ларс 0 0
11. Юханссон Петр 0 0
12. Густафссон Карл 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Лунд Марко 4 0
2. Скуласон Ари 3 0
3. Агардиус Виктор 3 0
4. Кастегрен Хенрик 3 0
5. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
6. Адегбенро Самуэль 2 0
7. Нюман Кристоффер 1 0
8. Вальквист Линус 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лима Лукас 1 0
12. Кусу Манассе 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 0
2. Нури Эмин 2 0
3. Ромариньо Перейра 2 0
4. Ринг Джонатан 2 0
5. Саетра Ларс 2 0
6. Сахпекидис Филип 1 0
7. Шёстедт Расмус 1 0
8. Хёгг Лукас 1 0
9. Лефквист Хенрик 1 0
10. Фролинг Нильс 1 0
11. Стенмарк Йохан 1 0
12. Янссон Исак 1 0
13. Густафссон Карл 1 0
14. Бакман Виктор 1 0
15. Ольссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 0 27.78% (5) 22.22% (4)
 Кальмар 0 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Мьельбю 0:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 3:2 Мальмё Норрчёпинг 1:0 Эребру Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен
Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Кальмар: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5. Хаммарбю Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Кальмар Заявка 14 5 5 4 14 - 15 20
7. Норрчёпинг Заявка 14 6 2 6 18 - 15 20
8. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
9. Сириус Заявка 14 4 4 6 15 - 25 16
10. Гётеборг Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
11. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
12. Дегерфорс Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
13. Варберг БоИС Заявка 14 3 5 6 16 - 22 14
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Кальмар Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
6. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
7. Хаммарбю Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
8. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
9. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 8 1 3 4 8 - 19 6
14. Дегерфорс Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 8 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
4. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фролинг Нильс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрчёпинг 1:2 Кальмар онлайн




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